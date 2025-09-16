TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (16.09.25)

Einleitung Im Forex Trading steht das Währungspaar EURUSD aktuell besonders im Fokus. Nach einer Konsolidierungsphase konnte das Paar den wichtigen Widerstand bei 1,1775 nach oben durchbrechen und damit ein bullisches Signal liefern. Diese Entwicklung bietet eine spannende Trading Idee mit klar definierten Zielen und Stop-Loss ► EURUSD | WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ✅ Drei Key Takeaways 📈 Ausbruch über 1,1775 als Kaufsignal EURUSD durchbricht den horizontalen Widerstandsbereich

Kurs liegt über dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt (H4)

Signal für mögliche Wiederaufnahme des langfristigen Aufwärtstrends 🎯 Klare Trading-Levels für Forex Trader Möglicher Einstieg : Long zum Marktpreis

Mögliche Ziele : 1,1852 (TP1) & 1,1895 (TP2)

Möglicher Stop-Loss: 1,1765 – knapp unter der neuen Unterstützung ⚠️ Chancen & Risiken im Forex Trading Langfristiger Aufwärtstrend intakt, aber kurzfristige Schwankungen möglich

Solange Kurs über 1,1775 bleibt, sind weitere Anstiege wahrscheinlich

⚠️ Chancen & Risiken im Forex Trading Langfristiger Aufwärtstrend intakt, aber kurzfristige Schwankungen möglich

Solange Kurs über 1,1775 bleibt, sind weitere Anstiege wahrscheinlich

Bruch unter 1,1775 würde das bullische Szenario infrage stellen

📊 Trading-Idee Setup (EURUSD) Parameter Wert Möglicher Einstieg Marktpreis (Long) Möglicher Take Profit 1 1,1852 Möglicher Take Profit 2 1,1895 Möglicher Stop-Loss 1,1765 Trend Langfristig bullisch Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee für Forex Trading im EURUSD Die aktuelle Trading Idee im Forex Trading nutzt den Ausbruch über den Widerstand bei 1,1775. Solange sich der Kurs darüber hält, ist von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends auszugehen. Mit klaren Zielen und Stop-Loss lässt sich das Risiko kontrollieren. Trader könnten die Gelegenheit nutzen, solange die bullische Struktur intakt bleibt.

EURUSD Chart (H4) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

