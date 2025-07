Die durch den US-Feiertag „Independence Day“ am Freitag verkĂĽrzte US-Handelswoche ist primär geprägt von den Entwicklungen in der Aktie von Tesla (Ticker: TSLA) fundamental durch die am Mittwoch zu veröffentlichenden Auslieferungen fĂĽr Tesla im zweiten Quartal, dann aber vor allem durch die erneut aufflammende Fehde zwischen US-Präsident Trump und Tesla CEO Elon Musk.Â

Die Aktie von Tesla gab am Dienstag mehr als 5% nach, nachdem ĂĽber das vergangene Wochenende die Fehde zwischen Musk und Trump rund um den „One Big Beautiful Bill Act“ von Musk erneut angefacht wurde. Musk kritisiert in diesem Gesetzesentwurf die weitere Ausweitung des US-Defizits und Erhöhung der Schuldenobergrenze (HIER). Allein die im Gesetzentwurf enthaltene Steuersenkung wird in den kommenden zehn Jahren potenziell rund 3 Billionen US-Dollar zur aktuellen US-Staatsverschuldung beitragen.Â

Zudem kritisiert Musk (nachvollziehbarerweise) Aspekte des Gesetzentwurfs, die die UnterstĂĽtzung fĂĽr die Entwicklung erneuerbarer Energien in den USA um Hunderte von Milliarden Dollar kĂĽrzen und Steuergutschriften fĂĽr Elektrofahrzeuge auslaufen lassen wĂĽrden.

Solche Änderungen könnten Tesla schaden, da sie laut dem Think Tank Energy Innovation bis 2035 zu einem Rückgang der EV-Verkäufe um rund 100.000 Fahrzeuge pro Jahr führen würden.

Grundsätzlich dĂĽrfte der Gesetzentwurf die Entwicklung erneuerbarer Energien in den kommenden zehn Jahren um mehr als 350 Gigawatt reduzieren, was auch Tesla als Energielieferant hinsichtlich seiner Solar- und Batterie-Energiespeichersysteme an Versorgungsunternehmen und andere Entwickler von Projekten im Bereich saubere Energie direkt betrifft.Â

Außer Frage steht, dass Tesla von Subventionen profitiert (wie andere Autobauer in den USA allerdings auch): seit 2015 soll Tesla durch bestehende Bundes- und Landesvorschriften in den USA, die Autohersteller dazu verpflichten, eine bestimmte Anzahl emissionsarmer Fahrzeuge zu verkaufen oder Gutschriften von Unternehmen wie Tesla zu kaufen, die diesbezüglich einen Überschuss erzielen, 11,8 Milliarden Dollar aus dem Verkauf von „Automotive Regulatory Credits“ oder Umweltgutschriften erzielt haben. Die hier erzielten Gutschriften machten im zweiten Quartal 2024 etwa 60 % des Nettogewinns von Tesla aus.

Am Mittwoch wird der Fokus allerdings primär auf den im zweiten Quartal 2025 ausgelieferten Fahrzeugen liegen: laut Schätzungen der Analysten der Wall Street wird damit gerechnet, dass Tesla fĂĽr das zweite Quartal Auslieferungen von rund 387.000 Fahrzeugen melden wird – ein RĂĽckgang von 13 % gegenĂĽber den fast 444.000 Auslieferungen vor einem Jahr.Â

Bezogen auf die Aktie ist der Vorteil aktuell zunächst auf der Short-Seite auszumachen, auf der 30-Minuten-Zeitebene ist erkennbar, dass die Aktie unterhalb seiner 5-Tagelinie handelt und im Bereich um $315 am Montag einen wichtigen Support gebrochen hat, der weiteres Abwärtspotenzial bis zunächst in Gefilde um die Tiefs der „Trump-Musk-I“-Fehde vor rund einem Monat um $275 initiieren könnte.Â

Meiner Einschätzung nach ist besonders dieses Level heute bzw. in den kommenden Tagen relevant: besonders vor dem Hintergrund, dass es sich um "Musk-Trump II" handelt, ist nicht auszuschlieĂźen, dass es zur Ausbildung eines höheren Tiefs kommt, was fĂĽr die zweite Hälfte des Jahres 2025 charttechnisch berĂĽcksichtigt werden sollte., was bullish gewertet werden könnte (ebenso natĂĽrlich die Ausbildung eines tieferen Tiefs.Â

Bildet die Aktie nun ein höheres Tief aus und erobert vor allem die 315 USD Marke auf Schlusskursbasis zurĂĽck, wäre in den kommenden Wochen (eventuell in die Quartalszahlen Ende des Monats Juli) eine erneute Attacke auf die Region um 360 USD denkbar. Ein Fall unter die $270 Marke hingegen aktivierte auf der Kehrseite nochmal den Bereich um die Jahrestiefs um $220.Â

