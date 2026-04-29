TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURCHF (29.04.26)

Das Wichtigste in Kürze Trendwechsel möglich

Bullishes Setup

Trading Idee

Im Forex Trading entstehen die besten Chancen oft genau dann, wenn sich ein Trend dreht. Aktuell zeigt sich beim Währungspaar EUR/CHF ein solches Szenario. Nach einer längeren Schwächephase liefert die technische Struktur nun erste Hinweise auf eine mögliche Trendwende. Besonders der Bruch wichtiger Marken spricht für eine neue Aufwärtsbewegung. Damit ergibt sich eine spannende Trading Idee im Forex Trading, die sowohl für kurzfristige Trader als auch für Swing-Trader interessant sein könnte. ► EURCHF WKN: 965407 | ISIN: EU0009654078 | Ticker: EURCHF ⚡ Key Takeaways 📊 Trendwechsel möglich: EUR/CHF durchbricht wichtige 1:1-Struktur.

📈 Bullishes Setup: Kurs über dem EMA 100 (D1) .

🎯 Trading Idee: Long-Setup mit Zielen bei 0,9330 und 0,9390. 📊 Technische Analyse: EUR/CHF signalisiert Stärke Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📈 Bruch der 1:1-Struktur bei 0,9204

📊 Kurs über dem EMA 100 im Tageschart

🔄 potenzielle Trendumkehr im H4-Zeitrahmen Diese Kombination deutet auf steigende Kurse hin. 🔄 Overbalance-Strategie bestätigt Trendwechsel Ein wichtiger technischer Faktor: 📊 Overbalance durchbrochen

📈 stärkere Aufwärtsbewegung wahrscheinlich

⚖️ Struktur spricht für Trendfortsetzung Solche Signale sind im Forex Trading besonders relevant für Trendtrader. 📈 Forex Trading Setup: Long im EUR/CHF Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgende Trading Idee: 📍 Mögliche Position: Long EUR/CHF zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: TP1: 0,9330

TP2: 0,9390 🛑 Möglicher Stop Loss: 0,9155 Das Setup basiert auf der Fortsetzung der neuen Aufwärtsbewegung. ⚖️ Schlüsselzone entscheidet über den Trend Ein entscheidender Punkt für die Trading Idee im Forex Trading: 📊 Unterstützung bei 0,9204

📈 oberhalb → bullishes Szenario aktiv

📉 darunter → Setup gefährdet Diese Marke ist der zentrale Trigger für das Setup. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im Forex Trading sollten Risiken berücksichtigt werden: 📉 Bruch der Unterstützung

🔄 Fehlsignal nach Trendwechsel

📊 erhöhte Volatilität Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend. 🧾 Fazit: Klare Trading Idee im Forex Trading mit EUR/CHF Die aktuelle Marktlage liefert eine strukturierte Trading Idee im Forex Trading im EUR/CHF. Der Bruch wichtiger technischer Marken sowie die Position über dem EMA sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Solange der Kurs über 0,9204 bleibt, könnten die Ziele bei 0,9330 und 0,9390 realistisch sein. EURCHF Forexpaar Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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