TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (22.04.26)

Das Wichtigste in Kürze Aufwärtstrend aktiv

Starke Unterstützung

Trading Idee

Im Forex Trading entstehen die besten Chancen oft in klaren Trendphasen. Genau ein solches Szenario zeigt sich aktuell beim Währungspaar EUR/USD. Nach einer gesunden Korrektur konnte sich der Kurs an einer wichtigen Unterstützung stabilisieren und signalisiert nun weiteres Aufwärtspotenzial. Diese Konstellation liefert eine spannende Trading Idee im Forex Trading mit klar definierten Einstiegs- und Zielzonen. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ⚡ Key Takeaways 📈 Aufwärtstrend aktiv: EUR/USD steigt seit Mitte März.

📊 Starke Unterstützung: Rebound bei 1,1725 USD bestätigt Trend.

🎯 Trading Idee: Long-Setup mit Zielen bei 1,1833 und 1,1884. 📊 Technische Analyse: EUR/USD bleibt bullish Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📈 intakter Aufwärtstrend seit Mitte März

📊 Kurs über dem 100-Perioden-Durchschnitt (H4)

🔄 erfolgreicher Rebound an der Unterstützung bei 1,1725 USD Diese Faktoren sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. 📉 Korrektur als Einstiegschance Die jüngste Bewegung zeigt ein typisches Marktverhalten: 📉 kurzfristige Abwärtskorrektur

📍 Test der Schlüsselunterstützung

📈 anschließende Stabilisierung Solche Rücksetzer bieten im Forex Trading häufig attraktive Einstiegsmöglichkeiten. 📈 Forex Trading Setup: Long im EUR/USD Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgende Trading Idee: 📍 Mögliche Position: Long EUR/USD zum Marktpreis 🎯 Mögliche Take Profits: TP1: 1,1833

TP2: 1,1884 🛑 Möglicher Stop Loss: 1,1680 Dieses Setup basiert auf der Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends. ⚖️ Trendstruktur: Overbalance bestätigt Stärke Ein wichtiger technischer Aspekt: 📊 Overbalance-Struktur intakt

📈 Trend bleibt bullish über 1,1725 USD

⚠️ Bruch dieser Marke würde Szenario kippen Damit bleibt die Trading Idee im Forex Trading klar trendbasiert. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im Forex Trading sollten Risiken berücksichtigt werden: 📉 Bruch der Unterstützung bei 1,1725 USD

🔄 Trendwechsel durch fundamentale Faktoren

📊 erhöhte Volatilität Ein konsequentes Risikomanagement ist entscheidend. 🧾 Fazit: Klare Trading Idee im Forex Trading Die aktuelle Marktlage im EUR/USD liefert eine strukturierte und nachvollziehbare Trading Idee im Forex Trading. Der intakte Aufwärtstrend sowie die erfolgreiche Verteidigung wichtiger Unterstützungen sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Solange der Kurs über 1,1725 USD bleibt, könnten die Ziele bei 1,1833 und 1,1884 realistisch sein. EURUSD Chart (H4) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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