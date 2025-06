Symrise AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Symrise

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Symrise WKN: SYM999 | ISIN: ¬†DE000SYM9999 | K√ľrzel: SY1

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Symrise Aktie?

Die britische Wettbewerbsbehörde hat vor einigen Jahren ein Verfahren wegen unerlaubter Preisabsprachen eingeleitet, dies aber 2025 eingestellt. Damit ist das Problem aber nicht ausgestanden. Auch die EU-Kommission ermittelt in gleicher Sache, ebenso die Wettbewerbsbehörden in der Schweiz und in den USA. Das Verfahren ist seit 2023 anhängig. Damals haben Wettbewerbsbehörden den Stammsitz in Holzminden durchsucht.  

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Jahren √ľbergeordnet in einer Box seitw√§rts gelaufen ist. Ende 2021 wurde ein Hoch bei 132,60 EUR formatiert, das nachfolgend direkt udn dynamisch abverkauft wurde. Es ging bis Oktober 2023 sukzessive abw√§rts, wobei die Abgaben √ľbergeordnet als moderat zu interpretieren sind. Ende 2023 konnte die Aktie eine Bodenbildung formatieren. Nachfolgend ging es bis Ende 2024 wieder √ľber die 124 EUR, wobei die Gewinne nachfolgend direkt wieder abgegeben wurden. Das Wertpapier gab im Zuge der Schw√§che bis fast an das Tief von Oktober 2023 nach, hat es aber geschafft sich im Nachgang dessen wieder √ľber die 100 EUR-Marke zu schieben.

Im Chart ist gut erkennbar, dass sich der Anteilsschein in den letzten Handelswochen an der SMA200 (aktuell bei 105,16 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 105,95 EUR) abgearbeitet hat. Zum einen hat die SMA200 eine besondere Relevanz, die gut aus dem Chart herausgelesen werden kann, zum anderen liegen die beiden Durchschnittslinien aktuell eng zusammen. Bisher hat das Momentum nicht ausgereicht, √ľber diese beiden Linien zu laufen. Die Aufw√§rtsbewegungen sind alle relativ rasch verk√ľmmert.

Solange die Aktie per Wochenschluss unter diesen beiden Linien notiert, solange k√∂nnte sich erneute Schw√§che einstellen, die bis in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 98,90 EUR) laufen k√∂nnte. Wird diese Durchschnittslinie per Wochenschluss aufgegeben, so w√ľrde sich das Chartbild wieder eintr√ľben, insbesondere dann, wenn der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren geht.¬†

Schafft es das Papier auf der anderen Seite sich √ľber die SMA50 zu schieben und festzusetzen, so w√ľrde sich das Wochenchart aber erst dann aufhellen, wenn sich die Aktie nachfolgend belastbar von dieser Linie entfernt hat. Ob sich diese Kursmuster in den kommenden Handelswochen einstellen, bleibt aber abzuwarten.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte sich bis Anfang Oktober sukzessive aufw√§rtsschieben und hatte bis dahin einen guten Lauf. Nachdem das Jahreshoch (124,95 EUR) formatiert war, br√∂ckelten die Notierungen sukzessive ab. Es ging √ľbergeordnet nur abw√§rts. Das Papier konnte sich zwar immer wieder einmal erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber direkt wieder ab. Es ging Anfang April unter die 90 EUR. Damit hat die Aktie in nur sechs Monaten √ľber 25 Prozent an Wert verloren. Im Chart ist erkennbar, dass die Erholungsversuche bis Anfang April immer wieder abverkauft worden sind. Ab Mitte April stellte sich jedoch Kaufinteresse ein. Es ging von der 89,04 EUR-Marke (April Tief) sukzessive aufw√§rts bis an und √ľber die 100 EUR-Marke.¬†

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie √ľber die SMA20 (aktuell bei 104,33 EUR) / SMA50 (aktuell bei 100,38 EUR) schieben konnte, die laufende Aufw√§rtsbewegung im Bereich der SMA200 (aktuell bei 104,86 EUR) aber ausgelaufen ist. Das Wertpapier hat mehrmals versucht diese Durchschnittslinie zu nehmen, ist aber immer wieder gescheitert. Die Schw√§che in den letzten Handelstagen f√ľhrte die Aktie wieder unter die SMA20.

Damit ist auch das Tageschart neutral zu interpretieren. Das Wertpapier muss sich, um Perspektiven auf der Oberseite zu haben nicht nur √ľber die SMA200 schieben, sondern nachfolgend auch belastbar von dieser Linie entfernen. Je dynamischer dies abgebildet ist, desto tragf√§higer kann die Bewegung eingesch√§tzt werden. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es nachfolgend wieder in den Bereich der 120 EUR gehen.

