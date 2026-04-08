TRADINGIDEE des Tages 🔴 CHFJPY (08.04.26) 🚨

Das Wichtigste in Kürze CHFJPY testet starke Unterstützung bei 199,45

testet starke Unterstützung bei 199,45 Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt

Long-Setup mit klar definierten Kurszielen

Trading Idee: CHFJPY mit Long-Signal im Day Trading 📈💱 Diese Trading Idee im Bereich Day Trading fokussiert sich auf das Währungspaar CHFJPY, das aktuell an einem wichtigen technischen Unterstützungsniveau reagiert. Nach einer Korrektur zeigt sich eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends, der seit März 2025 besteht. Besonders interessant: Der Kurs hat eine zentrale technische Zone erreicht, die sowohl durch eine 1:1 Struktur als auch durch den gleitenden Durchschnitt bestätigt wird. ► CHFJPY WKN: 965241 | ISIN: CH0002753272 | Ticker: CHFJPY 🔑 Key Takeaways CHFJPY testet starke Unterstützung bei 199,45

Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt

Mögliches Long-Setup mit klar definierten Kurszielen 📊 Mögliche Trading Idee im Detail: Long-Setup auf CHFJPY Mögliches Setup: Mögliche Position: Long ( Kauf )

Möglicher Einstieg: zum aktuellen Marktpreis

Möglicher Take Profit 1: 203,68

Möglicher Take Profit 2: 205,65

Möglicher Stop Loss: 197,58 👉 Dieses Setup eignet sich besonders für kurzfristig orientierte Trader im Day Trading, die auf eine technische Gegenbewegung setzen. Technische Analyse: Unterstützung als Schlüsselzone 🔍 Im Chart zeigt sich eine klare Reaktion auf ein bedeutendes Niveau: Unterstützung bei 199,45 (1:1 Struktur)

Bestätigung durch den 100-Tage-Durchschnitt (D1)

Mehrfach getestete Zone erhöht Relevanz 👉 Solange der Kurs über dieser Marke bleibt, könnte ein neuer Aufwärtsimpuls entstehen. Trendanalyse: Aufwärtstrend bleibt intakt Ein wichtiger Faktor für diese Trading Idee ist der übergeordnete Trend: Seit März 2025 befindet sich CHFJPY im Aufwärtstrend

Korrektur wirkt aktuell technisch gesund

Käufer zeigen erste Stärke am Support 👉 Das spricht für eine mögliche Fortsetzung der Bewegung nach oben. Risiko-Management im Day Trading Wie bei jeder Day Trading Strategie ist das Risikomanagement entscheidend: Stop Loss unterhalb der Unterstützung bei 197,58

Chance-Risiko-Verhältnis bleibt attraktiv

Bestätigung durch Kursverhalten abwarten 👉 Ein Bruch der Unterstützung würde das Setup invalidieren. Fazit: Trading Idee mit klarer Struktur und Chance auf Trendfortsetzung Diese Trading Idee für Day Trading basiert auf einer sauberen technischen Struktur: Unterstützung, Trend und Momentum sprechen aktuell für eine mögliche Long-Bewegung im CHFJPY. 👉 Entscheidend bleibt: Halten der Unterstützung bei 199,45

Bestätigung durch Käufer im kurzfristigen Verlauf Gelingt dies, sind die Kursziele bei 203,68 und 205,65 realistisch erreichbar. CHFJPY Forexpaar Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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