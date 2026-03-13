Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing Prognose - ETF Analyse der Woche

Der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing bildet den FTSE Emerging Index nach. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit und umfasst mehrere tausend Unternehmen aus verschiedenen Regionen, darunter Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika.

Der ETF setzt auf eine physische vollständige Replikation und investiert direkt in die im Index enthaltenen Unternehmen. Durch die breite Streuung über mehr als 2.000 Positionen erhalten Anleger Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Emerging Markets.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,17 % pro Jahr zählt der ETF zu den kostengünstigen Lösungen für ein Engagement in Schwellenländeraktien. Die Ausschüttung erfolgt quartalsweise, wodurch Anleger regelmäßige Erträge erhalten.

► Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing WKN: A1JX51 / ISIN: IE00B3VVMM84 / Ticker: VFEM

🔑 Drei Key Takeaways im ETF Vergleich

1. Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt

Im Wochenchart zeigt der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing weiterhin eine stabile Aufwärtsstruktur. Solange sich der Kurs über der SMA20 halten bzw. zeitnah darüber zurückkehren kann, bleibt die technische Ausgangslage insgesamt bullisch.

2. Kurzfristig wichtige Unterstützungen im Fokus

Im Tageschart liegt der Fokus aktuell auf der SMA50. Kann der ETF diese Unterstützung verteidigen und anschließend wieder über SMA20 und SMA50 steigen, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Ein Bruch der SMA50 würde dagegen das Risiko einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung SMA200 erhöhen.

3. Emerging Markets bieten Chancen, aber auch Risiken

Der ETF ermöglicht eine breite Diversifikation über mehr als 2.000 Unternehmen aus Schwellenländern. Gleichzeitig bestehen durch Länder- und Sektorgewichtungen gewisse Klumpenrisiken, weshalb sich der ETF eher als Beimischung im Portfolio und für gestaffelte Einstiege bei Rücksetzern eignen kann.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing Prognose – Chartanalyse

Chartcheck – Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Anteilsschein hat bis Oktober 2023 zurückgesetzt. Die Wochenkerzen zeigten jedoch eine eher moderate Dynamik, sodass keine ausgeprägte Verkaufsdynamik erkennbar war.

Ab Oktober 2023 setzte eine sukzessive Aufwärtsbewegung ein. Im Verlauf kam es zwar immer wieder zu Rücksetzern, diese wurden jedoch regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt. Selbst der Rückgang im April 2025 konnte innerhalb weniger Wochen vollständig aufgeholt werden.

Seit Mitte 2025 hat die Aufwärtsbewegung deutlich an Dynamik gewonnen.

Nachdem sich der ETF Mitte vergangenen Jahres über die SMA20 (aktuell 65,48 EUR) und die SMA50 (aktuell 65,48 EUR) schieben konnte, setzte sich der Aufwärtstrend fort. Die SMA20 fungierte dabei immer wieder als stabiler Support bei kurzfristigen Rücksetzern.

Aktuell notiert der ETF erneut im Bereich der SMA20.

Bullisches Szenario

Kann sich der ETF wieder stabil über der SMA20 etablieren, spricht vieles dafür, dass die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt wird.

Bärisches Szenario

Sollte die Durchschnittslinie per Wochenschluss aufgegeben werden, könnte sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Schwäche in Richtung SMA50 denkbar.

Wichtig bleibt jedoch, dass der Kurs mittelfristig nicht deutlich unter die SMA50 fällt, um die positiven Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart – Prognose: bullisch

Chartcheck – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Tageschart hat sich in den letzten Handelstagen etwas eingetrübt.

Sowohl die SMA20 (aktuell 67,28 EUR) als auch die SMA50 (aktuell 67,02 EUR) haben den ETF in den vergangenen Monaten bis Ende Februar zuverlässig gestützt. Im Zuge der jüngsten Schwäche fiel der Kurs jedoch unter beide Durchschnittslinien.

Aktuell versucht sich der ETF im Bereich der SMA50 zu stabilisieren.

Die Bemühungen, wieder über beide Linien zu steigen, sind sichtbar, bisher ist der Ausbruch jedoch noch nicht gelungen.

Bullisches Szenario

Solange der Kontakt zur SMA50 gehalten werden kann, besteht weiterhin die Chance auf eine Rückkehr über SMA20 und SMA50. Ein dynamischer Ausbruch nach oben würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird.

Bärisches Szenario

Geht der Kontakt zur SMA50 verloren, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter ausdehnen. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer bis zur SMA200 (aktuell 62,93 EUR) denkbar.

Aktuelle Einschätzung Tageschart – Prognose: bullisch / neutral

Basisdaten des ETF

Kategorie Daten Anlageschwerpunkt Aktien, Emerging Markets Fondsgröße 2.830 Mio. Gesamtkostenquote 0,17 % p.a. Produktstruktur physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex FTSE Emerging Strategie Long only Nachhaltigkeit Nein Anzahl Positionen 2.271 Fondswährung USD Währungsrisiko Währung nicht gesichert Auflagedatum 22.05.2012 Ausschüttung ausschüttend Ausschüttungsintervall quartalsweise Fondsdomizil Irland

Stand: 27.02.2026

Die Top 10 Positionen des ETF

13,50 Prozent des Anlagevermögens dieses ETF ist in einem taiwanischen Unternehmen gebunden. Die beiden nächsten Beteiligungen von gut 8,5 Prozent sind in zwei chinesischen Unternehmen investiert.

