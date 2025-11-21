ETF Analyse der Woche: UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Prognose

In unserer ETF Analyse der Woche steht der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc im Fokus. Dieser Rohstoff-ETF bildet den UBS CMCI Index nach und bietet Anlegern einen breit diversifizierten Zugang zu verschiedenen Rohstoffsektoren. Im folgenden Beitrag stellen wir die Funktionsweise des ETF vor, analysieren die Charttechnik im Wochen- und Tageschart und geben eine neutrale UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose auf Basis der aktuellen Marktlage.

► UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc WKN: A1C79N / IEIE00B53H0131 / Kürzel: UIQK

✅ Drei Key Takeaways

Neutrale Prognose

Der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc zeigt weder im Wochen- noch im Tageschart klare Kaufsignale. Beide Zeitebenen bleiben technisch neutral.

Unterdurchschnittliche Performance

Trotz breiter Rohstoffdiversifikation und innovativer Constant-Maturity-Strategie konnte der ETF langfristig nur mäßige Ergebnisse erzielen.

Kritische Unterstützungszonen

Ein Rückfall unter SMA200 und SMA50 könnte zu erneuter Schwäche führen, während erst ein bestätigter Ausbruch über die SMA50 nachhaltige Aufwärtschancen eröffnet.

1. Strategie des UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc

Der ETF repliziert synthetisch den UBS CMCI Index, der Zugang zu folgenden Rohstoffgruppen bietet:

Energie

Agrarrohstoffe

Industriemetalle

Edelmetalle

Lebendvieh

Im Gegensatz zu traditionellen Rohstoffindizes, die überwiegend in kurzfristige Futures investieren, verteilt der UBS Constant Maturity Commodity Index seine Positionen über die gesamte Laufzeitenstruktur.

Diese Strategie ermöglicht:

ein stetigeres Rohstoff-Exposure ,

reduzierte Auswirkungen des monatlichen „Rollens“,

potenziell geringere negative Rollrenditen.

Damit eignet sich der ETF vor allem für Anleger, die ein langfristig diversifiziertes Rohstoffinvestment suchen.

2. Chartanalyse & UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose

🔎 2.1 Wochenchart – Technische Einschätzung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Mitte 2022 bewegt sich der ETF in einer breiten Seitwärtsphase. Erholungen wurden regelmäßig abverkauft, während Rücksetzer schnell Käufer fanden. Seit April 2025 schiebt sich der ETF an der SMA200 (95,63 EUR) langsam nach oben.

Die SMA200 fungiert zuverlässig als Unterstützung, während die SMA50 (96,78 EUR) bislang als Widerstand agierte.

Bullishes Szenario

Ein bestätigter Wochenschluss über der SMA50 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung nach oben.

Erst dann wäre der Weg in Richtung der nächsten Hochs frei.

Bearishes Szenario

Ein Wochenschluss unter der SMA20 (94,56 EUR) könnte weitere Schwäche signalisieren.

Ein Rückfall Richtung Jahrestief wäre in diesem Fall möglich.

Aktuelle Wochenchart-Prognose: NEUTRAL

🔎 Tageschart – Technische Einschätzung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wurde die SMA200 (95,73 EUR) im April unterschritten und erst im November nachhaltig zurückerobert.

Entlang dieser Durchschnittslinie entwickelte sich ein moderater Aufwärtstrend, gestützt von der SMA20 (97,05 EUR) – die jedoch zuletzt per Tagesschluss nach unten durchbrochen wurde.

Bullishes Szenario

Der ETF muss über die SMA20 zurückkehren und sich dynamisch lösen.

Dann wäre ein Anlauf auf das Jahreshoch wahrscheinlich.

Bearishes Szenario

Ein Rückfall unter SMA200 und SMA50 (95,83 EUR) würde das Chartbild eintrüben.

In diesem Fall wären neue Tiefs realistisch.

