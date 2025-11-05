TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDUSD (05.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Abpraller am Widerstand bei 0,6500

Short-Signal im Forex Trading aktiv

Technische Faktoren sprechen für Fortsetzung

In der heutigen Trading Idee werfen wir einen Blick auf das Währungspaar AUD/USD, das nach einer klaren Abwärtsbewegung aktuell an einem wichtigen Widerstandsbereich notiert. Der Kurs prallte jüngst an der 0,6500-Marke ab – einem technisch signifikanten Level. Für Trader im Forex Trading ergibt sich damit eine spannende Gelegenheit für ein Short-Setup mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis. ► AUDUSD WKN: A0E4TC | ISIN: XC000A0E4TC6 | Kürzel: AUDUSD ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📉 Abpraller am Widerstand bei 0,6500 Der AUD/USD erreichte den zentralen Widerstand bei 0,6500, wo sich mehrere technische Faktoren überlagern: Frühere Kursreaktionen

Das 23,6 %-Fibonacci-Retracement

Die Oberkante einer 1:1-Struktur Diese Zone wurde erneut bestätigt, da der Kurs dort deutlich abgewiesen wurde – ein Hinweis auf ein fortgesetztes Abwärtsszenario. 2️⃣ 💡 Short-Signal im Forex Trading aktiv Das kurzfristige Chartbild bleibt klar bärisch. Trader, die im Forex Trading aktiv sind, können dieses Setup wie folgt umsetzen: Möglicher Einstieg: Zum aktuellen Marktpreis (Short-Position)

Mögliche Ziele: 0,6465 und 0,6447

Möglicher Stop-Loss: 0,6508 Das Setup zielt darauf ab, die Abwärtsdynamik nach dem Abprall vom Widerstand zu nutzen, während das Risiko eng begrenzt bleibt. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 3️⃣ ⚙️ Technische Faktoren sprechen für Fortsetzung Auf dem H1-Chart zeigt sich eine saubere Struktur: Der Kurs bewegt sich in einem intakten Abwärtstrendkanal

Die Dynamik nimmt unterhalb von 0,6500 zu

Die Volatilität bleibt moderat, was für kontrollierte Bewegungen spricht Damit überwiegen aktuell die bärischen Signale, und eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 0,6447 USD ist wahrscheinlich. 🧠 Fazit: Trading Idee – Short auf AUD/USD Die aktuelle Trading Idee im Forex Trading bietet eine klare Setup-Struktur: Der Abprall vom Widerstand bei 0,6500 signalisiert kurzfristiges Abwärtspotenzial.

Trader können die Bewegung mit einem engen Stop-Loss absichern und zwei gestaffelte Kursziele anpeilen.

AUDUSD Forex Chart (H1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

