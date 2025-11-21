ETF Analyse der Woche: UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Prognose

- Neutrale Prognose
- Neutrale Prognose
- Unterdurchschnittliche Performance
- Kritische Unterstützungszonen
In unserer ETF Analyse der Woche steht der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc im Fokus. Dieser Rohstoff-ETF bildet den UBS CMCI Index nach und bietet Anlegern einen breit diversifizierten Zugang zu verschiedenen Rohstoffsektoren. Im folgenden Beitrag stellen wir die Funktionsweise des ETF vor, analysieren die Charttechnik im Wochen- und Tageschart und geben eine neutrale UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose auf Basis der aktuellen Marktlage.
► UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc WKN: A1C79N / IEIE00B53H0131 / Kürzel: UIQK
✅ Drei Key Takeaways
-
Neutrale Prognose
Der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc zeigt weder im Wochen- noch im Tageschart klare Kaufsignale. Beide Zeitebenen bleiben technisch neutral.
-
Unterdurchschnittliche Performance
Trotz breiter Rohstoffdiversifikation und innovativer Constant-Maturity-Strategie konnte der ETF langfristig nur mäßige Ergebnisse erzielen.
-
Kritische Unterstützungszonen
Ein Rückfall unter SMA200 und SMA50 könnte zu erneuter Schwäche führen, während erst ein bestätigter Ausbruch über die SMA50 nachhaltige Aufwärtschancen eröffnet.
1. Strategie des UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
Der ETF repliziert synthetisch den UBS CMCI Index, der Zugang zu folgenden Rohstoffgruppen bietet:
-
Energie
-
Agrarrohstoffe
-
Industriemetalle
-
Edelmetalle
-
Lebendvieh
Im Gegensatz zu traditionellen Rohstoffindizes, die überwiegend in kurzfristige Futures investieren, verteilt der UBS Constant Maturity Commodity Index seine Positionen über die gesamte Laufzeitenstruktur.
Diese Strategie ermöglicht:
-
ein stetigeres Rohstoff-Exposure,
-
reduzierte Auswirkungen des monatlichen „Rollens“,
-
potenziell geringere negative Rollrenditen.
Damit eignet sich der ETF vor allem für Anleger, die ein langfristig diversifiziertes Rohstoffinvestment suchen.
2. Chartanalyse & UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose
🔎 2.1 Wochenchart – Technische Einschätzung
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Seit Mitte 2022 bewegt sich der ETF in einer breiten Seitwärtsphase. Erholungen wurden regelmäßig abverkauft, während Rücksetzer schnell Käufer fanden. Seit April 2025 schiebt sich der ETF an der SMA200 (95,63 EUR) langsam nach oben.
Die SMA200 fungiert zuverlässig als Unterstützung, während die SMA50 (96,78 EUR) bislang als Widerstand agierte.
Bullishes Szenario
-
Ein bestätigter Wochenschluss über der SMA50 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung nach oben.
-
Erst dann wäre der Weg in Richtung der nächsten Hochs frei.
Bearishes Szenario
-
Ein Wochenschluss unter der SMA20 (94,56 EUR) könnte weitere Schwäche signalisieren.
-
Ein Rückfall Richtung Jahrestief wäre in diesem Fall möglich.
Aktuelle Wochenchart-Prognose: NEUTRAL
🔎 Tageschart – Technische Einschätzung
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart wurde die SMA200 (95,73 EUR) im April unterschritten und erst im November nachhaltig zurückerobert.
Entlang dieser Durchschnittslinie entwickelte sich ein moderater Aufwärtstrend, gestützt von der SMA20 (97,05 EUR) – die jedoch zuletzt per Tagesschluss nach unten durchbrochen wurde.
Bullishes Szenario
-
Der ETF muss über die SMA20 zurückkehren und sich dynamisch lösen.
-
Dann wäre ein Anlauf auf das Jahreshoch wahrscheinlich.
Bearishes Szenario
-
Ein Rückfall unter SMA200 und SMA50 (95,83 EUR) würde das Chartbild eintrüben.
-
In diesem Fall wären neue Tiefs realistisch.