Verk√ľmmert die laufende Aufw√§rtsbewegung aber und scheitert die Aktie an der SMA200, so k√∂nnte es √ľbergeordnet wieder an die SMA50 gehen. H√§lt dieser Support aber nicht und verliert die Aktie im Nachgang dessen auch den Kontakt zu dieser Linie, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen k√∂nnte.¬†

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral  

Symrise Unternehmensprofil:

Der Konzern ist weltweit eines der f√ľhrenden Unternehmen der Duft- und der Geschmackstoffindustrie. Kunden von Symrise sind Unternehmen aus der Parf√ľm-, der Kosmetik- und der Nahrungsmittelindustrie. Das Unternehmen z√§hlt zu den gr√∂√üten Anbietern im globalen Markt f√ľr Duft- und Geschmackstoffe. Symrise produziert auf f√ľnf Kontinenten und verkauft diese weltweit. Zum Kundenkreis z√§hlt das Who is Who der erw√§hnten Branchen. Der Konzern beliefert unter anderem Unternehmen wie Beiersdorf, Coca Cola, Danone, Dior, Kraft, Nestl√© Proctor & Gamble.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Die Aktionärsstruktur von Symrise ist fragmentiert, ein großer Teil der Aktien ist im Freefloat. Die Top 3 Aktionär kontrollieren gut 1/5 des Unternehmens. 

 

 



Wichtige Bewertungskennzahlen des Symrise Konzerns 2020 - 2024

Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum kontinuierlich erh√∂ht werden. Innerhalb von f√ľnf Jahren ist das Unternehmen um gut 1,5 Mrd. EUR oder um 42 Prozent gewachsen.

Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich im Betrachtungszeitraum auch erhöht, aber nicht so dynamisch wie der Umsatz. Das Wachstum betrug 22 Prozent.

Die Produktivität hat sich im Betrachtungszeitraum verbessert, allerdings ist in den letzten drei Jahren eine Stagnation zu erkennen. Symrise liegt aber mit dem Umsatz je Mitarbeitenden in etwa im Durchschnitt der DAX Konzerne.

Das operative Ergebnis konnte gesteigert werden, wobei es in den Jahren 2020 - 2023 eher moderat aufw√§rts, bzw. abw√§rts ging. Erst 2024 ist ein Sprung im Ergebnis auf √ľber 700 Mio. EUR abgebildet worden.¬†

Bei der Ver√§nderung des operativen Ergebnisses ist erkennbar, dass es 2023 einen deutlicheren R√ľckgang gegeben hat, der im Folgejahr aber vollst√§ndig ausgeglichen worden ist.¬†

 

Beim Ergebnis nach Steuern ist ein diskontinuierlicher Verlauf erkennbar. Nachdem das Ergebnis nach Steuern von 2021 auf 2022 gefallen ist, konnte sich diese Kennzahl in den Jahren 2023 / 2024 kontinuierlich verbessern. 2024 wurden fast 500 Mio. EUR verdient.

Das Eigenkapital konnte in den letzten Jahren sukzessive gestärkt werden. Über 4 Mrd. EUR an eigenen Mitteln wurde 2024 ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote ist 2021 auf √ľber 40 Prozent gestiegen und konnte sich im Bereich der 45 / 47 Prozent einpendeln. Dieser Wert liegt √ľber dem Durchschnitt der DAX Konzerne.

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll bis 2029 auf 6,5 Mrd. EUR steigen, das Wachstum ist aber als moderat zu interpretieren. Die Dividende soll bis 2029 auf 2,21 EUR steigen. Dies w√§re gut 1 EUR mehr als 2024 ausgesch√ľttet worden ist. Die Aktie ist mit einem KGV von aktuell¬†30 (2024) teuer. Zwar soll sich das KGV in den kommenden Jahren sukzessive verbessern, aber selbst bei einem Wert von 18,67 w√§re die Aktie preislich immer noch nicht attraktiv. Zu w√ľrdigen ist die kontinuierliche Entwicklung des Konzerns in der Vergangenheit was die wesentliche Verbesserung der Kennzahlen angeht. Ob sich daraus eine Kursphantasie ergibt, bleibt aber abzuwarten. √úbergeordnet ist die Aktie in den letzten Jahren, was die Kursentwicklung angeht, eher auf der Stelle getreten.

Gemäß unserer Einschätzung ist die Symrise Aktie, auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das Anleger auf die Watchlist setzen können. 

 

