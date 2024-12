Fakten Bitcoin ist mehrmals auf Widerstand √ľber 100.000 $ gesto√üen und f√§llt zu Wochenbeginn um 1 % unter 99.000 $

On-Chain-Indikatoren wie Net Unrealized Profit and Loss (NUPL), RPLR (Realized Profit Realized Loss Ratio) und Percentage Supply in Profit (PSIP) weisen auf historisch extreme Niveaus hin

Kurzfristige Investoren verzeichnen einen Durchschnitt von fast 30 % nicht realisierten Gewinnen (realisierter Preis f√ľr kurzfristige Inhaber 78.000 $ gegen√ľber 98.700 $ BITCOIN-Preis) Tradingidee: Eine m√∂gliche Short-Position (VERKAUFEN) auf Bitcoin zum Marktpreis. M√∂gliches Stop-Loss: 101.300

Mögliche Gewinnmitnahme oder Kursziel Short, Take Profit 1: 94.000

M√∂gliche Gewinnmitnahme, Take Profit 2: 90.500 Background & Meinung:¬† Das √ľberkaufte Extremniveau von Bitcoin mit einem Angebots-Gewinn-Verh√§ltnis von weit √ľber 90 % und historisch sehr hohen Gewinnniveaus f√ľr kurzfristige BTC-Inhaber (die BTC weniger als 6 Monate halten) k√∂nnte zu einer Korrektur f√ľhren, und wenn es dazu kommt, k√∂nnen wir mit einem hohen Ausma√ü rechnen ‚Äď wenn sich historische Muster wiederholen. Angesichts mehrerer R√ľckschl√§ge von Niveaus √ľber 100.000 $ erkennen wir, dass der Trend von Bitcoin zwar nach wie vor aufw√§rtsgerichtet ist, der Markt aber m√∂glicherweise einen mittelfristigen Meilenstein erreicht hat, der sich als bedeutender Widerstand erweisen wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Risikopr√§mie f√ľr Short-Positionen hat sich nach dem Anstieg von BTC um fast 40 % seit dem Sieg von Donald Trump verbessert. Die meisten kleineren Kryptow√§hrungen wie Ethereum, Cardano und Ripple werden heute ebenfalls schw√§cher gehandelt, was darauf hindeuten k√∂nnte, dass der Druck, nach gro√üen Gewinnen Gewinne zu realisieren, bei allen Anlegergruppen in digitale Verm√∂genswerte zunimmt. Der NUPL-Index lag Anfang Dezember bei fast 0,6, was √ľber 1 Standardabweichung vom 4-Jahres-Durchschnitt liegt. Die nach wie vor positiven Nettozufl√ľsse in US-amerikanische ETFs (368 Millionen US-Dollar am Freitag, 6. Dezember 2024) lassen Vorsicht bei Short-Positionen geboten erscheinen, solange die Nachfrage die Gewinnmitnahmen in der langfristigen Adressgruppe abfedert und das defensive Auftragsniveau relativ nah am aktuellen Preis liegt. ¬† In Anbetracht dessen w√§re eine¬†m√∂gliche Tradingidee f√ľr hochspekulative Trader¬†eine Short-Position auf BITCOIN zum Marktpreis mit einem relativ engen Stop-Loss-Level nahe dem letzten Abw√§rtsimpuls bei 101,3.000 $ einzugehen und Gewinnmitnahmeauftr√§ge bei 94.000 $ bzw. 90.500 $ zu platzieren, wo wir in der Vergangenheit deutliche Preisreaktionen gesehen haben. Wenn der BTC-Preis auf diese Niveaus f√§llt, wird es entscheidend sein, die weitere Reaktion des Marktes zu beobachten, um seine weitere Dynamik einzusch√§tzen. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! ¬† ¬† AUSGEZEICHNET ¬†vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