Der Technologiebereich dominiert die Anlagestrategie des Fonds. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Finanzbereich. Beide Sektoren binden gut die Hälfte des Fondsvermögens.

China und Taiwan sind die eindeutigen Länderschwerpunkte des ETF. Wird Indien noch hinzuaddiert, so sind über 70 Prozent des Fonds Kapitals in diesen drei Ländern gebunden.

* Stand 05.03.2026 / Quelle: justetf.com

Risikoübersicht des ETF

Kennzahl Wert Volatilität 1 Jahr 14,68 % Volatilität 3 Jahre 13,02 % Volatilität 5 Jahre 13,88 % Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,26 Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,97 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,32 Maximum Drawdown 1 Jahr -13,73 % Maximum Drawdown 3 Jahre -16,89 % Maximum Drawdown 5 Jahre -20,73 % Maximum Drawdown seit Auflage -35,75 %

Die Volatilität beschreibt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres. Je höher dieser Wert ist, desto stärker schwankte der Kurs historisch.

Die Rendite-Risiko-Kennzahl setzt die erzielte Rendite ins Verhältnis zur Volatilität und zeigt damit, wie stark Anleger Kursschwankungen akzeptieren mussten, um eine bestimmte Rendite zu erzielen.

Der Maximum Drawdown beschreibt den größten historischen Verlust innerhalb des betrachteten Zeitraums.

Rendite des ETF im Überblick

Zeitraum Rendite laufendes Jahr +4,38 % 1 Monat -2,44 % 3 Monate +5,46 % 6 Monate +8,11 % 1 Jahr +18,55 % 3 Jahre +43,16 % 5 Jahre +24,61 % Seit Auflage +138,87 % 2025 +11,13 % 2024 +19,19 % 2023 +4,11 % 2022 -12,40 %

Quellen: justetf.com, morningstar.de, finanzen.de, vanguard.com

Fazit der ETF Analyse der Woche

Im Rahmen dieser ETF Analyse der Woche zeigt der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing weiterhin eine grundsätzlich stabile charttechnische Struktur.

Die Performance der vergangenen Jahre ist positiv, wobei der ETF naturgemäß stärkeren Schwankungen unterliegt als viele entwickelte Märkte. Gleichzeitig bietet das Produkt einen breiten Zugang zu Schwellenländeraktien.

Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass durch die Indexstruktur Klumpenrisiken bei Ländern und Sektoren entstehen können.

Aus aktueller Sicht könnte der ETF für Anleger eine Beobachtungsposition auf der Watchlist darstellen. Einstiege könnten sich vor allem bei größeren Rücksetzern anbieten. Bei einer Investition kann eine untergewichtete Beimischung im Portfolio sinnvoll sein, um das Risiko besser zu steuern.

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FAQ – Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing Prognose

Was ist der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing?

Der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing ist ein börsengehandelter Fonds, der den FTSE Emerging Index nachbildet. Anleger erhalten damit Zugang zu mehr als 2.000 Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.

Wie lautet die aktuelle Prognose für den Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing?

Die technische Einschätzung bleibt übergeordnet bullisch. Solange wichtige Unterstützungen wie die SMA20 im Wochenchart bzw. die SMA50 im Tageschart verteidigt werden, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Welche Kosten hat der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing?

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,17 % pro Jahr und gehört damit zu den vergleichsweise günstigen ETFs im Emerging-Markets-Segment.

Schüttet der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing Dividenden aus?

Ja. Der ETF ist ausschüttend und zahlt seine Erträge in der Regel quartalsweise an Anleger aus.

Welche Risiken hat ein Emerging Markets ETF?

Emerging Markets ETFs können stärkeren Kursschwankungen unterliegen als ETFs auf entwickelte Märkte. Zusätzlich können Länder- oder Sektorgewichtungen zu Klumpenrisiken führen.

Für welche Anleger eignet sich der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing?

Der ETF eignet sich vor allem für Anleger, die ihr Portfolio um Schwellenländer erweitern möchten. Aufgrund der höheren Volatilität wird er häufig als Beimischung im Depot eingesetzt.

Wie breit ist der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing diversifiziert?

Der ETF investiert in mehr als 2.200 Unternehmen aus verschiedenen Schwellenländern und bietet damit eine breite geografische und sektorale Diversifikation.

Wann könnten sich Einstiege in den ETF anbieten?

Aus technischer Sicht können sich Einstiegsgelegenheiten insbesondere bei stärkeren Rücksetzern oder bei einer Bestätigung des übergeordneten Aufwärtstrends ergeben. Viele Anleger nutzen solche ETFs als langfristige Beimischung im Portfolio.