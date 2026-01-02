Das Wichtigste in Kürze Aktuelle Tradingidee am 02.01.2026: Forexpaar AUDUSD Long

Long Übergeordnete bullische Struktur

Erwartung weiterer Zinserhöhungen in 2026

Tradingidee des Tages: AUDUSD – Forex Trading Analyse 🔴 Tradingidee: Long-Setup im AUDUSD Diese Tradingidee im Forex Trading basiert auf einer Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse und richtet sich an kurzfristig bis mittelfristig orientierte Trader. ► AUDUSD WKN: A0E4TC | ISIN: XC000A0E4TC6 | Kürzel: AUDUSD 📊 Marktfakten zum AUDUSD Der AUDUSD wird seit dem 27. November 2025 oberhalb seines exponentiellen 30-Tage- und 100-Tage-Gleitenden Durchschnitts (EMA30 & EMA100) gehandelt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen im Januar unverändert lässt , liegt aktuell bei 85,1 %

(Quelle: CME FedWatch Tool).

Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert derzeit im Bereich von 62–63, was auf eine stabile, aber nicht überkaufte Marktlage hindeutet. 💡 Forex Trading Handelsidee – AUDUSD Handelsrichtung:

➡️ Möglicher Long (KAUF) AUDUSD zum aktuellen Marktpreis Mögliche Kursziele (Take Profit): 🎯 TP1: 0,68000

🎯 TP2: 0,68300 Mögliche Risikobegrenzung: 🛑 Stop-Loss: 0,65900 🧠 Marktmeinung & Einschätzung Der AUD/USD korrigierte zwischen dem 26. und 31. Dezember 2025 um rund 0,6 %. Diese Bewegung ist primär auf eine kurzfristige Erholung des US-Dollars zurückzuführen, ausgelöst durch zunehmende Erwartungen im Vorfeld der FOMC-Sitzung im Januar. Der Abwärtsdruck endete jedoch knapp oberhalb des EMA30 (hellviolett), was darauf hindeutet, dass die Käufer weiterhin die Kontrolle über das Währungspaar behalten. Dies bestätigt die übergeordnete bullische Struktur. Nach Veröffentlichung des letzten FOMC-Protokolls nahmen die hawkischen Sorgen bezüglich der US-Geldpolitik für 2026 deutlich ab. Ein Zinsentscheid ohne Änderung im Januar gilt als weitgehend eingepreist, wodurch das Aufwärtspotenzial des US-Dollars begrenzt bleibt. Auf der australischen Seite sprechen mehrere Faktoren für Stärke: Erwartung weiterer Zinserhöhungen in 2026

Anhaltendes Beschäftigungswachstum

Preisdruck laut aktuellem PMI-Bericht Diese Faktoren könnten die Marktteilnehmer im Vorfeld der Veröffentlichung des australischen Verbraucherpreisindex (CPI) weiter für ein hawkisches Szenario sensibilisieren. Zusätzlich hat der RSI den überkauften Bereich verlassen, was im Kontext des Forex Tradings weiteren Spielraum für eine Aufwärtsbewegung im AUDUSD eröffnet. ⚙️ Methodik der Tradingidee Diese Forex-Trading-Idee basiert auf: 📈 Technischer Analyse Nachhaltiger Kursverlauf oberhalb von EMA30 und EMA100

Gescheiterter Versuch, unter den EMA30 zu fallen (bullisches Signal)

RSI-Analyse zur Momentum-Bewertung 🌍 Fundamentalanalyse Geldpolitische Erwartungen der US-Notenbank (Fed) und der Reserve Bank of Australia (RBA)

Makroökonomische Daten (PMI, Inflation, Arbeitsmarkt) 🎯 Risiko- & Zieldefinition Take-Profit-Zonen: Wichtige Widerstände aus den Jahren 2023–2024

Stop-Loss: 61,8 % Fibonacci-Retracement nahe des jüngsten Swing-Tiefs Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

