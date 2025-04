Umsatz : 19,3 Mrd. USD, -9 % gegenüber dem Vorjahr (hauptsächlich aufgrund geringerer Absatzzahlen für das Model Y und anhaltender Preisnachlässe)

: 19,3 Mrd. USD, -9 % gegenüber dem Vorjahr (hauptsächlich aufgrund geringerer Absatzzahlen für das Model Y und anhaltender Preisnachlässe) Gewinn pro Aktie (GAAP): 0,12 USD (-71 % gegenüber dem Vorjahr); Gewinn pro Aktie (nicht GAAP-konform): 0,27 USD (-40 %)

0,12 USD (-71 % gegenüber dem Vorjahr); Gewinn pro Aktie (nicht GAAP-konform): 0,27 USD (-40 %) Betriebsergebnis: 0,4 Mrd. USD; operative Marge: 2,1 % (-343 Basispunkte im Jahresvergleich), da Preis-/Mixdruck und Ausgaben für KI-Forschung und -Entwicklung die niedrigeren Rohstoffkosten ausglichen ► Tesla Inc. WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US  Gestern Abend hat Tesla die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Und auch Elon Musk hat verkündet, künftig die Arbeit für die US-Regierung und DOGE zu reduzieren, um mehr Zeit für Tesla zu haben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen TESLA-Aktie: Die Zahlen zum Quartal 1-2025 Die Fahrzeugauslieferungen gingen um 13 % auf 337.000 Einheiten zurück. Die Hoffnungen der Anleger werden jedoch durch die Vision der FSD-Technologie und des Robotaxis entschieden gestützt. FSD, also "volles Potenzial für autonomes Fahren" (Supervised) ist bereits in China in Betrieb, und die Gesamtlaufleistung der Flotte hat 4 Mrd. Meilen überschritten. Als Kuriosum berichtete Tesla, dass neue Cybertrucks in den USA autonom vom Band rollen und zu Logistikhöfen fahren. Der Robotaxi „Cybercab“ soll 2026 in Serie gehen, mit einem Pilotprojekt in Austin bis Juni 2025. Auswirkungen der Zölle auf das Geschäft von Tesla Das Management kündigte an, die Prognose für 2025 im zweiten Quartal zu überarbeiten, sobald sich die neue Realität der US-Handelspolitik konkretisiert. Ob die operative Marge im Geschäftsjahr 2025 wieder im mittleren einstelligen Bereich liegen wird, hängt von einer Erholung der Model-Y-Verkaufszahlen, der Entwicklung der Zölle und dem Tempo der Energieumstellung ab. Gleichzeitig bestätigte das Management, dass neue, günstigere Modelle planmäßig im ersten Halbjahr 2025 auf den Markt kommen werden. Tesla plant außerdem, ab nächstem Jahr Optimus-Roboter zur Unterstützung der Produktion in seinen Fabriken einzusetzen. Insgesamt bleibt das Management optimistisch hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens und der bevorstehenden Produkteinführungen. Der Wettbewerbsdruck auf dem EV-Markt spiegelt sich in den Ergebnissen des Technologieriesen wider. Der Umsatz im Automobilbereich ist derzeit um 20 % zurückgegangen, während das Segment Energieerzeugung und -speicherung mit einem Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,7 Mrd. USD an Bedeutung gewonnen hat. Energie und KI gewinnen an Bedeutung:

Der Umsatz im Bereich Speicherung stieg um 67 % und steigende Margen deuten auf Teslas zweiten Gewinnmotor hin, obwohl hohe KI-Ausgaben derzeit die Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie die Forschungs- und Entwicklungsausgaben belasten. Eingesetzte Energiespeicher: 10,4 GWh (↑ 154 % im Jahresvergleich) – vierter TTM-Rekord in Folge. Fahrzeugproduktion: 362.615 Einheiten (‑16 % im Jahresvergleich) Auslieferungen: 336.681 Einheiten (‑13 % im Jahresvergleich); Model 3/Y = 96 % der Gesamtzahl. Supercharger-Netzwerk: 67.316 Ladepunkte (+17 % im Jahresvergleich). Der Umsatz im Bereich Speicherung stieg um 67 % und steigende Margen deuten auf Teslas zweiten Gewinnmotor hin, obwohl hohe KI-Ausgaben derzeit die Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie die Forschungs- und Entwicklungsausgaben belasten.: 10,4 GWh (↑ 154 % im Jahresvergleich) – vierter TTM-Rekord in Folge.: 362.615 Einheiten (‑16 % im Jahresvergleich): 336.681 Einheiten (‑13 % im Jahresvergleich); Model 3/Y = 96 % der Gesamtzahl.: 67.316 Ladepunkte (+17 % im Jahresvergleich). Die Tesla-Aktie (TSLA.US) legte im nachbörslichen Handel trotz schwächerer Ergebnisse im Jahresvergleich um 0,50 % zu. Die Hoffnungen der Anleger werden jedoch durch den optimistischen Ausblick des Unternehmens gestützt. Der Bericht von Tesla für das erste Quartal zeigte eine bewusste Neuausrichtung der Rentabilität im Vorfeld des nächsten Produktzyklus. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 9 % auf 19,3 Mrd. USD, der GAAP-Gewinn pro Aktie ging auf 0,12 USD zurück und die operative Marge schrumpfte auf 2,1 %. Die Ergebnisse waren auf geringere Absatzzahlen beim Model Y und anhaltende Preisnachlässe zurückzuführen, die letztlich die Einsparungen bei den Materialkosten überkompensierten. Positiv zu vermerken ist, dass der Cashflow wieder in den positiven Bereich zurückgekehrt ist (0,7 Mrd. USD). Die Liquidität des Unternehmens befindet sich vor den geplanten Markteinführungen in den kommenden Monaten auf einem Rekordniveau (+37 Mrd. USD). Wichtige Katalysatoren: Robotaxi-Pilotprojekt im Juni 2025, FSD-Zulassung in Europa und Einführung günstigerer Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2025.  : Robotaxi-Pilotprojekt im Juni 2025, FSD-Zulassung in Europa und Einführung günstigerer Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2025. Quelle: xStation5 von XTB  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln  Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