Aktuelle Tageschart-Prognose: NEUTRAL
3. Basisdaten des ETF
|Kategorie
|Wert
|Anlageschwerpunkt
|Rohstoffe – breiter Markt
|Fondsgröße
|890 Mio. EUR
|Gesamtkostenquote (TER)
|0,34 % p.a.
|Struktur
|synthetisch (SWAP)
|Vergleichsindex
|UBS CMCI
|Strategie
|Long only
|Nachhaltigkeit
|Nein
|Fondswährung
|USD
|Währungsrisiko
|ungesichert
|Auflegung
|20.12.2010
|Ausschüttung
|thesaurierend
|Fondsdomizil
|Irland
|Stand
|19.11.2025
4. Risikoübersicht
Volatilität:
-
1 Jahr: 13,39 %
-
3 Jahre: 12,68 %
-
5 Jahre: 14,71 %
Rendite-Risiko-Kennzahlen:
-
1 Jahr: –0,10
-
3 Jahre: 0,04
-
5 Jahre: 0,94
Maximum Drawdown:
-
1 Jahr: –14,65 %
-
3 Jahre: –14,65 %
-
5 Jahre: –17,32 %
-
Seit Auflage: –48,00 %
Diese Kennzahlen zeigen: Der ETF weist – typisch für Rohstoffinvestments – deutliche Schwankungen auf und unterliegt einem höheren Risiko.
5. Renditeübersicht des UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
|Zeitraum
|Performance
|lfd. Jahr
|–3,50 %
|1 Monat
|+3,26 %
|3 Monate
|+5,43 %
|6 Monate
|+3,04 %
|1 Jahr
|–1,29 %
|3 Jahre
|+1,39 %
|5 Jahre
|+90,58 %
|Seit Auflage
|+27,99 %
Jahresrenditen:
-
2024: +12,13 %
-
2023: –5,42 %
-
2022: +23,85 %
-
2021: +45,03 %
Die Indexlaufzeitgewichtungen nach Rohstoffen des ETF
Der ETF hat den Fokus vor allem bei Öl. Sowohl Brent-Öl als auch WTI belegen die Top 3 Plätze.
Die Sektoren liegen im Bereich Energie und Landwirtschaft. Ein weiterer Schwerpunkt ist im Bereich Industriemetalle zu finden.
* Stand 20.11.2025 / Quelle: justetf.com
6. Gesamtfazit & UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose
Der ETF bietet einen strukturierten Zugang zu einem breit aufgestellten Rohstoffportfolio. Trotz der innovativen Constant-Maturity-Strategie bleibt die Performance im historischen Vergleich unterdurchschnittlich.
Auch das aktuelle Chartbild liefert keine klaren Kaufsignale.
👉 Unsere Prognose: neutral
👉 Aus unserer Sicht drängt sich der ETF derzeit nicht als bevorzugtes Investment auf.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ zum UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
Was ist der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc?
Der ETF bildet den UBS CMCI Index nach und ermöglicht ein breit diversifiziertes Investment in Energie-, Agrar-, Metall- und weitere Rohstoffmärkte über verschiedene Laufzeiten hinweg.
Wie lautet die aktuelle UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose?
Die aktuelle Prognose ist neutral. Weder Wochen- noch Tageschart liefern klare Kaufsignale, da zentrale gleitende Durchschnitte noch nicht nachhaltig überwunden wurden.
Für wen eignet sich der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc?
Er eignet sich für Anleger, die ein breit aufgestelltes Rohstoffportfolio suchen und Schwankungen akzeptieren können. Kurzfristige Trader finden aktuell wenig Trenddynamik.
Wie hat der ETF in den letzten Jahren performt?
Die langfristige Performance ist gemischt: starke Jahre wie 2021 (+45 %) wechseln sich mit Schwächephasen ab. Insgesamt blieb der ETF hinter vielen Alternativen zurück.
Welche Risiken bestehen bei einer Investition?
Rohstoffmärkte sind volatil. Der ETF weist deutliche Drawdowns auf und unterliegt einem höheren Marktrisiko sowie potenziellen Rollverlusten trotz Constant-Maturity-Ansatz.
Was sind die Vorteile des Constant Maturity Commodity Index?
Er streut über verschiedene Fälligkeiten und kann Rollverluste reduzieren, was zu stabilerem Rohstoff-Exposure führt.
Ist der ETF nachhaltig?
Nein. Der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc ist nicht nach ESG-Kriterien klassifiziert.
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (TER)?
Die TER beträgt 0,34 % pro Jahr.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.