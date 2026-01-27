Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse: US-Daten treiben US100 Richtung 26.000

Das Wichtigste in Kürze Positive US-Immobiliendaten stützen die Nasdaq Prognose

Arbeitsmarktdaten neutral bis leicht dämpfend

US100 nähert sich Schlüsselmarke von 26.000 Punkten

Die aktuellen US-Immobiliendaten überraschten positiv und lieferten neue Impulse für die Nasdaq Analyse. Die Hauspreise stiegen im Monatsvergleich um 0,6 %, während lediglich 0,3 % erwartet wurden. Im Vormonat lag der Anstieg bei 0,4 %. Auch die Preise in den 20 größten US-Metropolregionen entwickelten sich stärker als prognostiziert und legten im Jahresvergleich um 1,4 % zu (Erwartung: 1,2 %, zuvor: 1,3 %). Auf der Arbeitsmarktseite zeigte sich ein leicht gedämpftes Bild. Der ADP-Arbeitsmarktbericht wies einen Zuwachs von 7.500 neuen Stellen aus, nach 8.000 Stellen im vorherigen Berichtszeitraum. Trotz dieser leichten Abschwächung bleibt der US-Arbeitsmarkt insgesamt stabil. Der Fokus der Marktteilnehmer richtet sich nun auf den Conference Board Verbrauchervertrauensindex sowie den Richmond Fed Index, die beide um 16:00 Uhr veröffentlicht werden. Diese Daten könnten kurzfristig entscheidend für die weitere Nasdaq Prognose sein. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq-100-Index zeigt sich bereits vor Eröffnung der US-Börsen fester und nähert sich der psychologisch wichtigen Marke von 26.000 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau könnte das positive technische Bild weiter bestätigen und zusätzliche Kaufdynamik auslösen. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

