TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDJPY (10.07.2025)

Fakten: AUDJPY wird seit dem 16. Juni konstant ĂĽber dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 100 Perioden (im D1-Zeitrahmen) gehandelt.

Die UnterstĂĽtzung fĂĽr den derzeitigen japanischen Premierminister ist von 39 % im Juni auf 31 % gesunken (Reuters). Die Wahlen zum Oberhaus des japanischen Parlaments finden am 20. Juli statt.

Donald Trump kĂĽndigte höhere Zölle von 25 % auf alle japanischen Importe an (ursprĂĽnglich waren 24 % geplant). Tradingidee: Eine mögliche LONG-Position (fĂĽr hochspekulative  Trader) auf AUDJPY zum MarktpreisÂ

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP : 97.200 (TP1), 98.500 (TP2)

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 94.600 Background & Meinung: Trotz der Bemühungen, sich der Handelsrhetorik von Donald Trump anzupassen, könnte Japan am Ende einer der größten Verlierer der nun zu Ende gehenden bilateralen Zollverhandlungen sein. Die ursprünglich guten Beziehungen zwischen Washington und Tokio – gestützt durch Versprechen neuer japanischer Investitionen in Höhe von 1 Billion US-Dollar in den USA – haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Weigerung Japans, die Importe von US-Reis zu erhöhen, löste Frustration beim amerikanischen Präsidenten aus, der die Japaner als „verwöhnt“ bezeichnete und die für den 1. August geplanten Vergeltungszölle um einen weiteren Prozentpunkt erhöhte. Diese Eskalation der Handelsspannungen stellt eine klare Gefahr für Japans noch fragile wirtschaftliche Erholung dar. Laut Bloomberg Economics könnte eine Anhebung der Zölle von derzeit 10 % auf 25 % das japanische BIP um weitere 0,3 Prozentpunkte senken. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zusätzlich zu den Risiken eines schwachen Wachstums sorgen die bevorstehenden Wahlen für weitere kurzfristige Unsicherheit, die den Yen belasten dürfte. Jüngste Umfragen zeigen einen anhaltenden Rückgang der Unterstützung für den derzeitigen Premierminister Shigeru Ishiba. Unabhängig davon, welche Partei die Wahlen gewinnt, sind die Wahlversprechen generell inflationär (z. B. Fiskaltransfers, Senkung der Umsatzsteuer), was langfristig zu einer Straffung der Geldpolitik führen könnte. Dies könnte zwar letztendlich den Yen stützen, aber der Weg von den Wahlen über die Gesetzgebung bis hin zu inflationären Makrodaten ist noch lang – und der Markt dürfte einen Teil des Drucks auf die Bank of Japan bereits eingepreist haben. Außerhalb Japans verbessert sich die Marktstimmung aufgrund der abnehmenden Unsicherheit hinsichtlich der Zölle, und die steigende Risikobereitschaft treibt Kapitalflüsse aus sicheren Häfen in risikoreichere Währungen. Der AUD wird zusätzlich durch verbesserte inländische Bedingungen (Inflation nahe 2 %, Rückkehr zum Wachstum im privaten Sektor im Juni) und steigende Preise auf den Märkten für Industriegüter gestützt.  Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln  Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier -Â Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS fĂĽr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.