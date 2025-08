📊 Snap Aktien stürzen ab: Quartalszahlen enttäuschen – Alle aktuellen Aktien News Die Snap Aktien (SNAP.US) haben nach Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen über 21 % an Wert verloren. Der starke Kursrückgang spiegelt die verhaltene Umsatzentwicklung sowie technische Probleme bei der Werbeausspielung wider. Diese Entwicklungen wirken sich unmittelbar negativ auf die Einnahmen und das Vertrauen der Investoren aus – ein bedeutendes Signal für Anleger, die auf Snap Aktien setzen. ► SNAP WKN: A2DLMS | ISIN: US83304A1060 | Ticker: SNAP 📉 Schwache Werbeerlöse bremsen Wachstum Snap meldete lediglich ein Umsatzwachstum von 8,7 % im Jahresvergleich – deutlich unter dem zweistelligen Wachstum vergangener Quartale. Grund dafür waren unter anderem technische Probleme, durch die Anzeigen zu reduzierten Preisen ausgespielt wurden. Diese Ineffizienz minderte die Effektivität der Werbeplattform und führte zu einer Abwanderung von Werbekunden hin zu Konkurrenten wie Meta und Reddit, die derzeit bessere Renditen auf Marketingausgaben bieten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🧠 Künstliche Intelligenz und der Konkurrenzdruck Ein weiterer strategischer Risikofaktor für Snap liegt in der zunehmenden Konkurrenz beim Einsatz von KI im Social-Media-Segment. Während Wettbewerber künstliche Intelligenz effizient einsetzen, gerät Snap zunehmend ins Hintertreffen. Die Snap Aktie reagierte empfindlich, da Anleger ihre Erwartungen an das zukünftige Wachstum überdenken. 💡 Q2-Ergebnisse von Snap im Überblick Kennzahl Ergebnis Veränderung YoY Umsatz gesamt 1,35 Mrd. USD +9 % Werbeumsatz 1,17 Mrd. USD +4 % Andere Einnahmen 171 Mio. USD (Snapchat Plus) +64 % EPS (Ergebnis je Aktie) -0,16 USD Prognose: -0,15 USD Bereinigtes EBITDA 41 Mio. USD -14 Mio. USD vs. Prognose Nettoverlust 263 Mio. USD Anstieg von 249 Mio. USD Monatlich aktive Nutzer 932 Mio. +7 % Täglich aktive Nutzer 469 Mio. +9 % Operativer Cashflow 88 Mio. USD Zuvor -21 Mio. USD Free Cashflow 24 Mio. USD Zuvor -73 Mio. USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🔍 Fazit: Snap Aktie unter Druck – Anleger vorsichtig Die Snap Aktien stehen angesichts der Unsicherheiten stark unter Druck. Die Kombination aus technologischen Herausforderungen, sinkender Werbewirksamkeit und einem intensivierten Wettbewerb führt zu einer deutlichen Korrektur. Anleger sollten die aktuellen Aktien News genau verfolgen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

