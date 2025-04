Tesla-Aktien fallen nach Quartalszahlen um 4 % 📉

Tesla (TSLA.US) meldete heute die Zahl der Auslieferungen im ersten Quartal, die deutlich unter den an der Wall Street erwarteten Zahlen lag. Die Auslieferungen beliefen sich auf 336.681 gegen√ľber den von FactSet-Analysten prognostizierten 408.000, was einem R√ľckgang von 13 % im Jahresvergleich entspricht. Dies ist die niedrigste Zahl seit zwei Jahren. Die Gesamtproduktion belief sich auf 362.615 Autos, was auf √Ąnderungen in der Tesla-Y-Produktionslinie zur√ľckzuf√ľhren ist. Die europ√§ischen Verk√§ufe von Tesla gingen im Vergleich zum Vorjahr um 49 % zur√ľck, trotz des von der European Automobile Manufacturer's Association gemeldeten 28-prozentigen Verkaufswachstums bei Elektrofahrzeugen in Europa.

Dies k√∂nnte ein Zeichen daf√ľr sein, dass Tesla Marktanteile in Europa verliert und auch mit aufstrebenden Konkurrenten aus China zu k√§mpfen hat. Im Februar gingen die Tesla-Verk√§ufe in Deutschland um 76 % auf nur 1.429 Einheiten zur√ľck, verglichen mit 6.038 im Vorjahr.

Au√üerdem meldete PFA im vergangenen Monat 3.159 Tesla-Auslieferungen in Frankreich; ein R√ľckgang von 37 % gegen√ľber M√§rz 2024 und von 41 % im Quartalsvergleich. Auch in Schweden gingen die Tesla-Verk√§ufe im Jahresvergleich um 64 % zur√ľck.

In China verkaufte Tesla im M√§rz 78.828 Elektrofahrzeuge, was einem R√ľckgang von mehr als 11,5 YoY entspricht, wie aus Daten der China Passenger Car Association hervorgeht. Andererseits ist diese Zahl viel h√∂her als die 30.688 Verk√§ufe vom 30. Februar auf dem chinesischen Markt. Heute versuchen die US-Indizes kurz nach der Markter√∂ffnung, sich zu erholen, aber Tesla gibt um fast 5 % nach und ist einer der schw√§cheren US-Large-Caps. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬†

