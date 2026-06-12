Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: SpaceX-IPO & Ölpreis-Sturz beflügeln Wall Street

Nasdaq 100, S&P 500 & Dow Jones im Kaufrausch: Historisches SpaceX-Debüt und sinkende Ölpreise entfesseln die Wall Street

Die US-Aktienmärkte setzen ihren fulminanten Erholungskurs zum Ende der Handelswoche unbeeindruckt fort. Die Anleger an der Wall Street greifen bei den wichtigsten Indizes wieder beherzt zu, während sich der Markt auf das geschichtsträchtige Börsendebüt des Raumfahrtgiganten SpaceX vorbereitet. Begleitet wird diese ausgeprägte "Risk-on"-Stimmung von einem massiven Preisverfall am Energiemarkt, wo die Notierungen für Rohöl auf Mehrmonatstiefs unter die Marke von 90 US-Dollar pro Barrel gerutscht sind. Diese Kombination aus nachlassendem Inflationsdruck und technologischem Innovationsgeist beschert dem Nasdaq 100, dem breiten S&P 500 sowie dem traditionsreichen Dow Jones spürbaren Rückenwind. Aktuelle Indikationen deuten darauf hin, dass die SpaceX-Aktie (SPCX.US) mit einem gewaltigen Aufschlag eröffnen und die Marktkapitalisierung des Konzerns am ersten Handelstag direkt über die Marke von 2 Billionen US-Dollar katapultieren könnte.

Key Takeaways

Bullenmarkt in Feierlaune: Der Nasdaq 100 führt die Markterholung mit deutlichen Zugewinnen an.

Geopolitische Entspannung: Sinkende Ölpreise schüren Hoffnungen auf einen Iran-Friedensdeal und entlasten den S&P 500 .

Adobe-Absturz trotz Rekord: Schwächeres Abo-Wachstum und Chef-Abgänge drücken die Aktie um 7 %.

Diplomatische Annäherung im Nahen Osten lässt den Ölpreis einbrechen

Die Terminkontrakte des technologielastigen Nasdaq 100 klettern um knapp 0,9 % nach oben, nachdem der Index bereits in der vorherigen Sitzung eine beeindruckende Rallye von über 3 % aufs Parkett gelegt hatte. Auch die europäischen und asiatischen Aktienmärkte schlossen sich dieser positiven Dynamik zum Wochenausklang an. Für fundamentale Erleichterung im S&P 500 und Dow Jones sorgt die Sorte Brent: Der Ölpreis verliert rund 4 % und steuert auf den ersten Schlusskurs unter 88 US-Dollar pro Barrel seit Beginn der jüngsten Nahost-Spannungen zu. Investoren preisen die geopolitischen Risikoprämien in Rekordtempo aus, da Berichte über ein greifbares Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran die Runde machen. Das Abkommen, das bereits am Sonntag unterzeichnet werden könnte, umfasst laut Insidern 14 Klauseln – darunter die vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormuz sowie eine 60-tägige Verhandlungsphase in Nuklearfragen.

Halbleitersektor führt die Wall-Street-Rallye an – Anleihemärkte stabilisieren sich

An der New Yorker Börse wird die jüngste Aufwärtswelle einmal mehr von den heißgelaufenen Halbleiter- und Chipaktien angeführt. Demgegenüber präsentieren sich die globalen Rentenmärkte nach der gestrigen Flucht in sichere Häfen bemerkenswert stabil. Die Renditen europäischer Staatsanleihen tendieren spürbar gen Süden, da die fallenden Energiepreise die Sorgen vor einer langanhaltenden Inflation effektiv dämpfen. Der US-Dollar kann sich nach vier Verlusttagen in Folge stabilisieren, Gold verharrt in der Nähe seiner jüngsten Konsolidierungsniveaus und Bitcoin verbucht moderate Kursgewinne, was das freundliche Umfeld im S&P 500 und Dow Jones zusätzlich untermauert.

