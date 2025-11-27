TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURNZD (27.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Bullisches Sentiment

Zwei Kursziele

Klares Setup

Die mögliche EURNZD Trading Idee zeigt ein klar bullisches Setup im H4-Chart. Die Paarung reagiert technisch sauber auf eine wichtige Unterstützungszone und bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend. Für Trader im Bereich Forex Trading eröffnet sich damit eine potenziell attraktive Long-Chance mit klar definierten Kurszielen und einem strukturierten Risiko-Management. ► EURNZD WKN: 616991 | ISIN: EU0006169914 | Ticker: EURNZD ⭐ Key Takeaways 📈 Bullisches Sentiment: EURNZD bleibt über einer entscheidenden 1:1-Struktur und bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend.

🎯 Zwei Kursziele: Potenzial bis 2.0780 und 2.0908 laut technischer Projektion.

🛡️ Klares Setup: Unterstützungsbereich bei 2.0260 bestätigt – Stop-Loss empfohlen bei 2.0168. 💹📈 Trading Idee: Long-Setup auf EURNZD 🟢 H4-Sentiment bleibt bullisch Im H4-Intervall zeigt sich die EURNZD-Entwicklung eindeutig positiv.

Die jüngste Korrektur stoppte exakt an der entscheidenden Unterstützung bei 2.0260, die aus: der unteren Begrenzung der 1:1-Struktur (grüner Bereich)

sowie dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit Mai 2025 besteht. ➡️ Laut Overbalance-Methode bleibt der Trend klar bullisch, solange der Kurs über 2.0260 notiert. 🎯📌 Trading Idee– EURNZD Long Auf Basis der aktuellen Marktstruktur ergibt sich ein strukturiertes Long-Setup: Trading Idee: Long EURNZD zum Marktpreis

Möglicher Take Profit 1: 2.0780

Möglicher Take Profit 2: 2.0780

Möglicher Stop Loss: 2.0168 ➡️ Das Setup bietet ein strukturiertes Chancen-Risiko-Profil auf Basis stabiler Trendtechnik. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 📊🔍 Charttechnische Einschätzung Die technische Analyse unterstreicht das bullische Szenario: Der Kurs baut höhere Tiefs auf

Der Support-Bereich 2.0260 wurde mehrfach bestätigt

Fibonacci & 1:1-Struktur liefern deckungsgleiche Signale

Stabiler Aufwärtstrend seit Mai 2025 ➡️ Ein Durchbruch über 2.0780 würde den Weg zum zweiten Zielbereich 2.0908 freimachen. 🧩 Fazit: Sauberes Forex-Setup – EURNZD bietet attraktiven Long-Einstieg Die Kombination aus Trendstärke, bestätigtem Support und Overbalance-Logik macht diese Trading Idee besonders überzeugend.

Mit zwei klar definierten Kurszielen und einer strukturierten Stop-Loss-Marke bietet der Trade ein übersichtliches und technisch fundiertes Setup für Forex Trader. ➡️ Solange 2.0260 hält, bleibt das bullische Szenario im EURNZD klar intakt. EURNZD Chart (H4) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

