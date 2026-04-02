Das Wichtigste in Kürze Die Charttechnik sieht einen weitergehenden Abwärtstrend für den Euro-Kurs

Zusätzlich bewegt sich der Euro Dollar in einem klassischen bärischen Flaggenmuster

in einem klassischen bärischen Flaggenmuster Tradingidee für aktive Daytrader am 02.04.2026: EURUSD Short

📊 Tradingidee & EURUSD Analyse: Euro Dollar bleibt schwach – Kurs Euro unter Druck 🔑 Fakten zum EURUSD (Euro Dollar) Der EURUSD konnte in der gestrigen Sitzung nicht über dem 200-Tage-EMA schließen

konnte in der gestrigen Sitzung nicht über dem 200-Tage-EMA schließen Der Kurs Euro Dollar bleibt unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA 50, 100 und 200)

bleibt unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA 50, 100 und 200) Die technische Struktur bestätigt weiterhin einen Abwärtstrend im Euro Dollar ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 📉 Trading-Idee für den EURUSD (Euro Dollar) Mögliche Strategie: Short auf den EURUSD (Euro Dollar) zum aktuellen Marktpreis Mögliche Gewinnmitnahme, TP Take Profit 1: 1,14425

1,14425 Möglicher Take Profit 2: 1,14115

1,14115 Mögliche Verlustbegrenzung, SL Stop-Loss: 1,16360 Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Technische Analyse: Warum der Kurs Euro weiter fallen könnte Aus technischer Sicht bleibt der EURUSD klar im Abwärtstrend. Der Kurs Euro notiert konstant unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten (EMA 50, 100 und 200), die aktuell als dynamische Widerstände fungieren. Zusätzlich bewegt sich der Euro Dollar in einem klassischen bärischen Flaggenmuster – einem Trendfortsetzungssignal. Erholungsbewegungen werden regelmäßig an den fallenden EMAs abgewiesen, was die anhaltende Schwäche im EURUSD unterstreicht. Diese Konstellation deutet darauf hin, dass der Kurs Euro Dollar weiterhin unter Druck bleiben könnte. 🌍 Fundamentale Faktoren: Dollar-Stärke belastet den Euro Neben der technischen Schwäche wird der EURUSD durch fundamentale Faktoren beeinflusst. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten verstärken die Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem US-Dollar. Dieser sogenannte „Flight-to-Safety“-Effekt unterstützt den Dollar zusätzlich und erhöht den Druck auf den Euro Dollar Kurs. In Kombination mit der bestehenden technischen Struktur ergibt sich ein konsistentes bärisches Szenario für den EURUSD. 🧠 Methodik der EURUSD-Analyse Diese Einschätzung/Tradingidee basiert auf klassischer technischer Analyse des EURUSD: Trendbewertung über EMA 50, 100 und 200

Price-Action zur Bestimmung von Ein- und Ausstiegsniveaus

Take Profit 1 basierend auf historischen Kursreaktionen

Take Profit 2 orientiert sich am letzten lokalen Tief

Stop-Loss oberhalb des jüngsten lokalen Hochs Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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