SMCI Aktie unter Druck – Jetzt noch Aktien kaufen?💻

Einleitung Die SMCI Aktie (Super Micro Computer) zählte jüngst zu den größten Verlierern an der Wall Street. Nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen und einem enttäuschenden Ausblick verlor das Papier mehr als 10 %. Doch wie geht es weiter? Ist die Aktie nur kurzfristig unter Druck – oder sollten Anleger aktuell lieber keine SMCI Aktien kaufen? ► Super Micro Computer | WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI ✅ Drei Key Takeaways 📉 Quartalszahlen unter den Erwartungen:

SMCI meldete im abgelaufenen Quartal einen bereinigten Gewinn von 41 Cent je Aktie (erwartet: 44 Cent) und einen Umsatz von 5,76 Mrd. USD (erwartet: 5,89 Mrd. USD). Vor allem der enttäuschende Ausblick verunsicherte Investoren. 📊 Prognose sorgt für Verunsicherung:

Für das laufende Quartal erwartet SMCI lediglich 40–52 Cent Gewinn je Aktie bei einem Umsatz von 6–7 Mrd. USD – unterhalb der Analystenschätzungen (59 Cent / 6,6 Mrd. USD). Positiv: Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 liegt mit 33 Mrd. USD über den Markterwartungen. ⚠️ Technische Schwäche nach Kurseinbruch:

🔍 Fundamentaldaten zur SMCI Aktie Kennzahl Wert Umsatz Q2 5,76 Mrd. USD Gewinn je Aktie (bereinigt) 41 Cent Vorjahresgewinn je Aktie 46 Cent Ausblick Q3 Umsatz 6–7 Mrd. USD Ausblick Q3 EPS 40–52 Cent Ausblick Geschäftsjahr 2026 ≥ 33 Mrd. USD Umsatz 🧠 Fazit: SMCI Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die SMCI Aktie bleibt ein spannender Titel im Bereich Server- und Rechenzentrums-Hardware – besonders im Zusammenhang mit dem KI-Boom. Doch aktuell lasten enttäuschende Zahlen, eine fragile technische Lage und geopolitische Risiken (z. B. Zölle) auf dem Papier. Anleger, die langfristig Aktien kaufen möchten, sollten auf Stabilisierungssignale warten. Kurzfristig ist Vorsicht geboten – der Boden ist noch nicht in Sicht. Super Micro Computer Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

