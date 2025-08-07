TRADINGIDEE des Tages 🔴 CHFJPY (07.08.25)

Einleitung In einem angespannten geopolitischen und geldpolitischen Umfeld bietet das Währungspaar CHF/JPY aktuell eine interessante Trading Idee für Trader im Bereich Forex Trading. Nach der Einführung neuer Strafzölle der USA auf Schweizer Exporte und einer klar bärischen technischen Ausgangslage mehren sich die Signale für eine Abwärtsbewegung beim Schweizer Franken gegenüber dem Yen. ► CHFJPY | WKN: 965241 | ISIN: CH0002753272 | Ticker: CHFJPY ✅ Drei Key Takeaways 📉 Fundamentale Schwäche beim Schweizer Franken:

Die USA haben 39 % Strafzölle auf Importe aus der Schweiz eingeführt. Die Schweizer Delegation konnte in Washington keine Einigung erzielen. Die Folge: Der Franken gerät massiv unter Druck, besonders da die Schweiz bereits mit Deflation kämpft. 📊 Technisches Verkaufssignal aktiv:

Auf dem H4-Chart notiert der Kurs unterhalb der 10-Perioden-EMA, nachdem zuvor ein Abpraller an der 30-Perioden-EMA erfolgte. Die Konstellation spricht für anhaltenden Verkaufsdruck, gestützt durch eine negative Optionsmarkt-Stimmung (Risk Reversal < 0). 💱 Zinsdifferenz spricht für den Yen:

📌 Setup für die CHF/JPY Trading Idee Element Wert Möglicher Einstieg Short zum Marktpreis Mögliches Ziel 1 (TP1) 181.580 Mögliches Ziel 2 (TP2) 180.750 Möglicher Stop-Loss (SL) 183.650 Chartbasis H4 (4-Stunden-Zeitrahmen) Indikatoren EMA 10 & EMA 30, Fibonacci, Volatilitätspreise Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Forex Trading Chance im CHF/JPY – klare Short-Idee Diese Trading Idee im Forex Trading stützt sich auf ein starkes Zusammenspiel aus fundamentaler Schwäche des CHF, technischer Abwärtsstruktur und geldpolitischer Divergenz zugunsten des Yen. Wer aktiv im Devisenmarkt agiert, findet hier ein regelbasiertes Setup mit klar definierten Zielen und Stop. Insbesondere bei Bestätigung durch weitere Abwärtsdynamik bietet sich kurzfristig attraktives Potenzial auf der Short-Seite. CHFJPY Chart (H4) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.