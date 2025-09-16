Vom Einsteiger zum Trader – mit dem kostenlosen Trading-Buch von XTB
Trading wirkt für viele Einsteiger am Aktienmarkt zunächst kompliziert. Begriffe, Strategien und Marktmechanismen erscheinen wie ein Buch mit sieben Siegeln. Doch mit dem richtigen Wissen kann jeder Schritt für Schritt ins Trading einsteigen.
Der Online-Broker XTB bietet deshalb ein kostenloses Trading E-Book:
„Trading ist simpel, aber nicht einfach“ von Marktexperte Altan Cantürk.
Dieses Einsteigerbuch erklärt GRATIS und verständlich die Grundlagen des Tradings und zeigt, worauf Anfänger beim Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren wirklich achten müssen.
Warum Trading für Einsteiger so wichtig ist
Viele Anleger kennen bereits die klassische Buy-and-Hold-Strategie: Aktien kaufen, lange halten und auf Wertsteigerung setzen. Doch neben dieser langfristigen Anlageform eröffnet aktives Trading die Chance, von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren.
„Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit auch Anfänger die Basics des Tradings verstehen“, erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.
Das kostenlose E-Book macht genau das: Es vermittelt die Trading Grundlagen auf einfache und nachvollziehbare Weise – ohne Fachchinesisch und komplizierte Theorien.
Was Sie im kostenlosen Trading-E-Book lernen
Das Buch „Trading ist simpel, aber nicht einfach“ räumt mit gängigen Mythen und Halbwahrheiten auf, die im Internet kursieren. Stattdessen erhalten Leser:
Einfache Erklärungen zu den wichtigsten Trading-Begriffen
Grundlagen der Börse und wie Märkte funktionieren
Praktische Tipps für Trading-Einsteiger
Strategien für Anfänger, um die ersten Schritte im Trading erfolgreich zu meistern
Autor Altan Cantürk setzt bewusst auf klare Sprache und praktische Beispiele. So können auch absolute Neulinge schnell den Einstieg ins Trading finden.
Trading lernen – Schritt für Schritt mit XTB
„Altan Cantürks Buch bietet einen anderen Ansatz als die meisten Trading-Bücher, die mit Fachwörtern überladen sind und Anfänger schnell überfordern“, sagt Jens Chrzanowski von XTB.
„Unser Ziel ist es, jedem, der sein Geld am Kapitalmarkt einsetzen möchte, eine einfache und verständliche Möglichkeit zu bieten. Dieses Buch passt perfekt zu unserer Philosophie.“
Fazit: Jetzt kostenloses Trading-Buch herunterladen
Wer Trading lernen möchte, findet im kostenlosen E-Book von XTB den idealen Startpunkt. Es bietet Einsteigern einen klaren Überblick über Chancen, Risiken und Strategien des Tradings – kompakt, verständlich und kostenlos.
FAQ
❓ Was ist Trading eigentlich?
Trading bedeutet, Wertpapiere wie Aktien, Devisen, Indizes oder Rohstoffe aktiv zu kaufen und zu verkaufen, um kurzfristig von Kursbewegungen zu profitieren. Anders als "Investieren" ist Trading meist eher kurzfristig, of auch nur Minuten und Stunden, während das Investieren oft längerfristig ausgelegt ist über Monate und Jahre.
❓ Lohnt sich Trading auch für Anfänger?
Ja, mit dem richtigen Basiswissen können auch Einsteiger erfolgreich traden. Das kostenlose E-Book von XTB vermittelt die Grundlagen einfach und verständlich. Vor dem Start heisst es natürlich: Lernen und Üben! Auch mit einem kostenlosen Demokonto von XTB.
❓ Was ist der Unterschied zwischen Trading und Investieren?
Investieren bedeutet meist langfristig „Buy and Hold“ – also Aktien kaufen und über Jahre halten. Trading hingegen nutzt kurzfristige Chancen durch aktives Handeln.
❓ Welche Vorteile hat das Trading E-Book von XTB?
Das E-Book erklärt die wichtigsten Trading-Grundlagen in einfacher Sprache und ist GRATIS. Es räumt mit Mythen auf und bietet Einsteigern einen klaren Fahrplan.
❓ Ist das E-Book wirklich kostenlos?
Ja, das E-Book „Trading ist simpel, aber nicht einfach“ von XTB ist komplett kostenlos und kann als PDF direkt heruntergeladen werden. Einfach über die Webseite registrieren und zum Download in PDF-Form erhalten.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.