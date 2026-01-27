Tesla Prognose vor Quartalszahlen – Droht ein Kurseinbruch? | Börse Aktuell

Börse Aktuell richtet sich der Blick der Anleger auf Tesla: Der US-Konzern wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 nach Börsenschluss am Mittwoch, den 28. Januar, veröffentlichen. Die Erwartungen an den Autobauer – oder besser gesagt an den Technologie-Storytitel Tesla – sind weiterhin hoch. Doch die fundamentalen Daten zeichnen ein zunehmend kritisches Bild.

► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA

Tesla wird an der Börse schon lange nicht mehr wie ein klassischer Automobilhersteller bewertet, sondern wie ein Technologieunternehmen. Der tatsächliche Erfolg in diesem Bereich ist bislang jedoch überschaubar. Gleichzeitig zeigt ausgerechnet das Kerngeschäft, der Automobilbereich, deutliche Schwächesignale – und dieser sollte eigentlich das Fundament für zukünftige Innovationen bilden.

Tesla-Aktie: Hohe Bewertung trotz schwacher Ergebnisse

Seit dem letzten Hoch ist der Aktienkurs von Tesla um rund 12 % gefallen. Dennoch bewegt sich die Aktie weiterhin auf einem sehr hohen Niveau innerhalb ihres langfristigen Preiskanals. Die bisherigen Quartalsergebnisse rechtfertigen diese Bewertung kaum. In der Mehrzahl der letzten zwölf Ergebnisveröffentlichungen verfehlte Tesla sowohl die EPS- als auch die Umsatzschätzungen der Analysten.

Die zentrale Frage aus Sicht der Tesla Prognose lautet daher: Kann der Konzern dieses Mal positiv überraschen?

Börse Aktuell: Massive Schwäche bei Auslieferungen

Bereits vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sorgte Tesla mit seinem Auslieferungsbericht für Ernüchterung. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen den größten Rückgang der Fahrzeugauslieferungen in seiner Geschichte – ein Minus von 16 % im Jahresvergleich. Während der Marktkonsens bei rund einer Million Fahrzeugen lag, konnte Tesla lediglich etwa 418.000 Einheiten ausliefern.

Diese Entwicklung belastet die kurzfristige Tesla Prognose erheblich.

Gewinne und Margen unter Druck

Für das vierte Quartal wird ein Gewinn je Aktie (EPS) von rund 0,45 USD erwartet. Im Vergleich zu 2022 entspricht dies einem Rückgang von mehr als 50 %. Parallel dazu stehen auch die Margen des Unternehmens deutlich unter Druck – ein weiteres Warnsignal für Investoren.

Die Umsatzerwartungen fallen etwas stabiler aus: Analysten rechnen mit rund 24,7 Mrd. USD. Dieser Wert liegt zwar nahe am Quartalsdurchschnitt, bleibt jedoch unter den Umsätzen vergleichbarer Quartale der Jahre 2024 und 2025.

FSD und Robo-Taxis als Kurstreiber?

Ein wachsender Teil der Anleger blendet klassische Kennzahlen zunehmend aus. Stattdessen liegt der Fokus auf zukünftigen Visionen wie Full Self-Driving (FSD) und Robo-Taxis. Aus Sicht von Börse Aktuell wird es für Tesla schwierig, selbst die aktuell moderaten Gewinnerwartungen zu erfüllen.

Sollte das Unternehmen jedoch positive Signale zur Weiterentwicklung von FSD oder zum Robo-Taxi-Geschäft liefern, könnte dies die Bewertung kurzfristig stützen oder sogar zu Kursgewinnen führen. Bleiben solche Impulse aus, droht nach der Zahlenvorlage ein deutlicher Abverkauf der Tesla-Aktie.

Jüngste Änderungen bei Autopilot und FSD

Vor wenigen Tagen kündigte Tesla Anpassungen beim Zugang und der Vermarktung von Autopilot und FSD an. Diese Maßnahmen könnten zumindest für Wachstum bei den Erwartungen sorgen – selbst wenn sich dies kurzfristig noch nicht in den Abonnementzahlen widerspiegelt.

Technische Einschätzung zur Tesla-Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



Der Kurs ist zuletzt deutlich von seinem Hoch zurückgekommen. Eine schnelle Rückkehr in den Aufwärtstrend erscheint schwierig, während nach unten weiterhin beträchtliches Korrekturpotenzial besteht.

