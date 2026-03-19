TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (19.03.26) 🚨

Das Wichtigste in Kürze EURUSD unter Druck

Dollar wird stärker

Trading Idee

Im Forex Trading stehen aktuell makroökonomische Faktoren stärker denn je im Fokus. Besonders das Währungspaar EURUSD zeigt eine klare Richtung: Der US-Dollar gewinnt an Stärke, während der Euro unter Druck gerät. Steigende Ölpreise, geopolitische Spannungen und eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank sorgen für ein Umfeld, das aktuell eine interessante Trading Idee im Forex Trading liefert. Doch wie nachhaltig ist die Bewegung – und welche Kursziele sind möglich? ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ⚡ Key Takeaways 📉 EURUSD unter Druck: Der Kurs fällt unter die wichtige Marke von 1,150 .

🏦 Dollar wird stärker: Fed bleibt restriktiv, während Europa wirtschaftlich schwächelt.

🎯 Trading Idee: Short-Szenario mit Zielen bei 1,135 und 1,125. 📊 Technische Analyse: EURUSD im Abwärtstrend Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📉 Bruch unter die Schlüsselmarke von 1,150

🔻 Verstärkte Abwärtsdynamik

⚠️ Noch keine klare Trendumkehr trotz überverkaufter Bedingungen Dieser technische Durchbruch deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend im EURUSD weiter Bestand haben könnte. 🌍 Fundamentale Faktoren im Forex Trading Neben der technischen Analyse spielen auch makroökonomische Entwicklungen eine entscheidende Rolle. 👉 Wichtige Einflussfaktoren: 🛢️ Steigende Ölpreise erhöhen Inflationsdruck weltweit

🇪🇺 Europa stärker betroffen → Risiko einer Stagflation

🇺🇸 USA wirtschaftlich stabiler → Vorteil für den Dollar

🏦 Fed bleibt restriktiv, während die EZB eingeschränkt ist Diese Divergenz stärkt den US-Dollar und belastet den Euro – ein klassisches Setup im Forex Trading. 📉 Konkrete Trading Idee im Forex Trading Auf Basis der aktuellen Marktstruktur ergibt sich folgende Trading Idee: 📍 Mögliche Position: Short EURUSD zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: TP1: 1,135

TP2: 1,125 🛑 Möglicher Stop Loss: 1,160 Dieses Setup basiert auf der Annahme, dass die Dollarstärke kurzfristig weiter anhält. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im Forex Trading gibt es immer Gegenrisiken: 🤝 schnelle Deeskalation geopolitischer Konflikte

🛢️ Rückgang der Ölpreise

📉 überraschend schwächere US-Konjunkturdaten Diese Faktoren könnten den Dollar schwächen und das Szenario verändern. 🧾 Fazit: Klare Trading Idee im Forex Trading Die aktuelle Marktlage liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading für den EURUSD. Die Kombination aus technischer Schwäche und fundamentaler Dollarstärke spricht für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Solange der Kurs unterhalb von 1,150 bleibt, könnten die Ziele bei 1,135 und 1,125 in den Fokus rücken. EURUSD Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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