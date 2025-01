SUGAR erholt sich von lokalen Tiefstständen, da die Ölpreise steigen 📈

Der erstarkte US-Dollar und die verbesserten Angebotsaussichten setzten die Zucker-Futures in den letzten Wochen unter Druck. Heute ist SUGAR jedoch der stärkste Agrarrohstoff und legte angesichts steigender Ölpreise um fast 1,5 % zu. In den wichtigsten Zuckerexportländern wie Brasilien wird Zuckerrohr sowohl für die Zucker- als auch für die Ethanolproduktion verwendet – letztere dient als Biokraftstoffalternative zu fossilen Brennstoffen. Wenn die Ölpreise steigen, wird die Ethanolproduktion rentabler, was die Produzenten dazu veranlasst, einen größeren Teil des Zuckerrohrs für die Ethanolproduktion zu verwenden, was zu Lasten der Zuckerproduktion geht. Diese Verlagerung kann zu einer Verknappung des Zuckerangebots auf dem Markt führen, was wiederum zu höheren Preisen führen könnte. Am 21. November senkte die Internationale Zucker-Organisation (ISO) ihre Prognose für das weltweite Zuckerdefizit 2024/25 auf -2,51 MMT, verglichen mit einer Prognose von -3,58 MMT im August. Die ISO erhöhte auch ihre Erwartungen für den weltweiten Zuckerüberschuss 2023/24 auf 1,31 MMT, verglichen mit einer Prognose von nur 200.000 MT im August.

Das USDA geht in seinem jüngsten, am 21. November veröffentlichten Jahresbericht davon aus, dass die weltweite Zuckerproduktion 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr um +1,5 % auf den Rekordwert von 186,61 Mio. metrischen Tonnen steigen wird und dass der weltweite Zuckerverbrauch 2024/25 mit einer Wachstumsrate von +1,2 % im Vergleich zum Vorjahr unter diesem Niveau liegen wird, aber mit 179,6 Mio. metrischen Tonnen einen neuen Rekordwert erreichen wird. Allerdings prognostiziert auch das USDA, dass die weltweiten Zuckerendbestände 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % auf fast 45,43 Mio. Tonnen sinken werden. Bericht über das Engagement von Tradern (31. Dezember 2024) Wenn wir den Zucker-CoT-Bericht vom 31. Dezember lesen, können wir eine deutliche Reduzierung der Short-Positionen von kommerziellen Tradern (Produzenten/Händlern) feststellen, was darauf hindeutet, dass die kommerziellen Teilnehmer weniger pessimistisch in Bezug auf die Zuckerpreise sind und möglicherweise eine Preisstabilisierung oder sogar höhere Preise erwarten.

Tradern (Produzenten/Händlern) feststellen, was darauf hindeutet, dass die kommerziellen Teilnehmer weniger pessimistisch in Bezug auf die Zuckerpreise sind und möglicherweise eine Preisstabilisierung oder sogar höhere Preise erwarten. Der bemerkenswerte Anstieg der Short-Positionen großer Spekulanten in der Gruppe Managed Money deutet jedoch darauf hin, dass diese Marktteilnehmer viel pessimistischer sind. Ein Großteil dieser Positionierung könnte jedoch auf „Trendverfolgungsstrategien" oder Multi-Asset-Manager zurückzuführen sein, und wir können davon ausgehen, dass die kommerziellen Marktteilnehmer einen besseren Einblick in die Marktdynamik haben.

Trotz dieser Veränderung können wir feststellen, dass die kommerziellen Marktteilnehmer immer noch eine Netto-Short-Position von fast -82,8 Tausend Kontrakten haben, während große Spekulanten in Managed Money ihre immer noch bullischen Wetten teilweise auflösen und eine Netto-Long-Position von fast +50 Tausend Futures-Kontrakten auf Zucker halten. Kommerzielle Short-Positionen: 409.112 Kontrakte (Rückgang um 14.004) mit nur 1146 Kontrakten, die in Long-Positionen auf 326.346 gestiegen sind Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Short-Positionen: 106.871 Kontrakte (Anstieg um 18.142) mit nur 903 Kontrakten, die in Long-Positionen auf 156.781 Kontrakte gestiegen sind SUGAR im Tages- und Stundenchart Im Allgemeinen sind die Aussichten für das Zuckerangebot für Bären immer noch günstiger, jedoch könnten spekulative Versuche zur Erhöhung der Zuckerkurse im Gange sein, insbesondere wenn die Ölpreise weiter steigen, da der Zuckermarkt in den überverkauften Bereich gerät, nachdem er an der ICE von fast 24 USD auf 19 USD gefallen ist. Quelle: xStation5 Quelle: xStation5 von XTB

