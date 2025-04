Tesla Aktie steigt um 8 % aufgrund positiver Deregulierungsmaßnahmen in den USA für autonome Fahrzeuge 📈

Investoren von Tesla (TSLA.US) begrüßten mit Begeisterung die Nachricht, dass Präsident Trump die Bundesvorschriften für autonome Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten lockern will. Die Aktien des Autoherstellers stiegen um fast 8 %, da die regulatorischen Änderungen die Einführung der Selbstfahrtechnologie vereinfachen dürften, indem sie die Anforderungen an die Unfallmeldung für solche Systeme lockern. ►Tesla Aktie WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bestätigte, dass die Verpflichtung für Unternehmen zur Meldung von Vorfällen mit fortschrittlichen Fahrerassistenz- und autonomen Systemen bestehen bleibt. Die Behörde plant jedoch eine Vereinfachung des Meldeverfahrens, was von den Märkten als Wegbereiter für eine breitere Einführung autonomer Fahrzeuge auf amerikanischen Straßen angesehen wird – ein Bereich, in dem Tesla weiterhin führend ist.

Darüber hinaus kündigte die NHTSA eine Ausweitung ihres Automated Vehicle Exemption Program (AVEP) an, das nun auch in den Vereinigten Staaten hergestellte Fahrzeuge umfasst. Bislang konnten nur ausgewählte im Ausland hergestellte Fahrzeuge eine Ausnahme von der vollständigen Einhaltung der Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) für Test- und Forschungszwecke beantragen. Nach dem neuen Rahmen werden auch im Inland hergestellte Fahrzeuge ähnliche Möglichkeiten haben, Ausnahmen zu beantragen.

Sean Duffy, US-Verkehrsminister , betonte, dass diese Änderungen darauf abzielen, bürokratische Hürden abzubauen, Innovationen zu fördern und die USA besser für den Wettbewerb mit China zu positionieren. Elon Musk, CEO von Tesla, hatte sich zuvor für solche Regulierungsreformen ausgesprochen, insbesondere um die Einführung seiner Cybercab-Flotte zu beschleunigen, die im Juni in Texas an den Start gehen soll. Wie die Financial Times berichtet, benötigt Tesla noch eine formelle Ausnahmegenehmigung der NHTSA, um diese nicht normgerechten Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen zu betreiben. Anfang 2025 litt die Tesla-Aktie unter dem zunehmenden Wettbewerb durch chinesische Hersteller, der Angst vor einer Eskalation der Zölle und den Folgen von Musks enger Verbindung zur Regierung von Präsident Trump. Nach einem brutalen ersten Quartal, in dem die Gewinne von Tesla um 71 % einbrachen, versprach Musk, sich aus seiner Rolle im umstrittenen Department of Government Efficiency (DOGE) zurückzuziehen und sich wieder voll und ganz auf die Leitung von Tesla zu konzentrieren. Tesla (TSLA.US) Aktienchart, D1-Intervall Die Tesla-Aktie ist heute um fast 8 % gestiegen und testet damit das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau der Abwärtswelle, die Anfang dieses Jahres begann. Der RSI-Indikator steht bei 56 und signalisiert eine Rückkehr zum Aufwärtstrend. Die Aktie ist noch etwa 7 % von ihrem 200-Tage-EMA entfernt. Quellen: xStation5 von XTB

