Target Aktie: Rücksetzer nach Q3 – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 📉

Die Target Aktie gehört zu den meistbeachteten Titeln im US-Einzelhandel, steht jedoch aktuell unter Druck. Nach einem gemischten Quartalsbericht reagierte die Aktie mit deutlichen Verlusten. Während der Gewinn leicht über den Erwartungen lag, enttäuschte der Umsatz – ein Zeichen dafür, dass Konsumenten weiterhin zurückhaltend sind.

Für viele Anleger stellt sich daher die Frage: Jetzt Target Aktien kaufen oder lieber abwarten?

► Target WKN: 856243 | ISIN: US87612E1064 | Ticker: TGT.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

📊 1. Gewinn über Erwartung – Umsatz schwach

Target meldete für das dritte Quartal:

• Gewinn pro Aktie: 1,78 USD (–3,8 %, aber über Erwartung von 1,72 USD)

• Umsatz: 25,31 Mrd. USD (–1,5 %, unter Analystenerwartung)

Der gemischte Bericht führte zu einer negativen Marktreaktion.

🛒 2. Rückgang bei Warenverkäufen, starkes Wachstum außerhalb des Kerngeschäfts

Der Gesamtumsatzrückgang setzte sich zusammen aus:

• –1,9 % bei klassischen Warenverkäufen

• +17,7 % Wachstum bei Dienstleistungen & Non-Product-Sales

Zudem:

• Comparable Sales: –2,7 %

• Filialumsätze: –3,8 %

• Digitaler Umsatz: +2,4 %

🎄 3. Fokus auf Weihnachten & Preissenkungen als strategische Antwort

Für das vierte Quartal setzt Target auf ein breites, günstiges Angebot:

• 20.000+ neue Produkte

• Thanksgiving-Menüs unter 20 USD

• Niedrigere Preise für Essentials

• Tausende günstige Spielzeuge & Geschenke

CEO Michael Fiddelke betont, dass Verbesserungen im Einkaufserlebnis und Technologieinvestitionen essenziell für eine Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum sind.

📌 Fazit: Target Aktie – jetzt Aktien kaufen oder lieber warten?

Die Target Aktie zeigt derzeit Schwäche, was primär auf rückläufige Umsätze und ein verhaltenes Konsumentenverhalten zurückzuführen ist. Gleichzeitig deutet der besser als erwartete Gewinn an, dass sich die Profitabilität stabilisiert.

👉 Kurzfristig: erhöhte Unsicherheit aufgrund sinkender Filialumsätze und vorsichtiger Prognosen.

👉 Mittelfristig: Online-Wachstum, Preisoffensiven und der Fokus auf hohe Nachfrage im Q4 könnten Stabilität bringen.

👉 Langfristig: Mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Technologie und Kundenerlebnis bleibt Target ein relevanter Player im US-Retail.

Fazit: Für Anleger, die antizyklisch Aktien kaufen, könnte der Rücksetzer eine Gelegenheit darstellen – vorausgesetzt, man glaubt an eine Erholung des US-Konsumklimas.

Target Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Target Aktie

FAQ 1: Warum ist die Target Aktie gefallen?

Die Target Aktie fiel nach einem gemischten Q3-Bericht: Während der Gewinn höher als erwartet ausfiel, enttäuschte der Umsatz. Zusätzlich belastete der Rückgang der Filialumsätze und die schwache Konsumstimmung.

FAQ 2: Sollte man jetzt Target Aktien kaufen?

Kurzfristig ist Vorsicht geboten, da Umsatzrückgänge und eine verhaltene Prognose belasten. Langfristig könnte die Target Aktie attraktiv sein, wenn die strategischen Maßnahmen – wie Preissenkungen, Sortimentserweiterungen und Online-Wachstum – greifen.

FAQ 3: Wie waren Targets Quartalszahlen?

• EPS: 1,78 USD (über Erwartung)

• Umsatz: 25,31 Mrd. USD (unter Erwartung)

• Comparable Sales: –2,7 %

• Digital Sales: +2,4 %

FAQ 4: Was belastet Target aktuell?

Vor allem sinkende Filialumsätze, ein Rückgang im Warenverkauf, Konsumzurückhaltung und ein allgemein schwieriges Makroumfeld drücken auf die Performance.

FAQ 5: Was sind Targets strategische Maßnahmen für die Zukunft?

Target setzt auf:

• über 20.000 neue Produkte

• günstigere Preise

• Technik-Investitionen

• optimiertes Shopping-Erlebnis

• starke Ausrichtung auf die Feiertagssaison

FAQ 6: Ist Target ein guter langfristiger Retail-Wert?

Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleibt Target ein relevanter US-Einzelhändler mit starker Marke, wachsendem Online-Geschäft und strategischem Fokus – ein potenziell interessanter Titel für langfristige Anleger.