Das Wichtigste in Kürze Technische Erholung über 200-Tage-EMA

Fundamentaler Druck auf den US-Dollar

Long-Tradingidee mit klaren Marken

Marktfakten Das Währungspaar EURUSD konnte sich am Freitag, den 7. November, deutlich erholen. Nach einem Rücksetzer auf die 200-Tage-EMA bei 1,15 stieg das Paar wieder auf 1,1550, was einem Tagesplus von rund 0,8 % entspricht. US-House-Speaker Mike Johnson äußerte sich pessimistischer hinsichtlich einer baldigen Lösung des US-Government-Shutdowns, was den US-Dollar zusätzlich belastete. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Zudem zeigte der Challenger-Bericht für Oktober einen dramatischen Anstieg der Entlassungen auf 153.074 Stellen – den höchsten Monatswert seit 2003. Diese schwachen Arbeitsmarktdaten erhöhen den Druck auf die US-Wirtschaft und könnten die geldpolitischen Erwartungen der Federal Reserve verändern. ✅ Drei Key Takeaways Technische Erholung über 200-Tage-EMA:

Der EURUSD hat nach dem Test der wichtigen 200-Tage-EMA bei 1,15 deutlich nach oben gedreht – ein technisches Signal für mögliche Trendstabilisierung und Aufwärtspotenzial. Fundamentaler Druck auf den US-Dollar:

Schwache US-Daten, ein drohender Government-Shutdown und Rekordentlassungen seit 2003 belasten den Dollar und unterstützen die Euro-Stärke kurzfristig. Long-Tradingidee mit klaren Marken:

Einstieg Long bei aktuellem Marktpreis, Kursziel 1,1660 und Stop-Loss bei 1,1500 – günstiges Chance-Risiko-Verhältnis für kurzfristige Trader. Tradingidee des Tages: Long auf EURUSD Mögliche Position: Long auf EURUSD (aktuell bei Marktpreis)

Möglicher Take Profit: 1.1660

Möglicher Stop Loss: 1.1500 Der EURUSD steht nach einer Phase starker Verkäufe vor einer möglichen Trendwende. Technisch betrachtet zeigt sich rund um die 200-Tage-EMA (rote Linie im Chart) eine Stabilisierung. Diese Zone fungiert derzeit als entscheidende Unterstützung im Tageschart. Auf fundamentaler Seite unterstützen mehrere Faktoren eine bullische EURUSD-Prognose: Bessere PMI-Daten aus der Eurozone deuten auf wirtschaftliche Erholung hin.

Der anhaltende US-Government-Shutdown und die starken Arbeitsplatzverluste könnten das Vertrauen in die US-Wirtschaft schwächen.

