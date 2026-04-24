TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (24.04.26)

Das Wichtigste in Kürze EURUSD prallt an starker Unterstützung ab

prallt an starker Unterstützung ab Aufwärtstrend im mittleren Zeitrahmen intakt

Long-Setup mit klaren Kurszielen

Trading Idee: EURUSD im Aufwärtstrend 📈 Diese Trading Idee im Forex Trading fokussiert sich auf das Währungspaar EURUSD, das sich aktuell in einem stabilen Aufwärtstrend befindet. Nach einer kurzfristigen Korrektur konnte sich der Kurs an einer wichtigen Unterstützungszone stabilisieren, was auf neue Kaufdynamik hindeutet. Besonders die Zone um 1,1660 spielt eine entscheidende Rolle, da hier mehrere technische Faktoren zusammenlaufen. Für Trader ergibt sich daraus eine mögliche Chance auf der Long-Seite. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD 📊 Key Takeaways EURUSD prallt an starker Unterstützung ab

Aufwärtstrend im mittleren Zeitrahmen intakt

Long-Setup mit klaren Kurszielen Forex Trading: Technische Analyse im Detail ⚠️ Im Forex Trading zeigt der Blick auf den H4-Chart ein klares Bild: Die jüngste Korrektur wurde an der Unterstützungszone zwischen 1,1660 und 1,1670 gestoppt. Diese Zone ist besonders relevant, da sie: frühere Kursreaktionen widerspiegelt

durch den 200er gleitenden Durchschnitt gestützt wird

mit der unteren Begrenzung der 1:1-Struktur übereinstimmt Nach klassischer technischer Analyse sowie der Overbalance-Methode spricht vieles für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Trading Idee: Konkretes Setup für EURUSD 💡 Für diese Trading Idee im Forex Trading ergibt sich folgendes Setup: Möglicher Einstieg: Long ( Kaufen ) auf aktuellem Marktniveau

Möglicher Take Profit 1: 1,1830

Möglicher Take Profit 2: 1,1900

Möglicher Stop-Loss: 1,1600 Dieses Chance-Risiko-Verhältnis ist attraktiv, da das Risiko klar begrenzt ist, während das Aufwärtspotenzial intakt bleibt. Fazit Die vorgestellte Trading Idee bietet im Forex Trading eine interessante Möglichkeit, von der aktuellen Stärke im EURUSD zu profitieren. Solange die Unterstützung hält, bleibt das Szenario einer Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Trader sollten jedoch das Risiko im Blick behalten und das Setup konsequent umsetzen. EURUSD Forexpaar Chart (H4) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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