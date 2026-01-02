- Das kürzliche Aktien-Allzeithoch treibt neue Spekulationen
- Ein KGV von über 300 spricht jedoch für Überbewertung
- Die aktuelle Analyse der TESLA-Aktie am 02.01.2026
Tesla Aktie auf Allzeithoch: Jetzt Tesla Aktien kaufen? - Aktuelle Analyse
Die Tesla Aktie hat kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht und sorgt erneut für intensive Diskussionen an den Finanzmärkten. Nach einem extrem turbulenten Jahr stellt sich für viele Anleger die zentrale Frage:
Jetzt Tesla Aktien kaufen – oder ist der aktuelle Kursanstieg reine Spekulation?
Seit Dezember 2024 verlor die Aktie zeitweise rund 55 % an Wert, nur um innerhalb weniger Monate nicht nur zum alten Niveau zurückzukehren, sondern dieses deutlich zu übertreffen. Die Dynamik wirft Zweifel auf, ob der Kursanstieg fundamental begründet ist – oder ob überzogener Optimismus dominiert.
► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US
Tesla Aktie & Elon Musk: Bonuspläne als Kurstreiber?
Ein wesentlicher Kurstreiber ist die jüngste Diskussion um den beispiellosen Bonusplan für CEO Elon Musk. Demnach könnte Musk bei Erreichen extrem ambitionierter Ziele einen diskretionären Bonus von bis zu einer Billion US-Dollar erhalten.
Die Bonus-Meilensteine orientieren sich primär an:
-
der Marktkapitalisierung von Tesla
-
sowie einem operativen Ziel
Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei rund 1,5 Billionen US-Dollar, das EBITDA bei etwa 14 Milliarden US-Dollar. Elon Musk hat bis 2035 Zeit, diese Ziele zu erreichen.
Viele Investoren setzen auf Musks Führungsstärke – andere sehen genau darin das größte Risiko für die Tesla Aktie.
Fundamentale Realität: Tesla weit entfernt von früherer Profitabilität
Um die aktuelle Bewertung der Tesla Aktie einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf die operativen Kennzahlen:
-
Höchste Profitabilität: 2022
-
Seitdem: sinkende Margen
-
Keine nachhaltige Trendwende erkennbar
-
EBITDA, Gewinne und ROIC rückläufig
Besonders kritisch:
Der ROIC liegt seit Q3 2024 unter dem WACC, was bedeutet, dass Tesla Wert für Aktionäre vernichtet, statt zu schaffen.
Tesla Bewertung: Historisch extrem – selbst für Tech-Standards
Tesla zählt heute zu den am stärksten überbewerteten Großunternehmen der Börsengeschichte.
-
KGV: über 300
-
Branchendurchschnitt: 20–35
-
Kein klassisches Wachstumsunternehmen mehr
Der einzige historische Vergleich ist die Industrial Bank of Japan zur Hochphase der asiatischen Blase der 1990er-Jahre.
Wachstumsszenarien: Zahlen, die kaum erreichbar sind
Die Bonusstruktur impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen 2 und 8,5 Billionen US-Dollar. Selbst bei gleichbleibend extremem Bewertungsniveau würde das bedeuten:
-
Umsatz: 122 bis über 510 Mrd. USD
-
Gewinn: 8,5 bis 37 Mrd. USD
-
EBITDA: 14,5 bis 65 Mrd. USD
Selbst eine Verfünffachung des EBITDA würde kaum ausreichen, um den ersten Meilenstein zu erreichen.
Absatz, FSD & Robotaxis: Viele Versprechen, wenig Substanz
Fahrzeugauslieferungen
-
Ziel: 20 Mio. Fahrzeuge
-
Bisher verkauft: 8,4 Mio.
-
Notwendig: >1 Mio. Fahrzeuge pro Jahr für 10 Jahre
→ schwierig bei gesättigten US- & EU-Märkten und starker chinesischer Konkurrenz
Full Self Driving (FSD)
-
Seit über 10 Jahren in Entwicklung
-
Noch immer nicht vollständig autonom
-
Zunehmender regulatorischer Druck
-
Waymo (Google) technologisch voraus
Robotaxis
-
Hohe regulatorische Hürden
-
Geringe Margen
-
Starke, spezialisierte Konkurrenz
-
Skalierung theoretisch möglich – praktisch unbewiesen
Optimus & Robotik: Vision trifft Realität
Tesla plant den Verkauf von 1 Million humanoiden Robotern („Optimus“)
→ Goldman Sachs schätzt den Gesamtmarkt 2030 auf 1,4 Mio. Einheiten
Selbst bei:
-
30.000 USD Verkaufspreis
-
15 % Marge
würde Tesla:
-
ca. 4,5 Mrd. USD Gewinn erzielen
→ weniger als 2022
Die Annahme deutlich höherer Margen bleibt nicht belegbar.
Ein Hoffnungsschimmer: Power Storage
Das Power-Storage-Segment ist aktuell Teslas stärkster Bereich:
-
Margen fast doppelt so hoch wie bei Fahrzeugen
-
Klarer Wachstumspfad
-
Batterietechnologie als echter Wettbewerbsvorteil
Der globale Markt für Energiespeicher könnte bis 2035 auf ~100 Mrd. USD wachsen – mit 20–30 % p.a.
Größtes Risiko für die Tesla Aktie: Elon Musk selbst
Nicht Produktqualität oder China sind aktuell das größte Risiko, sondern:
-
regulatorische Verfahren
-
Bilanzierung am Rand der Legalität
-
laufende Ermittlungen & Klagen
-
politische Unsicherheit nach 2028 - wo steht Elon Musk
Institutionelle Zuflüsse stammen überwiegend aus ETFs & Indexfonds, während:
-
aktiv verwaltete Fonds netto verkaufen
-
Privatanleger stark überrepräsentiert sind
-
Optionshandel hochspekulativ dominiert wird
Fazit: Jetzt Tesla Aktien kaufen?
TESLA Aktienkurs (D1) - Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Tesla Aktie benötigt nicht einen, sondern mehrere gleichzeitige Durchbrüche, um die aktuelle Bewertung fundamental zu rechtfertigen.
👉 Jetzt Tesla Aktien kaufen?
Aus fundamentaler Sicht: hohes Risiko, geringe Sicherheitsmarge.
Möglich, aber zunehmend spekulativ.
