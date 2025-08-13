TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURJPY (13.08.25)

Einleitung Im dynamischen Umfeld des Forex Trading eröffnen sich immer wieder attraktive Chancen. Eine aktuelle Trading Idee konzentriert sich auf das Währungspaar EUR/JPY, das an einer wichtigen Unterstützungszone nach oben gedreht hat. Die technische Lage deutet auf eine mögliche Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends hin. ► EURJPY | WKN: 965262 | ISIN: EU0009652627 | Ticker: EURJPY ✅ Drei Key Takeaways Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📊 Rebound an starker Unterstützung EUR/JPY prallte an der Zone 172,17–172,33 nach oben ab.

Diese Marke deckt sich mit der Untergrenze einer 1:1-Struktur sowie dem 100-Perioden-Durchschnitt (H1). 📈 Kurzfristiger Trend zeigt weiter nach oben Seit Anfang August verläuft der kurzfristige Trend klar aufwärts.

Gemäß der Overbalance-Methodik bleibt der Haupttrend bullish, solange der Kurs über der genannten Zone notiert. ⚠️Forex Trading erfordert Risikomanagement Aktuelle Idee: eine Long - Position auf Gold zum aktuellen Marktpreis.

Aber: aufgrund der hohen Volatilität ist ein striktes Risikomanagement unerlässlich. 📊 Handelsparameter im Überblick Parameter Wert Möglicher Einstieg Marktpreis Mögliches Ziel 1 / Take Profit 1 173,23 Mögliches Ziel 2 / Take Profit 2 173,51 Möglicher Stop-Loss 171,95 Trend Aufwärts Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee – Forex Trading auf EUR/JPY Diese Trading Idee im Forex Trading nutzt den Rebound an einer bedeutenden Unterstützungszone als Einstiegssignal. Die technische Analyse spricht klar für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Trader sollten dennoch ein striktes Risikomanagement einhalten, um bei kurzfristigen Rücksetzern abgesichert zu sein. EURJPY Chart (Stunde) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



