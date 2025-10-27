TRADINGIDEE des Tages 🔴 CAC40 (27.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Vierter Test des Allzeithochs

Technische Indikatoren warnen

Fundamentale Risiken bleiben

💹 Trading Idee: Short auf den CAC 40 – Widerstand erneut im Fokus 💬 Einleitung Der französische Leitindex CAC 40 steht erneut an einem entscheidenden technischen Widerstand. Zum vierten Mal in zwei Jahren testet der Index sein Allzeithoch – bisher ohne nachhaltigen Durchbruch.

Sowohl die technische Analyse als auch fundamentale Schwächesignale deuten darauf hin, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung an Dynamik verliert. Für erfahrene Trader eröffnet sich damit eine interessante Short-Chance im Index Trading. ► CAC40 | ISIN: FR0003500008 | WKN: 969400 | Ticker: FRA40 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Vierter Test des Allzeithochs: Drei gescheiterte Versuche sprechen für eine starke Widerstandszone – statistisch folgt oft eine Korrektur.

2️⃣ Technische Indikatoren warnen: RSI(14) über 65 und geringe Handelsvolumina deuten auf ein überkauftes Marktumfeld hin.

3️⃣ Fundamentale Risiken bleiben: Politische Unsicherheit in Frankreich und steigende Spreads französischer Staatsanleihen belasten das Vertrauen der Investoren. 💡 Trading Idee zum CAC 40 Auf dem Tageschart (D1) ist deutlich zu erkennen, dass der CAC40-Kontrakt ein viertes Mal versucht, die bisherigen Höchststände zu überwinden.

Gemäß klassischer technischer Analyse gilt: Je häufiger ein Widerstand getestet und nicht durchbrochen wird, desto stärker wird er. Ein vierter Test endet häufig mit einer Abwärtskorrektur. Aktuell signalisiert der RSI(14) mit einem Wert über 65 überkaufte Bedingungen. Gleichzeitig verläuft der Kurs an der oberen Bollinger-Band-Grenze, während die Umsätze rückläufig sind – ein klassisches Warnsignal für ein mögliches Trendende. Parameter Empfehlung Position Short (Verkaufen) Möglicher Einstieg Aktueller Marktpreis Möglicher Stop-Loss (SL) 8.400 Punkte Möglicher Take-Profit 1 (TP1) 7.960 Punkte Möglicher Take-Profit 2 (TP2) 7.730 Punkte Diese Marken ergeben sich aus den Fibonacci-Retracements (23,6 % und 38,2 %), den EMA50- und EMA200-Durchschnitten sowie der durchschnittlichen Korrekturausdehnung der letzten beiden Aufwärtsbewegungen. ⚙️ Fundamentale Rahmenbedingungen Auch fundamental fehlen derzeit starke Argumente für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

Frankreichs politische Spannungen und ein angespannter Staatshaushalt bremsen das Vertrauen der Märkte.

Zudem zeigen die Anleihemärkte ein klares Signal: Die Spreads französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Titeln steigen, was auf wachsende Risikoaufschläge und Skepsis institutioneller Investoren hinweist. Kurzum: Die makroökonomische Lage spricht eher für eine Konsolidierung als für einen neuen Bullenlauf. 🧠 Fazit – Potenzielle Korrektur voraus Der CAC 40 steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Kombination aus technischer Überhitzung, niedrigen Volumina und fundamentalen Unsicherheiten erhöht die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur.

CAC 40 Index Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

