Southwest Airlines-Aktien fallen, da Elliott Investment Management den Proxy Fight eskaliert 📉

Die Aktien von Southwest Airlines (LUV.US) fielen heute um 1,26 %, nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management offiziell eine au√üerordentliche Hauptversammlung beantragt hat, um seinen Druck f√ľr wesentliche √Ąnderungen bei der Fluggesellschaft zu erh√∂hen. ‚Ėļ Southwest Airlines WKN: 862837 | ISIN: US8447411088 | Ticker: LUV.US ¬† ¬†

Elliott, das einen Anteil von 11 % an Southwest erworben hat, strebt an, acht derzeitige Vorstandsmitglieder durch eigene Kandidaten zu ersetzen. Dieser Schritt ist Elliots erster Proxy Fight in den USA seit 2017 und der erste Antrag auf eine au√üerordentliche Hauptversammlung seit der Gr√ľndung des Unternehmens im Jahr 1977. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Der aktivistische Investor hat eine Liste mit acht Kandidaten f√ľr den Vorstand vorgelegt, darunter Branchenveteranen wie Michael Cawley, ehemaliger stellvertretender CEO von Ryanair, und David Cush, ehemaliger CEO von Virgin America. Elliott hat beantragt, dass die Sondersitzung am 10. Dezember 2024 stattfindet.

Diese Eskalation kommt trotz der j√ľngsten Bem√ľhungen von Southwest, die Investoren zu beschwichtigen. Im September k√ľndigte die Fluggesellschaft den R√ľcktritt von sechs Vorstandsmitgliedern an, darunter auch der Vorsitzende Gary Kelly, und reduzierte die Gr√∂√üe des Vorstands von 15 auf 12 Mitglieder. Southwest stellte au√üerdem Pl√§ne vor, den Betriebsgewinn bis 2027 um 4 Milliarden US-Dollar zu steigern, und k√ľndigte √Ąnderungen seiner Sitzplatzpolitik und seiner internationalen Strategie an.

Elliott ist jedoch der Ansicht, dass diese Ma√ünahmen nicht ausreichen. Das Unternehmen hat die F√ľhrung von Southwest, insbesondere den CEO Bob Jordan, kritisiert und auf die jahrelange Underperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche verwiesen. In den letzten drei Jahren sind die Aktien von Southwest um etwa 40 % gefallen und haben damit schlechter abgeschnitten als die von Konkurrenten wie Delta Air Lines und United Airlines.

Die heutige negative Reaktion des Marktes deutet darauf hin, dass die Anleger √ľber die M√∂glichkeit eines langwierigen und st√∂renden Machtkampfs im Vorstand besorgt sind. Es gibt auch Bef√ľrchtungen, dass der Kampf um die Stimmrechtsvertretung das Management von der Umsetzung notwendiger betrieblicher Verbesserungen und strategischer Initiativen ablenken k√∂nnte. W√§hrend sich die Situation weiterentwickelt, werden die Anleger die Reaktion von Southwest und m√∂gliche Auswirkungen auf den Betrieb und die langfristige Strategie der Fluggesellschaft genau beobachten. Der Ausgang dieses Kampfes um die Stimmrechtsvertretung k√∂nnte erhebliche Auswirkungen auf die zuk√ľnftige Ausrichtung und F√ľhrung von Southwest haben. ¬† Der Preis n√§hert sich der 50 %-Fibonacci-Retracement-Unterst√ľtzung, die sowohl bei Aufw√§rts- als auch bei Abw√§rtsbewegungen ein starkes Niveau darstellte. Der RSI befindet sich am Rande einer r√ľckl√§ufigen Divergenz, wobei der Wert von 52,9 den Abw√§rtstrend best√§tigt. Der MACD hat heute ein Verkaufssignal gegeben, was den B√§ren einen Vorteil verschaffen k√∂nnte. F√ľr die Bullen liegt die Schl√ľsselmarke bei¬†61,8 % Fibonacci-Retracement. DIe Bullen w√ľrden die Kontrolle zur√ľckerlangen, wenn der Preis mehrere Handelstage √ľber 30,76 $ h√§lt. Andernfalls haben die B√§ren das Ruder in der Hand. Quelle: xStation ¬†

