Tesla unter Druck vor Quartalszahlen 🔴 Absatzsorgen belasten Aktie

Tesla unter Druck vor Quartalszahlen ūüĒī Absatzsorgen belasten Aktie Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading ūüĒī TESLA Handelsideen ūüĒī TESLA Prognose & Ausblick ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Tesla Inc. WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US ¬† Absatzschw√§che und Preisdruck bremsen Tesla aus Die Aktie von Tesla zeigt sich kurz vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 23. April 2025 angeschlagen. Nach einem schwachen ersten Quartal, in dem die weltweiten Auslieferungen mit knapp 387.000 Fahrzeugen deutlich unter den Erwartungen lagen, bleibt die Stimmung der Anleger vorsichtig. Besonders belastend wirkt die schw√§chelnde Nachfrage in China ‚Äď einem der wichtigsten Absatzm√§rkte f√ľr Tesla. Der zunehmende Preisdruck durch chinesische Wettbewerber wie BYD sowie steigende regulatorische H√ľrden in Europa setzen den US-Elektroautopionier zus√§tzlich unter Zugzwang. Kostensenkungen sto√üen auf Skepsis Auch die j√ľngste Entlassungswelle bei Tesla ‚Äď laut Medienberichten sollen rund 10‚ÄĮ% der weltweiten Belegschaft abgebaut werden ‚Äď wird vom Markt eher als Zeichen von Unsicherheit denn als Effizienzma√ünahme gewertet. CEO Elon Musk betont zwar weiterhin die strategische Neuausrichtung auf autonome Fahrtechnologien und Robotaxis, doch kurzfristig stehen operative Kennzahlen und Margen im Fokus. Tesla Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily (Stand: 17. April 2025) Die Tesla-Aktie notiert aktuell bei rund 241 USD und befindet sich damit weiterhin in einer volatilen Seitw√§rtsphase, die sich seit Ende Januar zwischen etwa 220 USD und 265 USD etabliert hat. Die untere Begrenzung dieser Range liegt im Bereich 218‚Äď222 USD ‚Äď ein mehrfach getestetes Unterst√ľtzungsniveau. Solange diese Zone h√§lt, bleibt eine technische Gegenbewegung nach oben jederzeit m√∂glich. Auf der Oberseite stellt die Zone um 262‚Äď265 USD derzeit den entscheidenden Widerstand dar. Hier scheiterte der Kurs im M√§rz bereits mehrfach ‚Äď ein nachhaltiger Ausbruch dar√ľber w√ľrde das technische Bild deutlich aufhellen und ein Ziel bei rund 285 USD er√∂ffnen. Diese Marke entspricht einem Zwischenhoch aus dem Februar und der Region rund um den 100-Tage-Durchschnitt. Kurzfristig verl√§uft der n√§chste Support bei etwa 234 USD ‚Äď dem Tagestief von heute. Sollte diese Marke unterboten werden, k√∂nnte erneut Druck auf die wichtige Zone bei 220 USD entstehen. Die Indikatorenlage (u.‚ÄĮa. RSI knapp √ľber 40) deutet aktuell auf ein neutrales bis leicht angeschlagenes Momentum hin ‚Äď von einer √ľberverkauften Lage ist der Titel aber entfernt. Eine st√§rkere Kursreaktion d√ľrfte vom bevorstehenden Quartalsbericht oder politischen Entwicklungen (z.‚ÄĮB. US-Z√∂lle) ausgel√∂st werden. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Fazit: Tesla steht vor einem entscheidenden Quartalsbericht. W√§hrend langfristige Visionen wie autonome Mobilit√§t und KI-gesteuerte Fahrzeuge Investorenfantasie liefern, dominieren aktuell Sorgen um Margendruck und Nachfrageprobleme. Anleger sollten kurzfristig mit erh√∂hter Volatilit√§t rechnen ‚Äď besonders im Umfeld geopolitischer Unsicherheit und wachsender Konkurrenz aus China. ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

