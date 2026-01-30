TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPAUD Forex (30.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Klarer Widerstand bei 1,9688, bestätigt durch Struktur und gleitenden Durchschnitt.

Trend bleibt abwärtsgerichtet, solange der Kurs unter dem 100-EMA (H1) notiert.

Attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis durch klar definierte Ziele und engen Stop.

Trading Idee im Forex Trading: Short-Setup bei GBPAUD 📉 Im aktuellen Forex Trading Umfeld bietet das Währungspaar GBPAUD eine interessante mögliche Trading Idee auf der Short-Seite. Nach einer technischen Gegenbewegung ist der Kurs erneut an einem klar definierten Widerstandsbereich gescheitert. Die Kombination aus Marktstruktur und gleitenden Durchschnitten spricht für eine Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends. ► GBPAUD WKN: A0G81V | ISIN: GB00B0H60558 | Ticker: GBPAUD Drei Key Takeaways zur Trading Idee Klarer Widerstand bei 1,9688, bestätigt durch Struktur und gleitenden Durchschnitt. Trend bleibt abwärtsgerichtet, solange der Kurs unter dem 100-EMA (H1) notiert. Attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis durch klar definierte Ziele und engen Stop. Technische Ausgangslage bei GBPAUD ⚠️ Ein Blick auf den H1-Chart zeigt, dass der Kurs am Bereich 1,9688 deutlich nach unten abgeprallt ist. Dieser Bereich markiert: die obere Begrenzung der 1:1-Struktur (Overbalance)

einen Bereich früherer Kursreaktionen

die Nähe des 100-Perioden gleitenden Durchschnitts (H1) Solange sich der Kurs unter dieser Zone hält, bleibt das technische Gesamtbild klar bärisch. Nach der Overbalance-Strategie gilt: Wird die letzte Korrektur nicht überschritten, dominiert weiterhin der Abwärtstrend. Trading Idee: Short-Position auf GBPAUD 🎯 Empfehlung (Forex Trading Setup): Möglicher Trade: Short (Verkaufen) GBPAUD zum Marktpreis

Möglicher Take Profit 1: 1,9525

Möglicher Take Profit 2: 1,9447

Möglicher Stop Loss: 1,9740 Die Kursziele orientieren sich an vorherigen Unterstützungszonen sowie an der aktuellen Marktstruktur. Der Stop Loss liegt oberhalb der Widerstandszone, um das Risiko klar zu begrenzen. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Short im Forex Trading Diese Trading Idee im Forex Trading basiert auf einer sauberen technischen Struktur. Der Abprall an der 1:1-Overbalance in Kombination mit dem Handel unter dem 100-Perioden-Durchschnitt spricht für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bei GBPAUD. Solange der Widerstand nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt das Short-Szenario klar bevorzugt. GBPAUD Forex Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

