Tesla Aktie auf Allzeithoch: Jetzt Tesla Aktien kaufen? - Aktuelle Analyse

Die Tesla Aktie hat kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht und sorgt erneut für intensive Diskussionen an den Finanzmärkten. Nach einem extrem turbulenten Jahr stellt sich für viele Anleger die zentrale Frage:

Jetzt Tesla Aktien kaufen – oder ist der aktuelle Kursanstieg reine Spekulation?

Seit Dezember 2024 verlor die Aktie zeitweise rund 55 % an Wert, nur um innerhalb weniger Monate nicht nur zum alten Niveau zurückzukehren, sondern dieses deutlich zu übertreffen. Die Dynamik wirft Zweifel auf, ob der Kursanstieg fundamental begründet ist – oder ob überzogener Optimismus dominiert.

► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US

Tesla Aktie & Elon Musk: Bonuspläne als Kurstreiber?

Ein wesentlicher Kurstreiber ist die jüngste Diskussion um den beispiellosen Bonusplan für CEO Elon Musk. Demnach könnte Musk bei Erreichen extrem ambitionierter Ziele einen diskretionären Bonus von bis zu einer Billion US-Dollar erhalten.

Die Bonus-Meilensteine orientieren sich primär an:

der Marktkapitalisierung von Tesla

sowie einem operativen Ziel

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei rund 1,5 Billionen US-Dollar, das EBITDA bei etwa 14 Milliarden US-Dollar. Elon Musk hat bis 2035 Zeit, diese Ziele zu erreichen.

Viele Investoren setzen auf Musks Führungsstärke – andere sehen genau darin das größte Risiko für die Tesla Aktie.

Fundamentale Realität: Tesla weit entfernt von früherer Profitabilität

Um die aktuelle Bewertung der Tesla Aktie einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf die operativen Kennzahlen:

Höchste Profitabilität: 2022

Seitdem: sinkende Margen

Keine nachhaltige Trendwende erkennbar

EBITDA, Gewinne und ROIC rückläufig

Besonders kritisch:

Der ROIC liegt seit Q3 2024 unter dem WACC, was bedeutet, dass Tesla Wert für Aktionäre vernichtet, statt zu schaffen.

Tesla Bewertung: Historisch extrem – selbst für Tech-Standards

Tesla zählt heute zu den am stärksten überbewerteten Großunternehmen der Börsengeschichte.

KGV: über 300

Branchendurchschnitt: 20–35

Kein klassisches Wachstumsunternehmen mehr

Der einzige historische Vergleich ist die Industrial Bank of Japan zur Hochphase der asiatischen Blase der 1990er-Jahre.

Wachstumsszenarien: Zahlen, die kaum erreichbar sind

Die Bonusstruktur impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen 2 und 8,5 Billionen US-Dollar. Selbst bei gleichbleibend extremem Bewertungsniveau würde das bedeuten:

Umsatz: 122 bis über 510 Mrd. USD

Gewinn: 8,5 bis 37 Mrd. USD

EBITDA: 14,5 bis 65 Mrd. USD

Selbst eine Verfünffachung des EBITDA würde kaum ausreichen, um den ersten Meilenstein zu erreichen.

Absatz, FSD & Robotaxis: Viele Versprechen, wenig Substanz

Fahrzeugauslieferungen

Ziel: 20 Mio. Fahrzeuge

Bisher verkauft: 8,4 Mio.

Notwendig: >1 Mio. Fahrzeuge pro Jahr für 10 Jahre

→ schwierig bei gesättigten US- & EU-Märkten und starker chinesischer Konkurrenz

Full Self Driving (FSD)

Seit über 10 Jahren in Entwicklung

Noch immer nicht vollständig autonom

Zunehmender regulatorischer Druck

Waymo (Google) technologisch voraus

Robotaxis

Hohe regulatorische Hürden

Geringe Margen

Starke, spezialisierte Konkurrenz

Skalierung theoretisch möglich – praktisch unbewiesen

Optimus & Robotik: Vision trifft Realität

Tesla plant den Verkauf von 1 Million humanoiden Robotern („Optimus“)

→ Goldman Sachs schätzt den Gesamtmarkt 2030 auf 1,4 Mio. Einheiten

Selbst bei:

30.000 USD Verkaufspreis

15 % Marge

würde Tesla:

ca. 4,5 Mrd. USD Gewinn erzielen

→ weniger als 2022

Die Annahme deutlich höherer Margen bleibt nicht belegbar.

Ein Hoffnungsschimmer: Power Storage

Das Power-Storage-Segment ist aktuell Teslas stärkster Bereich:

Margen fast doppelt so hoch wie bei Fahrzeugen

Klarer Wachstumspfad

Batterietechnologie als echter Wettbewerbsvorteil

Der globale Markt für Energiespeicher könnte bis 2035 auf ~100 Mrd. USD wachsen – mit 20–30 % p.a.

Größtes Risiko für die Tesla Aktie: Elon Musk selbst

Nicht Produktqualität oder China sind aktuell das größte Risiko, sondern:

regulatorische Verfahren

Bilanzierung am Rand der Legalität

laufende Ermittlungen & Klagen

politische Unsicherheit nach 2028 - wo steht Elon Musk

Institutionelle Zuflüsse stammen überwiegend aus ETFs & Indexfonds, während:

aktiv verwaltete Fonds netto verkaufen

Privatanleger stark überrepräsentiert sind

Optionshandel hochspekulativ dominiert wird

Fazit: Jetzt Tesla Aktien kaufen?

TESLA Aktienkurs (D1) - Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Tesla Aktie benötigt nicht einen, sondern mehrere gleichzeitige Durchbrüche, um die aktuelle Bewertung fundamental zu rechtfertigen.

👉 Jetzt Tesla Aktien kaufen?

Aus fundamentaler Sicht: hohes Risiko, geringe Sicherheitsmarge.

Möglich, aber zunehmend spekulativ.

