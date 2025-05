Das auf Cloud-Business fokussierte Unternehmen Snowflake (Ticker: SNOW) hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, aber vor allem seine Prognose für den Produktumsatz im Geschäftsjahr 2026 angehoben, setzt dabei auf eine starke Nachfrage nach seinen Datenanalysediensten, da Unternehmen Ausgaben für künstliche Intelligenz priorisieren. Im vorbörslichen Handel handelt die Aktie mehr als 8% höher zu seinem Schlusskurs von Mittwoch und in Gefilden seiner Jahreshochs 2025 – steht ein Ausbruch kurz bevor? Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Snowflake Handelsideen 🔴 Snowflake Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Snowflake: A2QB38 | ISIN: US8334451098 | Ticker: SNOW Schauen wir zunächst auf die Zahlen: Snowflake wies auf bereinigter Basis für das erste Quartal einen Gewinn von 24 Cent pro Aktie aus, über der Erwartung von 21 Cent pro Aktie seitens der Wall Street erwartet. Der Produktumsatz von Snowflake stieg im ersten Quartal um etwa 26% auf 996,8 Millionen US-Dollar, ebenfalls deutlich über der Erwartung der Wall Street, die mit einem Wachstum von 21,5% auf 959,2 Millionen US-Dollar gerechnet hatte. Das Unternehmen strebt nun für das Geschäftsjahr 2026 einen Produktumsatz von 4,325 Milliarden US-Dollar an, verglichen mit dem bisherigen Ziel von 4,28 Milliarden US-Dollar. Auch Snowflake profitiert enorm von den voranschreitenden Entwicklungen im Beriech KI, ist bestrebt durch seine Partnerschaften mit OpenAI und Anthropic, die es plant in seine Cloud zu integrieren, für seine Kunden, fortschrittlichere KI-Modelle zu entwickeln und zu betreiben, um große Datenmengen zu optimieren. Snowflake profitiert derzeit von höheren Unternehmensausgaben, da Firmen ihre Arbeitslasten in die Cloud verlagern und gleichzeitig KI-Anwendungen entwickeln wollen. Ausgehend hiervon prognostiziert Snowflake für das laufende Quartal einen Produktumsatz zwischen 1,035 und 1,040 Milliarden US-Dollar. Im Hinblick auf die Aktie bin ich allerdings zunächst etwas reserviert: während ich mir im donnerstäglichen Handel zur Eröffnung kurzfristige Trades vorstellen kann, die kurzfristig Momentum auf der Oberseite in Gefilde um 200 USD, eventuell auch etwas höher, nach sich ziehen könnten, ist die Aktie für mittelfristige Investoren innerhalb der vergangenen fünf Wochen doch etwas „weit gelaufen“ und ich würde einen Abbau des technisch überdehnt anmutenden Modus bevorzugen. Snowflake Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 8: Investment Strategien für Anfänger - wie finde ich die richtige Strategie?!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.