Vom Einsteiger zum Trader – mit dem kostenlosen Trading-Buch von XTB

Trading wirkt für viele Einsteiger am Aktienmarkt zunächst kompliziert. Begriffe, Strategien und Marktmechanismen erscheinen wie ein Buch mit sieben Siegeln. Doch mit dem richtigen Wissen kann jeder Schritt für Schritt ins Trading einsteigen.

Der Online-Broker XTB bietet deshalb ein kostenloses Trading E-Book:

„Trading ist simpel, aber nicht einfach“ von Marktexperte Altan Cantürk.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Dieses Einsteigerbuch erklärt GRATIS und verständlich die Grundlagen des Tradings und zeigt, worauf Anfänger beim Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren wirklich achten müssen.

👉 Jetzt hier gratis herunterladen und vom Einsteiger zum Trader werden!



Warum Trading für Einsteiger so wichtig ist

Viele Anleger kennen bereits die klassische Buy-and-Hold-Strategie: Aktien kaufen, lange halten und auf Wertsteigerung setzen. Doch neben dieser langfristigen Anlageform eröffnet aktives Trading die Chance, von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren.

„Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit auch Anfänger die Basics des Tradings verstehen“, erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.

Das kostenlose E-Book macht genau das: Es vermittelt die Trading Grundlagen auf einfache und nachvollziehbare Weise – ohne Fachchinesisch und komplizierte Theorien.



Was Sie im kostenlosen Trading-E-Book lernen

Das Buch „Trading ist simpel, aber nicht einfach“ räumt mit gängigen Mythen und Halbwahrheiten auf, die im Internet kursieren. Stattdessen erhalten Leser:

Einfache Erklärungen zu den wichtigsten Trading-Begriffen

Grundlagen der Börse und wie Märkte funktionieren

Praktische Tipps für Trading-Einsteiger

Strategien für Anfänger, um die ersten Schritte im Trading erfolgreich zu meistern

Autor Altan Cantürk setzt bewusst auf klare Sprache und praktische Beispiele. So können auch absolute Neulinge schnell den Einstieg ins Trading finden.



Trading lernen – Schritt für Schritt mit XTB

„Altan Cantürks Buch bietet einen anderen Ansatz als die meisten Trading-Bücher, die mit Fachwörtern überladen sind und Anfänger schnell überfordern“, sagt Jens Chrzanowski von XTB.

„Unser Ziel ist es, jedem, der sein Geld am Kapitalmarkt einsetzen möchte, eine einfache und verständliche Möglichkeit zu bieten. Dieses Buch passt perfekt zu unserer Philosophie.“



Fazit: Jetzt kostenloses Trading-Buch herunterladen

Wer Trading lernen möchte, findet im kostenlosen E-Book von XTB den idealen Startpunkt. Es bietet Einsteigern einen klaren Überblick über Chancen, Risiken und Strategien des Tradings – kompakt, verständlich und kostenlos.

👉 Jetzt hier gratis herunterladen und vom Einsteiger zum Trader werden!

FAQ

❓ Was ist Trading eigentlich?

Trading bedeutet, Wertpapiere wie Aktien, Devisen, Indizes oder Rohstoffe aktiv zu kaufen und zu verkaufen, um kurzfristig von Kursbewegungen zu profitieren. Anders als "Investieren" ist Trading meist eher kurzfristig, of auch nur Minuten und Stunden, während das Investieren oft längerfristig ausgelegt ist über Monate und Jahre.

❓ Lohnt sich Trading auch für Anfänger?

Ja, mit dem richtigen Basiswissen können auch Einsteiger erfolgreich traden. Das kostenlose E-Book von XTB vermittelt die Grundlagen einfach und verständlich. Vor dem Start heisst es natürlich: Lernen und Üben! Auch mit einem kostenlosen Demokonto von XTB.

❓ Was ist der Unterschied zwischen Trading und Investieren?

Investieren bedeutet meist langfristig „Buy and Hold“ – also Aktien kaufen und über Jahre halten. Trading hingegen nutzt kurzfristige Chancen durch aktives Handeln.

❓ Welche Vorteile hat das Trading E-Book von XTB?

Das E-Book erklärt die wichtigsten Trading-Grundlagen in einfacher Sprache und ist GRATIS. Es räumt mit Mythen auf und bietet Einsteigern einen klaren Fahrplan.

❓ Ist das E-Book wirklich kostenlos?

Ja, das E-Book „Trading ist simpel, aber nicht einfach“ von XTB ist komplett kostenlos und kann als PDF direkt heruntergeladen werden. Einfach über die Webseite registrieren und zum Download in PDF-Form erhalten.