Aktuelle Tageschart-Prognose: NEUTRAL

3. Basisdaten des ETF

Kategorie Wert Anlageschwerpunkt Rohstoffe – breiter Markt Fondsgröße 890 Mio. EUR Gesamtkostenquote (TER) 0,34 % p.a. Struktur synthetisch (SWAP) Vergleichsindex UBS CMCI Strategie Long only Nachhaltigkeit Nein Fondswährung USD Währungsrisiko ungesichert Auflegung 20.12.2010 Ausschüttung thesaurierend Fondsdomizil Irland Stand 19.11.2025

4. Risikoübersicht

Volatilität:

1 Jahr: 13,39 %

3 Jahre: 12,68 %

5 Jahre: 14,71 %

Rendite-Risiko-Kennzahlen:

1 Jahr: –0,10

3 Jahre: 0,04

5 Jahre: 0,94

Maximum Drawdown:

1 Jahr: –14,65 %

3 Jahre: –14,65 %

5 Jahre: –17,32 %

Seit Auflage: –48,00 %

Diese Kennzahlen zeigen: Der ETF weist – typisch für Rohstoffinvestments – deutliche Schwankungen auf und unterliegt einem höheren Risiko.

5. Renditeübersicht des UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc

Zeitraum Performance lfd. Jahr –3,50 % 1 Monat +3,26 % 3 Monate +5,43 % 6 Monate +3,04 % 1 Jahr –1,29 % 3 Jahre +1,39 % 5 Jahre +90,58 % Seit Auflage +27,99 %

Jahresrenditen:

2024: +12,13 %

2023: –5,42 %

2022: +23,85 %

2021: +45,03 %

Die Indexlaufzeitgewichtungen nach Rohstoffen des ETF

Der ETF hat den Fokus vor allem bei Öl. Sowohl Brent-Öl als auch WTI belegen die Top 3 Plätze.

Die Sektoren liegen im Bereich Energie und Landwirtschaft. Ein weiterer Schwerpunkt ist im Bereich Industriemetalle zu finden.

* Stand 20.11.2025 / Quelle: justetf.com

6. Gesamtfazit & UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose

Der ETF bietet einen strukturierten Zugang zu einem breit aufgestellten Rohstoffportfolio. Trotz der innovativen Constant-Maturity-Strategie bleibt die Performance im historischen Vergleich unterdurchschnittlich.

Auch das aktuelle Chartbild liefert keine klaren Kaufsignale.

👉 Unsere Prognose: neutral

👉 Aus unserer Sicht drängt sich der ETF derzeit nicht als bevorzugtes Investment auf.

FAQ zum UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc

Was ist der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc?

Der ETF bildet den UBS CMCI Index nach und ermöglicht ein breit diversifiziertes Investment in Energie-, Agrar-, Metall- und weitere Rohstoffmärkte über verschiedene Laufzeiten hinweg.

Wie lautet die aktuelle UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose?

Die aktuelle Prognose ist neutral. Weder Wochen- noch Tageschart liefern klare Kaufsignale, da zentrale gleitende Durchschnitte noch nicht nachhaltig überwunden wurden.

Für wen eignet sich der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc?

Er eignet sich für Anleger, die ein breit aufgestelltes Rohstoffportfolio suchen und Schwankungen akzeptieren können. Kurzfristige Trader finden aktuell wenig Trenddynamik.

Wie hat der ETF in den letzten Jahren performt?

Die langfristige Performance ist gemischt: starke Jahre wie 2021 (+45 %) wechseln sich mit Schwächephasen ab. Insgesamt blieb der ETF hinter vielen Alternativen zurück.

Welche Risiken bestehen bei einer Investition?

Rohstoffmärkte sind volatil. Der ETF weist deutliche Drawdowns auf und unterliegt einem höheren Marktrisiko sowie potenziellen Rollverlusten trotz Constant-Maturity-Ansatz.

Was sind die Vorteile des Constant Maturity Commodity Index?

Er streut über verschiedene Fälligkeiten und kann Rollverluste reduzieren, was zu stabilerem Rohstoff-Exposure führt.

Ist der ETF nachhaltig?

Nein. Der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc ist nicht nach ESG-Kriterien klassifiziert.

Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (TER)?

Die TER beträgt 0,34 % pro Jahr.