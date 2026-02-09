Börse Aktuell: STM Aktie steigt nach AWS-Deal – STM Prognose 2026

Das Wichtigste in Kürze Strategischer Wachstumstreiber

Börse Aktuell: STM Aktie steigt über 6 % nach Ausbau der AWS-Partnerschaft Die Aktie von STMicroelectronics (STM) gehört börsenaktuell zu den stärksten Gewinnern im Technologiesektor. Der Kurs legt um mehr als 6 % zu, nachdem das Unternehmen eine deutliche Ausweitung der strategischen Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) bekannt gegeben hat. Investoren werten die Vereinbarung als wichtigen Wachstumstreiber für Cloud-Infrastruktur, Rechenzentren und Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). ► STM WKN: 850737 | ISIN: NL0000226223 | Ticker: STM (NYSE-Listing) Umfang der AWS-Kooperation: Strategischer Schub für STM Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit positioniert sich STMicroelectronics als zentraler Halbleiterlieferant für AWS-Rechenzentren. Die Vereinbarung umfasst unter anderem: Mikrocontroller für intelligentes Infrastruktur-Management

Analoge und leistungsoptimierte Power-ICs

Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Kommunikationschips

Unterstützung von Electronic Design Automation (EDA)-Workloads in der AWS-Cloud Besonders relevant für die STM Prognose ist der Fokus auf energieeffiziente Lösungen, da Hyperscaler wie AWS ihre Betriebskosten und den Energieverbrauch massiv optimieren müssen. Technologie-Fokus: Photonik und optische Interconnects Ein zentrales Element der Partnerschaft ist die Weiterentwicklung von Photonik- und optischen Interconnect-Technologien. Diese gelten als Schlüsseltechnologien für nächste Generationen von KI- und Cloud-Rechenzentren, da sie: deutlich höhere Datenübertragungsraten ermöglichen

den Energieverbrauch pro Recheneinheit senken

Skalierungsprobleme klassischer Kupferverbindungen lösen STM verfügt bereits über Erfahrung in der Silicon-Photonics-Fertigung und hat entsprechende Chips in früheren AWS-Projekten geliefert. Dies stärkt die langfristige technologische Wettbewerbsposition. Finanzielle Struktur: Aktienbezugsrecht als strategisches Instrument Ein wichtiger finanzieller Bestandteil des Deals:

AWS erhält das Recht, bis zu 24,8 Millionen STM-Aktien über einen Zeitraum von sieben Jahren zu einem festen Preis von 28,38 USD je Aktie zu erwerben. Voraussetzung ist das Erreichen bestimmter Abnahme- und Umsetzungsziele bei STM-Produkten. Einordnung für Anleger: Positiv: Absicherung zukünftiger Aufträge und langfristige Kundenbindung

Negativ: Potenzielle Verwässerung der bestehenden Aktionärsstruktur bei Ausübung Für die börsenaktuelle Bewertung ist dieser Punkt ein relevanter Risikofaktor, auch wenn er zeitlich gestreckt ist. YouTube Trading Videos STM Prognose: Chancen und Risiken im Überblick Positive Faktoren Stärkung der Position im Cloud- und KI-Halbleitermarkt

Mehrjährige Umsatzvisibilität durch strategischen Großkunden

Fokus auf margenstarke High-Performance- und Energieeffizienzlösungen Risiken Hohe Abhängigkeit von einem einzelnen Großkunden (AWS)

Mögliche Kapitalverwässerung durch Aktienbezugsrechte

