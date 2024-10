Nachdem ASML am Dienstagabend mit seinen Quartalszahlen enttäuschte und kurzzeitig Halbleiter-Titel wie Nvidia und somit den gesamten Nasdaq 100 unter Druck brachte, lagen am Donnerstagmorgen alle Augen auf den Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor (Ticker: TSM), dem weltweit größten Auftrags-Chiphersteller. ► Taiwan Semiconductor WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM Taiwan Semiconductor mit starken Quartalszahlen und neuen Allzeithochs Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 ASML Handelsideen 🔴 & Ausblick Und Taiwan Semiconductor holte die Kohlen aus dem Feuer, konnte an allen Fronten überzeugen, sieht eine Fortsetzung seines starken Wachstums, sieht einen Anstieg seines Quartalsgewinns um 54 % gemeldet hatte, resultierend aus der weiter starken Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz (KI). TSMC schätzt, dass sich die Kapitalausgaben im laufenden Quartal auf rund 11,5 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln dürften und dass das Budget im nächsten Jahr wahrscheinlich weiter steigen wird, da das Unternehmen mit einer gesunden Nachfrage nach seinen Produkten rechnet. TSMC teilte mit, dass sich der Gesamtjahresumsatz 2024 in US-Dollar um fast 30 % erhöhen wird, verglichen mit einer früheren Prognose von etwas über 20%. Der taiwanesische Chiphersteller gab an, dass er für das vierte Quartal einen Umsatz von 26,1 bis 26,9 Milliarden US-Dollar erwartet, gegenüber 19,62 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. TSMC meldete für das abgelaufene Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 325,3 Milliarden TWD (10,11 Milliarden USD), deutlich über der Erwartung von 300,2 Milliarden TWD. Zudem gab TSMC an, dass der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf 23,5 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, ebenfalls leicht über der Erwartung von 22,4 bis 23,2 Milliarden US-Dollar. Der CFO von Taiwan Semiconductor, Wendell Huang, sagte im Analyst Call: „Unser Geschäft wurde im dritten Quartal durch die starke Nachfrage nach unseren branchenführenden 3-nm- und 5-nm-Technologien im Bereich Smartphones und KI gestützt“ und weiter “Für das vierte Quartal 2024 erwarten wir, dass unser Geschäft weiterhin durch die starke Nachfrage nach unseren Spitzentechnologien gestützt wird.“ Vorbörslich zeichnet sich in der Aktie ein Gap auf der Oberseite von über 7% zum Schlusskurs von Mittwoch ab und somit neue Allzeithochs (Stand: 12:15 Uhr deutscher Zeit). Vorbörslich wurden bis dato rund eine Million Aktien gehandelt, im Schnitt gehen in der Aktie pro Tag in den vergangenen drei Monaten 15.68 Millionen Stücke um. Grundsätzlich ist die Aktie am heutigen Handelstag bevorzugt von der Long-Seite zu betrachten, eventuell sehen wir zur Eröffnung einige Gewinnmitnahmen, dann aber bereits im Bereich um $200 bereits erneut Käufer, die die Aktie auf neue Hochs treiben, potentielle Kursziele dürften sich um $205, $208 und $210 finden. TSM Chartanalyse – Daily: 2024 KENNT EINEN SIEGER!    AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

