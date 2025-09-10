TRADINGIDEE des Tages 🔴 Forex Trading mit GBPUSD (10.09.25)

Einleitung Im Forex Trading rückt das Währungspaar GBP/USD in den Fokus. Nach einem erfolgreichen Test einer wichtigen Unterstützung zeigt sich eine spannende Trading Idee: Ein möglicher Long-Trade könnte den Weg für einen erneuten Aufwärtsimpuls ebnen. Doch wie ist das technische Bild zu bewerten – und wo liegen die Chancen & Risiken? ► GBPUSD | WKN: 720088 | ISIN: GB0031973075 | Ticker: GBPUSD ✅ Drei Key Takeaways 📉 Abpraller an entscheidender Unterstützung Kurs prallte an der 1,3518-Marke ab – hier verläuft die Untergrenze der 1:1-Struktur

Unterstützung zusätzlich bestätigt durch den 100-Perioden-Durchschnitt (H1)

Bildung eines lokalen Doppelbodens – bullisches Signal 📊 Haupttrend bleibt aufwärtsgerichtet Seit dem 2. September zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend

Solange 1,3518 hält, sind die Chancen auf einen weiteren Anstieg hoch

Nächstes Ziel: 1,3585 und 1,3637 ⚠️ Trading Setup mit Risikobegrenzung Trading Idee : Long-Position zum Marktpreis

Möglicher Stop-Loss bei 1,3490 – unterhalb der letzten Unterstützung

Chance-Risiko-Verhältnis bleibt attraktiv für kurzfristiges Forex Trading 📊 Trading-Idee im Überblick Setup Wert / Empfehlung Möglicher Einstieg Marktpreis (GBP/USD Long) Mögliches Kursziel 1 1,3585 Mögliches Kursziel 2 1,3637 Möglicher Stop-Loss 1,3490 Trend Aufwärts seit 02.09. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Forex Trading Idee GBP/USD – Aktien kaufen war gestern, jetzt Devisen im Blick Die vorgestellte Trading Idee zeigt, wie man im Forex Trading strukturiert Chancen nutzen kann. Der Abpraller an einer starken Unterstützung, die Bestätigung durch gleitende Durchschnitte und die Chartformation eines Doppelbodens sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial im GBP/USD. Mit klar definierten Kurszielen und Stop-Loss ist das Setup sowohl für kurzfristige Trader als auch für strategische Anleger spannend. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen GBPUSD Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.