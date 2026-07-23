TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPJPY (23.07.2026)

Im aktuellen Forex Trading rückt das Währungspaar GBP/JPY in den Fokus. Nach einem erfolgreichen Test einer wichtigen technischen Unterstützungszone könnte sich eine interessante Trading Idee für trendfolgende Anleger ergeben. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, während mehrere technische Faktoren auf eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hindeuten.

► GBPJPY WKN: 965299 | ISIN: GB0002893930 | Ticker: GBPJPY

💹 Trading Idee: Long-Chance im GBP/JPY

Die aktuelle Trading Idee basiert auf einem technisch sauberen Long-Setup im Währungspaar GBP/JPY.

📌 Handelsidee

🟢 Handelsrichtung: Long

💱 Währungspaar: GBP/JPY

📍 Einstieg: Zum aktuellen Marktpreis

🎯 Mögliches Kursziel: 220,16

🛑 Möglicher Stop-Loss: 216,92

📊 Technische Analyse: Unterstützung liefert Kaufsignal

Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild konstruktiv.

Der Kurs konnte erfolgreich an der unteren Begrenzung einer 1:1-Projektionsstruktur bei 217,52 nach oben drehen. Gleichzeitig wird dieser Bereich durch frühere Kursreaktionen bestätigt und bildet damit eine wichtige Unterstützungszone.

Ein weiterer positiver Faktor: Der GBP/JPY notiert weiterhin oberhalb des EMA100 im 4-Stunden-Chart, was den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt.

🚀 Warum diese Forex Trading-Idee interessant ist

Im Forex Trading gilt die Kombination mehrerer technischer Signale häufig als besonders aussagekräftig.

Für das aktuelle Setup sprechen:

📈 Intakter langfristiger Aufwärtstrend

🟢 Erfolgreicher Test der Unterstützung bei 217,52 bis 217,80

📐 Reaktion an der unteren Begrenzung der 1:1-Struktur

📊 Kurs oberhalb des EMA100 im H4-Chart

Sollte sich der Kurs nachhaltig oberhalb der Unterstützungszone etablieren, könnte sich ein neuer Aufwärtsimpuls entwickeln.

⚠️ Risikomanagement bleibt der Schlüssel

Auch die beste Trading Idee sollte stets mit einem klaren Risikomanagement umgesetzt werden.

In diesem Setup dient der Bereich unterhalb der Unterstützung als Orientierung für die Verlustbegrenzung.

🛑 Möglicher Stop-Loss: 216,92

🎯 Mögliches Kursziel: 220,16

Ein konsequentes Chance-Risiko-Management hilft dabei, Verluste zu begrenzen und emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden.

📌 Worauf Forex-Trader jetzt achten sollten

Für eine Bestätigung des Long-Szenarios sollten Anleger beobachten, ob sich der Kurs weiterhin oberhalb der Unterstützungszone von 217,52 bis 217,80 behaupten kann.

Ein dynamischer Anstieg über die jüngsten Zwischenhochs könnte zusätzliches Kaufinteresse auslösen und den Weg in Richtung des genannten Kursziels ebnen. Fällt der Kurs hingegen nachhaltig unter die Unterstützung, würde das bullische Szenario an Aussagekraft verlieren. Diese Einschätzung orientiert sich an der im Ausgangsdokument beschriebenen technischen Analyse.

📌 Fazit: Trading Idee mit positivem Chance-Risiko-Verhältnis

Die aktuelle Trading Idee im Forex Trading setzt auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends im GBP/JPY. Der erfolgreiche Test einer wichtigen technischen Unterstützung, die Bestätigung durch den EMA100 sowie die intakte Trendstruktur sprechen für ein konstruktives Chartbild. Wie bei jedem Trading-Setup bleibt jedoch ein diszipliniertes Risikomanagement entscheidend, da technische Signale jederzeit durch neue Marktimpulse widerlegt werden können.

GBPJPY (H4) in der Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

SO SEHEN SIEGER AUS!