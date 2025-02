Tesla: In den letzten Handelswochen an Substanz verloren 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 18.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Tesla

WKN: A1CX3T | ISIN:  US88160R1014 | Ticker: TSLA

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Elon Musk ist aktuell auf allen Kan√§len pr√§sent. Die Unterst√ľtzung im US-Wahlkampf f√ľr die Republikaner hat sich ausgezahlt. Im November hat die Tesla Aktie deutlich an Wert gewonnen, hat aber in den letzten Handelswochen an Substanz verloren. Treiber der R√ľcksetzer sind zum einen Gewinnmitnahmen, zum anderen auch weil sich die Ums√§tze und die Ertr√§ge von Tesla, zunehmend von den Erwartungen der Analysten und der Anleger entkoppeln.

 

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    354,28 USD

Marktkapitalisierung   1,07 Bill. USD

Umsatz 2023    97,69 Mrd. USD

Eigenkapitalquote    60,99 %

KGV 2024*    130,60 %

4 Wochen Performance    - 22,53 %

Bewertung    Fairer Preis

Div. Rendite 2024*   ----

Branche    Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Ende Januar hat Tesla die Ergebnisse f√ľr das 4. Quartal 2024 ver√∂ffentlicht. Demnach wurden vom Model 3/y 436.718 Auto produziert und 471.930 Fahrzeuge ausgeliefert. 2024 wurden insgesamt 1.679.338 Model 3/y Fahrzeuge gebaut und 1.704.093 Autos ausgeliefert.

Die Erlöse wurden im 4. Quartal um 2 Prozent auf 25,707 Mrd. USD gesteigert, wobei mit Fahrzeugen 8 Prozent weniger erlöst worden ist. In den anderen beiden Segmenten "energy generation and storage revenues" und Service and other revenues" konnten die Umsätze hingegen gesteigert werden, was die Umsatzverluste bei den Fahrzeugen kompensiert hat.

Der Profit ist um 6 Prozent auf 4.179 Mrd. EUR gefallen, die Bruttomarge belief sich auf 16,3 Prozent. Das EBITDA konnte von 3,953 MRD USD (4. Quartal 2023) auf 4.922 Mrd. USD gesteigert werden. Bezogen auf das Gesamtjahr 2024 konnte der Gesamtumsatz um 1 Prozent auf 97,690 Mrd. USD gesteigert werden. Der Erl√∂s aus Fahrzeugverk√§ufen sank jedoch gegen√ľber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 77,070 Mrd. USD. Das EBITDA blieb mit 16,645 Mrd. USD praktisch unver√§ndert zum Vorjahr.¬†

Tesla hat damit die Erwartungen der Analysten verfehlt. Diese waren davon ausgegangen, dass sich der Umsatz im 4. Quartal 2024 auf 27,3 Mrd. USD beläuft und sich das bereinigte Ergebnis pro Aktie auf 0,76 USD beträgt - realisiert wurden 0,73 USD.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Von Juni 2024 bis Ende Oktober des letzten Jahres schwankte die Aktie in einer engen Box seitw√§rts. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier ab November deutlich an Fahrt aufgenommen hat und bis Mitte Dezember an das Allzeithoch bei 487,52 USD gelaufen ist. Es folgten zun√§chst moderate Abgaben, die Anfang des Jahres etwas dynamischer wurden. Die R√ľcksetzer wurden im Januar zur√ľckgekauft, wobei Ende des letzten Monats die Abgabebereitschaft wieder zugelegt hat. Das Papier hat in den letzten Handelswochen gut 1/5 des Wertes verloren und notiert aktuell im Dunstkreis der 350 USD.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang November √ľber die 50-Tage-Linie (aktuell bei 400,57 USD) und nachfolgend auch √ľber die¬†20-Tage-Linie (aktuell bei 383,55 USD) hat schieben k√∂nnen. Die 20-Tage-Linie wurde erst Ende des letzten Jahres im Zuge des R√ľcksetzers angelaufen und unterschritten. Der Anteilsschein konnte sich nachfolgend zwar wieder √ľber diese Durchschnittslinie schieben, aber nicht etablieren. Es ging im Februar nicht nur unter diese Linie, sondern auch unter die 50-Tage-Linie. Stabilisierungsbem√ľhungen sind am 38,2 % Retracemtent erkennbar.

