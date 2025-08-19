Dow Jones Prognose – Technische Analyse Der Dow Jones (US30) eröffnete die neue Woche zunächst mit einer leichten Korrektur. Doch Käufer konnten den Abwärtsdruck stoppen und den Index stabilisieren. Besonders wichtig: Der Kurs prallte an der unteren Begrenzung der 1:1-Struktur bei 44.945 Punkten nach oben ab. Diese Zone wird zusätzlich durch den 100-Perioden gleitenden Durchschnitt im Stundenchart gestützt. ►Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Nach der Overbalance-Methodik gilt: Solange der Index oberhalb von 44.945 Punkten notiert, bleibt das Szenario einer Aufwärtsbewegung intakt. Seit Beginn des Monats August bewegt sich der Dow Jones / US30 ohnehin in einem übergeordneten Aufwärtstrend, was die bullische Sichtweise untermauert. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trading Idee des Tages – Long im Dow Jones / US30 Unsere Trading Idee des Tages basiert auf diesem technischen Setup: Möglicher Trade: Long im Dow Jones (US30) zum aktuellen Marktpreis

Mögliche Kursziele (Take Profits, TP): 45.345 und 45.700 Punkte

Möglicher SL, Stop Loss: 44.830 Punkte Damit bietet sich eine attraktive Chance, von der laufenden Aufwärtsbewegung zu profitieren, solange die entscheidende Unterstützung bei 44.945 Punkten nicht unterschritten wird. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🔎 Fazit: Die aktuelle Dow Jones Prognose zeigt ein bullisches Bild. Der Rebound am Schlüssel-Support liefert eine klare Long-Chance – ideal als Trading Idee des Tages für aktive Marktteilnehmer. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

