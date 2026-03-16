TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURAUD Forex (16.03.26)

Im Forex Trading entstehen interessante Chancen häufig dann, wenn fundamentale Faktoren und technische Signale in dieselbe Richtung zeigen. Genau das könnte aktuell beim Währungspaar EURAUD der Fall sein.

Der Markt ist zuletzt wieder in einen klaren Abwärtstrend zurückgekehrt und hat wichtige technische Marken unterschritten. Gleichzeitig sprechen auch fundamentale Faktoren wie die Geldpolitik der Zentralbanken für eine mögliche Fortsetzung der Bewegung.

Diese Trading Idee im Forex Trading basiert daher sowohl auf technischen Indikatoren als auch auf makroökonomischen Entwicklungen zwischen der Eurozone und Australien.

► EURAUD WKN: 965474 | ISIN: EU0009654748 | Ticker: EURAUD

⚡ Key Takeaways

📉 Abwärtstrend bestätigt: EURAUD hat den EMA10 unterschritten und zeigt erneut ein bärisches Momentum.

🏦 Fundamentale Unterstützung: Der Swap-Markt erwartet bis Ende 2026 fast drei Zinserhöhungen in Australien .

🎯 Trading Setup: Short-Szenario mit Kurszielen bei 1,61300 und 1,60000.

📊 Technische Analyse: EURAUD kehrt in den Abwärtstrend zurück

Aus technischer Sicht liefert das aktuelle Chartbild eine interessante Trading Idee im Forex Trading.

Der EURAUD ist zuletzt unter den exponentiellen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt (EMA10) gefallen, was häufig als Signal für eine Fortsetzung eines bestehenden Trends gilt.

Zusätzlich bleibt der Relative-Stärke-Index (RSI) oberhalb der überverkauften Zone. Das deutet darauf hin, dass noch weiteres Abwärtspotenzial vorhanden sein könnte, ohne dass der Markt kurzfristig überverkauft ist.

Diese Kombination aus Trendstruktur und Momentum-Indikatoren unterstützt aktuell ein bärisches Szenario im Forex Trading.

🌍 Fundamentale Faktoren im Forex Trading

Neben der technischen Analyse spielen auch makroökonomische Entwicklungen eine wichtige Rolle für diese Trading Idee.

Mehrere Faktoren sprechen derzeit für einen stärkeren australischen Dollar gegenüber dem Euro:

Australien profitiert als Nettoenergieexporteur stärker von steigenden Energiepreisen.

Der Krieg im Nahen Osten belastet die europäische Wirtschaft stärker als Australien .

Der Markt erwartet weitere Zinserhöhungen der australischen Zentralbank (RBA).

Der Swap-Markt preist aktuell fast drei Zinserhöhungen bis Ende 2026 ein.

Diese Erwartungen können den australischen Dollar langfristig unterstützen und damit zusätzlichen Druck auf den EURAUD ausüben.

📉 Konkrete Trading Idee im Forex Trading

Aus technischer und fundamentaler Sicht ergibt sich folgende Forex Trading Idee:

📍 Möglicher Einstieg: Short (Verkauf) EURAUD zum Marktpreis

🎯 Möglicher Take Profit:

TP1: 1,61300

TP2: 1,60000

🛑Möglicher Stop Loss:

1,64300

Dieses Setup basiert auf der Annahme, dass der aktuelle Abwärtstrend im EURAUD weiter anhält.

🧾 Fazit: Interessante Trading Idee im Forex Trading

Die aktuelle Marktsituation liefert eine spannende Trading Idee im Forex Trading für das Währungspaar EURAUD.

Der erneute Bruch unter wichtige technische Indikatoren sowie fundamentale Faktoren wie die restriktivere Geldpolitik in Australien sprechen für eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends.

Sollte sich diese Entwicklung bestätigen, könnten die Kursziele bei 1,61300 und 1,60000 in den kommenden Wochen in den Fokus rücken.

EURAUD Forex Chart (H4) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

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