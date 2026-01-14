Das Wichtigste in Kürze Ethereum Prognose: 100-Perioden-Durchschnitt im D1 nach oben durchbrochen

100-Perioden-Durchschnitt im D1 nach oben durchbrochen Krypto Aktuell: Nächstes technisches Ziel liegt bei 3.544 USD

Nächstes technisches Ziel liegt bei Risikozonen: Rückfall unter 100er-Durchschnitt bzw. unter 3.075 USD (H4) würde Aufwärtsszenario schwächen

Auf dem D1-Chart zeigte Ethereum während der gestrigen Session eine klare Aufwärtsbewegung. Der Kurs konnte den wichtigen kurzfristigen Widerstand überwinden – den Durchschnitt der letzten 100 Perioden, der im Chart als blaue Linie markiert ist. Solange sich der Preis oberhalb dieses 100er-Durchschnitts hält, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv. ► Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 | Ticker: ETH In dieser Ethereum Prognose rückt damit ein Anstieg in Richtung des nächsten Widerstands bei 3.544 USD in den Fokus. Dort befindet sich die obere Begrenzung der 1:1-Geometrie, die als technisches Ziel für die nächste Bewegung dienen kann. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau könnte den Weg für weitere Kursgewinne ebnen und die bullische Struktur zusätzlich bestätigen. Auf der anderen Seite gilt: Sollte der Kurs schnell wieder unter den 100-Perioden-Durchschnitt zurückfallen, könnte dies eine erneute Abwärtsbewegung auslösen. In diesem Szenario würde die Supportzone bei 2.850 USD wieder in den Mittelpunkt rücken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Krypto Aktuell: H4-Chart bestätigt Aufwärtsszenario nach Rebound Im niedrigeren H4-Zeitfenster setzte sich – passend zur gestrigen Analyse – das bullische Szenario nach dem Rebound aus der Unterstützungszone bei 3.075 USD fort. Trotz eines vorherigen Bruchs der lokalen Geometrie gelang es dem Kurs, ein neues Hoch auszubilden. Das deutet auf einen lokal intakten Aufwärtstrend hin, der sich seit Mitte Dezember entwickelt. Für eine Negierung dieser Entwicklung müsste Ethereum erneut unter 3.075 USD zurückfallen. Aus aktueller Sicht ist dies jedoch nicht das Basisszenario, weshalb die kurzfristige Tendenz weiterhin eher auf der Oberseite liegt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. KRYPTO CFD HANDELN Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs

über 40 Krypto-Währungen verfügbar

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.