Damit hat sich das Tageschart eingetr√ľbt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange ist denkbar, dass sich die Schw√§che weiter fortsetzen k√∂nnte. Weitere R√ľcksetzer haben das Potential bis in den Bereich des 50 % Retracement, bzw. der 200-Tage-Linie (aktuell bei 271,69 USD) / 61,8 % Retracement zu laufen. Die Relevanz der 200-Tage-Linie l√§sst sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten sich sp√§testens hier Erholungen einstellen. Wird diese Linie per Tagesschluss im Zuge von Schw√§che aufgegeben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung des 78,6 % Retracement gehen.¬†

Gelingt es dem Papier aber einen Richtungswechsel abzubilden, so k√∂nnte es im Zuge von Erholungsbewegungen wieder an die 20-Tage-Linie gehen. Selbst wenn das Papier die Kraft hat, √ľber diese Linie zu laufen, so gilt es auch die 50-Tage-Linie als auch das 23,6 % Retracement zu nehmen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob das Wertpapier diese Kursmuster kurz- und mittelfristig abbilden kann.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich wieder √ľber der 20-Tage-Linie etablieren, um wieder etwas Perspektive auf der Oberseite zu haben. Das Tageschart w√ľrde aber erst als bullisch zu interpretieren sein, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich √ľber der 50-Tage-Linie bzw. des 23,6 % Retracement festzusetzen. Verbindlich b√§risch eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn das Wertpapier unter die¬†200-Tage-Linie f√§llt und sich darunter festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Dezember zun√§chst unter die¬†SMA20 (aktuell bei 352,47 USD) und nachfolgend auch unter die SMA50 (aktuell bei 377,43 USD) gefallen ist. Das Papier hat es aber geschafft, sich bis Ende Januar im Dunstkreis dieser beiden Linien festzusetzen. Im Februar wurden die¬†SMA50 /¬†SMA20 aufgegeben, der Anteilsschein gab bis in den Bereich der 325 USD nach, konnte sich in den letzten Handelstagen wieder erholen und bis in den Bereich der SMA20 zur√ľcklaufen. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie aktuell im Dunstkreis dieser Linie festgesetzt hat.¬†

Hat die Aktie die Kraft sich √ľber der SMA20 zu etablieren, so gilt es auf der Oberseite auch die SMA50 und die¬†SMA200 (aktuell bei 383,69 USD) zu √ľberwinden. Beide Durchschnittslinien liegen vergleichsweise eng zusammen. Der Anteilsschein braucht somit Momentum, um diese beiden Linien zu √ľberqueren. Das Chartbild w√ľrde sich aber erst dann wieder bullisch aufhellen, wenn es die Aktie es geschafft hat, sich verbindlich von der SMA200 nach Norden zu l√∂sen.¬†

Gelingt die Bewegung aber nicht und geht der Kontakt zur SMA20 im Zuge von Schw√§che verloren, so k√∂nnte es erneut in Richtung des Jahrestiefs und nachfolgend bis an das 50 % Retracement gehen. Darunter k√∂nnte die Aktie weiter bis an die 270 USD zur√ľcksetzen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich zun√§chst wieder √ľber die SMA20 schieben und etablieren. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann wieder, wenn es das Papier geschafft hat sich belastbar √ľber der SMA200 zu etablieren. Etabliert sich das Papier hingegen unter der SMA20, so k√∂nnte es √ľbergeordnet deutlich unter die 300 USD-Marke gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / bärisch gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

377,43

383,55

383,69

390,45

400,57 (GAP)

439,01

450,32 (GAP)

464,07

487,52

Unterst√ľtzungen

353,60

352,47

348,64

312,57

272,03 (GAP)

271,68

254,78 (GAP)

218,31

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!