Home Depot Aktie nach Quartalszahlen stabil - Was die Zahlen für die Börse aktuell bedeuten

- Prognose bestätigt trotz schwierigem Umfeld
- US-Konsumenten bleiben widerstandsfähig
- Technisch bleibt die Lage angespannt
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- Technisch bleibt die Lage angespannt
Die Home Depot Aktie ist nach Vorlage der Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 kaum verändert in den Handel gestartet. Zwar lagen die Ergebnisse nur leicht über den Erwartungen, dennoch liefern sie ein wichtiges Signal für die Börse aktuell - insbesondere mit Blick auf den Zustand der US-Konjunktur und den amerikanischen Konsumenten.
► Home Depot WKN: 866953 | ISIN: US4370761029 | Ticker: HD
Der Baumarkt-Riese erzielte im Quartal einen Umsatz von 41,77 Milliarden US-Dollar und übertraf damit leicht die Analystenschätzungen von 41,51 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 4,8% im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,43 US-Dollar und damit ebenfalls knapp über den erwarteten 3,41 US-Dollar.
Home Depot bestätigt Prognose trotz schwieriger Marktbedingungen
Entscheidend für Anleger der Home Depot Aktie war weniger die leichte Ergebnisüberraschung als vielmehr der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Wachstum der vergleichbaren Umsätze zwischen 0% und 2% sowie einem Gewinnwachstum je Aktie von 0% bis 4%.
In einem Umfeld aus hohen Zinsen, schwachem Immobilienmarkt und zunehmender Konsumzurückhaltung gilt die Bestätigung der Prognose als positives Signal für die Börse aktuell. Home Depot signalisiert damit eine Stabilisierung der Nachfrage statt einer weiteren Abschwächung.
Die Home Depot Aktie als Gradmesser für den US-Konsumenten
Home Depot gilt als wichtiger Indikator für die finanzielle Lage der amerikanischen Mittelschicht. Wenn Verbraucher Badezimmer renovieren, Dächer ersetzen oder Küchen modernisieren, spricht das für stabile Einkommen, vorhandene Ersparnisse und Vertrauen in die eigene finanzielle Situation.
Besonders interessant: Der durchschnittliche Einkaufswert stieg um 2,3% im Jahresvergleich auf 92,76 US-Dollar, während die Anzahl der Transaktionen leicht um 0,9% zurückging. Verbraucher kaufen also seltener ein, greifen dabei aber nicht zu günstigeren Produkten - ein Zeichen für vorsichtigen, aber keineswegs eingebrochenen Konsum.
Immobilienmarkt bleibt Belastungsfaktor
Belastend bleibt allerdings weiterhin der US-Immobilienmarkt. CEO Ted Decker erklärte offen, dass die hohe Unsicherheit der Verbraucher sowie die mangelnde Erschwinglichkeit von Immobilien auf die Nachfrage drücken.
Die vergleichbaren Umsätze in den USA stiegen lediglich um 0,4% und blieben damit unter den erwarteten 0,88%. Viele Hausbesitzer verzichten aktuell auf Verkäufe, um ihre niedrigen Hypothekenzinsen aus der Zeit vor 2022 nicht aufzugeben. Dadurch bleibt die Zahl der Immobilientransaktionen niedrig - und damit auch die Nachfrage nach größeren Renovierungsprojekten.
Solide Cashflows stützen die Home Depot Aktie
Trotz des schwierigen Umfelds zeigt sich das operative Geschäft robust. Home Depot erwirtschaftete im Quartal einen operativen Cashflow von über 6 Milliarden US-Dollar, hält die Bruttomarge stabil bei rund 33% und zahlte Dividenden in Höhe von 2,32 Milliarden US-Dollar aus.
Zusätzlich plant das Unternehmen die Eröffnung von rund 15 neuen Filialen im laufenden Geschäftsjahr.
Wichtige Kennzahlen der Home Depot Aktie im Überblick
Quartalszahlen erstes Quartal 2026
- Umsatz: 41,77 Milliarden US-Dollar (Prognose: 41,51 Milliarden US-Dollar) - plus 4,8% im Jahresvergleich
- Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,43 US-Dollar (Prognose: 3,41 US-Dollar)
- Vergleichbare Umsätze: plus 0,6% (Prognose: plus 0,9%)
- Vergleichbare US-Umsätze: plus 0,4%
- Nettogewinn: 3,3 Milliarden US-Dollar
Prognose Geschäftsjahr 2026
- Wachstum vergleichbarer Umsätze: 0% bis plus 2%
- Umsatzwachstum: plus 2,5% bis plus 4,5%
- Wachstum bereinigter Gewinn je Aktie: 0% bis plus 4%
- Neue Filialen: rund 15
- Bereinigte operative Marge: 12,8% bis 13,0%
Technische Analyse: Home Depot Aktie testet wichtige Unterstützung
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Home Depot Aktie testet aktuell eine wichtige Unterstützungszone im Bereich von 299 bis 300 US-Dollar. Der RSI(14) liegt derzeit bei 32,7 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich unterhalb von 30.
Gleichzeitig notiert die Aktie weiterhin unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA50, EMA100 und EMA200 - ein Zeichen dafür, dass der kurzfristige technische Trend weiterhin schwach bleibt.
Anleger an der Börse aktuell dürften nun genau beobachten, ob die Unterstützung im Bereich von 300 US-Dollar verteidigt werden kann oder ob weiterer Verkaufsdruck aufkommt.
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