Am Mittwochabend werden die Augen der Marktteilnehmer rund um den Globus auf das letzte, makroökonomisch große Event des Jahres 2025 gerichtet sein: die FED Leitzinsentscheidung.Â

Â

Trading Ideen zur FED 🔮 DAX, Nasdaq 100 und Gold

â–ș DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX â–ș Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 â–ș Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

In der Tat wird es weniger darum gehen, was die FED am Mittwoch Leitzins-technisch liefert: die Erwartungshaltung des Terminmarktes laut FED Watch Tool liegt derzeit bei nahezu 97%, dass die FED den Leitzins um 25 Basispunkte auf dann 425-450 Basispunkte senkt – und das wird sie auch tun.Â

Interessanter (und fĂŒr den Markt potenziell VolatilitĂ€t versprechend) ist vielmehr, was die FED fĂŒr 2025 erwartet. Ablesen wird man diese Erwartungshaltung im sogenannten „Dot Plot“, der mit den Economic Projections ebenfalls am Mittwochabend veröffentlicht wird. Hier gilt es nun einerseits zu schauen, was der Terminmarkt laut FED Watch Tool fĂŒr ein Zinsniveau im Dezember 2025 erwartet und dann, wie sich der Dot Plot am Mittwoch im Vergleich zu September verĂ€ndern muss.Â

Laut FED Watch Tool erwartet der Terminmarkt mit derzeit ĂŒber 70%iger Wahrscheinlichkeit ein Leitzinsniveau von 375-400 Basispunkten, was zwei 25 Basispunktzinssenkungen ĂŒber das Jahr 2025 entspricht.Â

In den Economic Projections im September erwartet die Mehrzahl der stimmberechtigten FOMC-Mitglieder ein Leitzinsniveau von 325-350 Basispunkten, eher niedriger (was aus den 12 Punkten („Dots“) zwischen 3,0 und 3,5% hervorgeht)

Was bedeutet das fĂŒr den DAX, Nasdaq 100 und Gold?

GrundsĂ€tzlich erwarte ich, dass die Punkte ein wenig nach oben wandern, ausgehend vom Umstand, dass die Verbraucherpreise in den USA in der Vorwoche ihre jĂŒngste, leichte AufwĂ€rtstendenz fortgeschrieben haben, die Kern-Inflation deutlich ĂŒber 3% verharrt. Die Sache ist nun: wenn selbst die Punkte in der Mehrzahl auf 375-400 Basispunkte wandern (wohingegen ich eher erwarte, dass wir leicht unterhalb bleiben, was geldpolitisch expansiv gewertet werden dĂŒrfte), so dĂŒrfte dies grĂ¶ĂŸtenteils im Markt eingepreist sein.Â

Das kann man daran erkennen, dass wir im DAX oder Nasdaq100 seit Monatbeginn bereits starke AufschlÀge zu sehen bekommen haben (DAX: ~ +3%, Nasdaq 100: ~ +5%).

Es könnte also durchaus sein, dass der DAX innerhalb seiner jĂŒngst etablierten, engen Handelsspanne zwischen 20.250/300 und 20.550 Punkten verharrt und in die Weihnachtswoche geht, fĂŒr uns Trading-technisch also alles andere als attraktiv sein dĂŒrfte.Â

DAX Chartanalyse – Stunde:

Â

Beim Blick auf den Nasdaq 100 wĂ€re ich eher skeptischer, hier schaut der Modus auf der Oberseite kurzfristig etwas stĂ€rker ĂŒberdehnt aus und mir scheint ein kurzer „Flush“ in Gefilde der ĂŒbergeordneten AufwĂ€rtstrendlinie, die die November- und Dezember-Tiefs verbindet, sehr wahrscheinlich, ausgehend wovon ein kurzzeitiger Fall unter die 22.000 Punkte Marke sehr realistisch scheint. Â

Nasdaq 100 Chartanalyse – Daily:

Â

Sehr spannend scheint mir die Situation in Gold: nach dem „Einkehren“ in den ĂŒbergeordneten AufwĂ€rtstrend bzw. in die AufwĂ€rtstrendlinie folgend auf die US-PrĂ€sidentschaftswahl und auf den Trump-Trade, kam es zu einem schĂ€rferen Bounce, aber zweimaligen Scheitern in Gefilden um 2.720 USD. Seit vergangener Woche Donnerstag ist Gold nun erneut rund 80 US-Dollar zurĂŒckgesetzt – und das recht zĂŒgig.Â

Mit Blick auf die FED könnte das von mir erwartete, eher geldpolitisch expansive Szenario (der Dot Plot wandert zwar fĂŒr 2025 nach oben, war die Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder sieht den Leitzins Ende 2025 zwischen 3.5 und 3.75%) zu einem starken bullishen Drive in Gold zurĂŒck in Gefilde um 2.700 und auch ĂŒber 2.720 USD fĂŒhren, in ErgĂ€nzung zur FED getrieben durch die nun beginnende, bullishe SaisonalitĂ€t in Gold bis Ende Januar.Â

Gold Chartanalyse – Daily:

Â

Â