Technische Analyse: Nasdaq 100 radiert die Trump-Dellen aus 📊

Aus Sicht der Charttechnik zeigt der Blick auf den M30-Chart der Nasdaq 100-Futures ein beeindruckendes Bild der Stärke. Die Kontrakte haben die gestrigen Kursverluste, die ursprünglich durch scharfe Warnungen von Ex-Präsident Donald Trump bezüglich potenzieller Angriffe auf den Iran ausgelöst wurden, fast vollständig wieder ausradiert. Trump schwächte seine Rhetorik im Nachgang merklich ab, wenngleich er einräumte, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran weiterhin von gewissen "Reibungen" begleitet werden.

Trotz einer temporären Schwäche bei KLA Corp präsentiert sich das Halbleitersegment heute als unbestrittener Outperformer im Nasdaq 100 Index. Insbesondere speicherfokussierte Unternehmen wie SanDisk sowie der britische Chip-Designer Arm Holdings verbuchen signifikante Kursgewinne. Auch Finanztitel und Großbanken drängen im S&P 500 nach oben, während klassische Rüstungs- und Verteidigungsaktien im Zuge der Friedensgespräche zu den größten Tagesverlierern zählen.

Adobe bricht um 7 % ein: ARR-Verlangsamung schockiert die Investoren

Ein schwerer defensiver Dämpfer im S&P 500 und Nasdaq 100 betrifft die Aktie des Software-Giganten Adobe (NASDAQ: ADBE). Die Papiere geraten nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2026 massiv unter Verkaufsdruck und verlieren rund 7 % an Wert. Mehrere große Wall-Street-Häuser reagierten prompt mit Abstufungen und Kurszielsenkungen. Obwohl Adobe einen Rekordumsatz von 6,62 Milliarden US-Dollar (plus 13 % im Jahresvergleich) sowie ein starkes bereinigtes EPS von 5,96 US-Dollar auswies und den Jahresausblick marginal anhob, fokussierten sich die Marktteilnehmer enttäuscht auf das schwächelnde organische Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR).

Das Management reduzierte die Prognose für das organische ARR-Wachstum im zweiten Halbjahr um 480 bis 500 Millionen US-Dollar. Die Hälfte dieser Revision resultiert aus verschobenen Preisanpassungen, während die andere Hälfte die strategische Neuausrichtung hin zu einem aggressiven "Freemium"-Modell widerspiegelt. Die Analysten von Wolfe Research bezeichneten das Quartal als potenziell "thesenverändernd" und argumentierten, dass die KI-getriebenen Zuwächse schlicht noch nicht groß genug seien, um das nachlassende Momentum im Kerngeschäft der regulären Abonnements zu kompensieren. Zwar verdreifachte sich der reine KI-ARR im Jahresvergleich auf über 500 Millionen US-Dollar, doch dies entspricht immer noch weniger als 2 % der gesamten ARR-Basis von 27,1 Milliarden US-Dollar.

Zusätzliche Verunsicherung im Dow Jones schürt der personelle Umbruch: Finanzchef Dan Durn verlässt Adobe Mitte Juni in Richtung Marvell Technology, während gleichzeitig ein Nachfolger für Langzeit-CEO Shantanu Narayen gesucht wird. Für die Anleger ist das Timing dieser doppelten Vakanz inmitten der laufenden KI-Transformation hochgradig problematisch.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street verabschiedet sich mit einem Paukenschlag und bester Laune in das wohlverdiente Wochenende. Der Nasdaq 100, der S&P 500 und der Dow Jones profitieren maßgeblich von der historischen Euphorie rund um den SpaceX-Börsengang und der fundamentalen Entlastung an der Tankstelle durch den kollabierenden Ölpreis. Während die charttechnische Struktur des Tech-Sektors nach der erfolgreichen Bereinigung der geopolitischen Trump-Dellen wieder stark bullisch ausgerichtet ist, mahnt der brutale Adobe-Absturz zur Selektivität: Anleger fordern im Bereich der Software-Aktien zunehmend nackte KI-Monetarisierung statt reiner Zukunftsversprechen.

Nasdaq 100 Index Chart (M30) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!