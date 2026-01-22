TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDNZD (22.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Forex Trading mit Rückenwind

Technische Unterstützung hält

Attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis

Trading Idee im Forex Trading: AUDNZD vor möglicher Trendfortsetzung 📈 Diese Trading Idee im Forex Trading richtet sich an Trader, die von einer erneuten Aufwärtsbewegung im Währungspaar AUDNZD profitieren möchten. Nach einer technischen Stabilisierung und klaren fundamentalen Impulsen aus Australien mehren sich die Signale für steigende Kurse. Sowohl geldpolitische Erwartungen als auch die Chartstruktur sprechen aktuell für eine mögliche Long-Position. ► AUDNZD WKN: A1A4ZS | ISIN: XC000A1A4ZS2 | Ticker: AUDNZD Drei Key Takeaways zur Trading Idee Forex Trading mit Rückenwind: Positive australische Arbeitsmarktdaten stärken den AUD. Technische Unterstützung hält: Der Rebound am EMA240 spricht für eine mögliche Trendfortsetzung. Attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis durch klar definierte TP- und SL-Niveaus. Technische Ausgangslage: AUDNZD mit stabiler Basis 🔧 Auf dem H4-Zeitrahmen konnte AUDNZD in dieser Woche erfolgreich vom 240-Perioden-EMA (EMA240) nach oben abprallen – ein wichtiges technisches Signal im Forex Trading. Der Kurs notiert weiterhin oberhalb des Hochs vom 20. November 2025, was die übergeordnete bullishe Struktur intakt hält. RSI (H4): neutral bei 47–48, kein überkauftes Niveau

Wichtige Unterstützungen halten

Aufwärtstrend kurzfristig gebremst, aber nicht gebrochen Ein nachhaltiger Anstieg über die 30- und 120-Perioden-Durchschnitte sowie über das 50%-Fibonacci-Retracement würde die Trendfortsetzung klar bestätigen. Fundamentale Treiber: Australien stützt den AUD 🏦 Fundamental verschiebt sich das Kräfteverhältnis erneut zugunsten des australischen Dollars. Die Arbeitsmarktdaten aus Australien überraschten positiv: Arbeitslosenquote: 4,1 % (Vormonat: 4,3 %, Erwartung: 4,4 %)

Deutlicher Beschäftigungsaufbau im Dezember

Zinsanhebungswahrscheinlichkeit im Februar: 58,4 % (Cash Rate Futures, Bloomberg) Damit steigt der Druck auf die Reserve Bank of Australia (RBA), die den Leitzins seit August bei 3,6 % unverändert hält. Ein angespannter Arbeitsmarkt erhöht das Risiko von Lohninflation, insbesondere da die Inflation weiterhin oberhalb des Zielbands liegt. Die RBA legt zudem besonderes Gewicht auf quartalsweise Inflationsdaten, die zuletzt klar über den Erwartungen lagen. Neuseeland zeigt zwar Anzeichen wirtschaftlicher Stabilisierung (Beschäftigung im November +0,3 % m/m), doch diese Daten stärken vor allem die Erwartung, dass die RBNZ ihren Lockerungszyklus pausiert – ein Faktor, der dem AUDNZD-Aufwärtspotenzial nur begrenzt entgegenwirkt. Trading Idee im Forex Trading Instrument: AUDNZD

Richtung: Long (Kaufen) Möglicher Einstieg: zum Marktpreis

Möglicher Take Profit 1: 1,16720

Möglicher Take Profit 2: 1,17000 (psychologische Marke)

Möglicher Stop Loss: 1,15100 Die Kursziele basieren auf Price-Action-Zonen und Fibonacci-Retracements, während der Stop Loss oberhalb der jüngsten Konsolidierungszone liegt und so das Risiko klar begrenzt. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: AUDNZD als strukturierte Trading Idee im Forex Trading Diese Trading Idee im Forex Trading kombiniert eine solide technische Basis mit einem klaren fundamentalen Rückenwind aus Australien. Die steigende Wahrscheinlichkeit einer RBA-Zinsanhebung erhöht den Aufwärtsdruck auf den AUD, während die neuseeländische Geldpolitik eher stabil bleibt. Solange zentrale Unterstützungen halten, bleibt das Szenario für Long-Positionen im AUDNZD konstruktiv. AUDNZD Forex Chart (H4) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.