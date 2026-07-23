Rheinmetall Aktie steigt: Börse Aktuell mit Chancen durch Munitionsboom

Die Rheinmetall Aktie gewinnt am heutigen Börse Aktuell-Handel knapp 3% und profitiert von einer breiten Aufwärtsbewegung im globalen Rüstungssektor. In den USA sorgen starke Quartalszahlen von RTX und Lockheed Martin für positive Stimmung und unterstützen damit auch europäische Verteidigungswerte.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

Rheinmetall Aktie profitiert von Europas größtem Fortschritt bei der Munitionsproduktion

Die größte Herausforderung Europas liegt inzwischen nicht mehr in der Finanzierung steigender Verteidigungsausgaben, sondern in der ausreichenden Produktion von Munition. Rheinmetall baut deshalb im Rahmen des Projekts "Firepower" seinen Standort Aschau am Inn deutlich aus und will die jährliche Schießpulverproduktion bis 2028 auf rund 4.200 Tonnen mehr als verdoppeln.

Gleichzeitig hat sich das Unternehmen die Versorgung mit Nitrocellulose - einem zentralen Bestandteil moderner Treibladungen - langfristig gesichert. Nach eigenen Angaben verfügt Rheinmetall über Vorräte für rund vier Jahre. Damit beseitigt der Konzern einen der größten Engpässe der europäischen Rüstungsindustrie und verschafft sich einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber Herstellern, die weiterhin auf externe Zulieferer angewiesen sind.

Vertikale Integration stärkt die langfristigen Aussichten der Rheinmetall Aktie

Rheinmetall zählt weltweit zu den wenigen Rüstungskonzernen, die nahezu die gesamte Munitionswertschöpfungskette selbst kontrollieren - von Treibstoffen und Schießpulver über Hülsen bis hin zu fertiger Artillerie- und Panzermunition. Am erweiterten Standort in Bayern entsteht zudem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Hochleistungs-Treibstoffe der nächsten Generation sowie alternative Zellulosequellen. Dadurch soll die Abhängigkeit Europas von importierten Rohstoffen weiter sinken.

Zusammen mit einem erwarteten Auftragsbestand von mehr als 100 Milliarden Euro bis zum Jahresende und den langfristigen Aufrüstungsprogrammen der NATO deutet vieles darauf hin, dass das künftige Wachstum von Rheinmetall zunehmend durch die Produktionskapazitäten und nicht durch die Nachfrage begrenzt wird.

Rheinmetall Aktie: Technischer Ausblick

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bewegt sich die Rheinmetall Aktie weiterhin innerhalb eines fallenden Trendkanals und notiert rund 50% unter ihrem Allzeithoch. Nach der heutigen Erholung testet der Kurs die obere Begrenzung dieses Kanals.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 1.150 Euro könnte als Signal für eine Trendwende gewertet werden. Der EMA200, ein viel beachteter Indikator für den langfristigen Trend, verläuft derzeit rund 35% über dem aktuellen Kursniveau.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

FAQ

Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute?

Die Aktie profitiert von einer starken Entwicklung internationaler Rüstungswerte sowie positiven Unternehmensnachrichten zum Ausbau der Munitionsproduktion.

Warum ist die Munitionsproduktion für Rheinmetall so wichtig?

Mit einer weitgehend integrierten Lieferkette und gesicherter Rohstoffversorgung kann Rheinmetall Produktionsengpässe reduzieren und von der steigenden Nachfrage profitieren.

Welche Kursmarke ist bei der Rheinmetall Aktie entscheidend?

Aus technischer Sicht gilt ein nachhaltiger Anstieg über 1.150 Euro als mögliches Signal für eine Trendwende.