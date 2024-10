Tesla gibt um 6 % nach, da gemischtes „Robotaxi“-Event zu Gewinnmitnahmen führt 📉

Die Aktien von Tesla (TSLA.US) verlieren heute im vorbörslichen Handel fast 6 %, nachdem das mit Spannung erwartete Robotaxi „Cybercab“ gestern auf der Veranstaltung „We, Robot“ in Los Angeles vorgestellt wurde. Tesla schätzt die Produktionskosten auf 30.000 US-Dollar. Das Unternehmen machte jedoch keine Angaben dazu, wie schnell es die Produktion hochfahren oder regulatorische Hürden überwinden könnte. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im nächsten Jahr mit dem (unbeaufsichtigten) FSD in Texas und Kalifornien beginnen wird. Nach der Veranstaltung, die den Investoren keine wichtigen Aspekte lieferte, ist eine starke Gewinnmitnahme zu beobachten; die Märkte ignorierten die zweite Version der humanoiden Roboter von Optimus fast vollständig.

Goldman Sachs behält die neutrale Bewertung von Tesla bei und setzt das Kursziel auf 230 $. Laut Analysten hat Tesla mit den Fähigkeiten des humanoiden Roboters Optimus „sehr große Fortschritte“ gemacht, während Cybercab attraktiv aussah. Die Investmentbank behauptet, dass der Mangel an Daten über die Leistung von Full Self Driving (FSD), die begrenzten Details über das Robotaxi-Geschäft und das Fehlen eines preiswerteren Verbraucherfahrzeugs, das vorgestellt werden könnte, für die Märkte enttäuschend sein könnten. Tesla im Stunden- und Tageschart Wie wir auf dem Chart sehen können, übt die Double-Top-Formation Druck auf die Tesla-Aktien aus, mit dem Potenzial, 220 $ zu testen (EMA200, die rote Linie). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

