Weizen Prognose: Weizen über 700 Cent | Börse Aktuell

Die Weizen Prognose bleibt freundlich: Die Weizen-Futures an der Chicago Board of Trade (CBOT) sind erstmals seit mehreren Monaten wieder über die Marke von 700 Cent je Scheffel gestiegen. Anleger preisen zunehmende Risiken für das weltweite Getreideangebot ein. Im Fokus stehen Störungen der Exporte über das Schwarze Meer, schwächere Ernteaussichten in den USA sowie ein engeres globales Angebot nach den jüngsten USDA-Berichten. Damit rückt der Agrarmarkt auch bei Börse Aktuell verstärkt in den Fokus der Anleger.

► WHEAT ISIN: US12492G1040 | WKN: 530278

Das Wichtigste im Überblick

CBOT-Weizen-Futures steigen erstmals seit Monaten wieder über 700 Cent je Scheffel.

Exportstörungen im Schwarzen Meer verschärfen die Sorgen um das weltweite Weizenangebot.

Das USDA senkte die Schätzung der US-Anbaufläche auf den niedrigsten Stand seit 1970.

Schwächere Ertragserwartungen für US-Sommerweizen stützen die bullische Weizen Prognose .

. Hitze in Europa belastet Erträge und Qualität der Weizenernte zusätzlich.

Exportprobleme im Schwarzen Meer verschärfen die Angebotslage

Ein wesentlicher Auslöser der jüngsten Rally sind neue Spannungen in der Schwarzmeerregion. Medienberichten zufolge hat Russland nach ukrainischen Drohnenangriffen die nächtlichen Getreideverschiffungen über den Hafen Noworossijsk vorübergehend ausgesetzt. Anleger befürchten, dass weitere Störungen die Exporte des weltweit größten Weizenexporteurs beeinträchtigen könnten.

Die Bedeutung der Region ist enorm: Russland und die Ukraine stehen gemeinsam für rund ein Drittel der weltweiten Weizenexporte. Jede Einschränkung der Lieferketten erhöht daher unmittelbar die Risikoprämie am Markt. Gleichzeitig steigen die Versicherungskosten für Transporte durch das Schwarze Meer, während Marktbeobachter prüfen, ob Russland größere Mengen künftig über alternative Routen transportieren muss. Dies würde die Transportkosten zusätzlich erhöhen.

USDA-Berichte stärken die bullische Weizen Prognose

Nicht nur geopolitische Risiken belasten das Angebot. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) reduzierte Ende Juni seine Schätzung der US-Weizenanbaufläche auf 42,74 Millionen Acres. Das entspricht einem Rückgang von rund 6% gegenüber dem Vorjahr und markiert den niedrigsten Wert seit 1970.

Auch der Juli-WASDE-Bericht bestätigte die angespannte Versorgungslage. Sowohl die Produktions- als auch die Lagerbestände wurden nach unten angepasst.

Zusätzlichen Rückenwind erhält der Markt durch den jährlichen North Dakota Crop Tour. Dort wurden durchschnittliche Erträge von lediglich 45,9 Scheffel je Acre festgestellt - fast vier Scheffel weniger als im Vorjahr. Da North Dakota der wichtigste Produzent von proteinreichem Sommerweizen in den USA ist, könnten die geringeren Erträge das Angebot an hochwertigem Weizen im weiteren Jahresverlauf deutlich verknappen.

Hitze in Europa belastet die Weizenernte

Auch in Europa verschärfen ungünstige Wetterbedingungen die Angebotslage. Während der entscheidenden Kornfüllungsphase litt Westeuropa unter anhaltender Hitze, was sowohl die Erträge als auch die Qualität der Ernte beeinträchtigt. Das französische Landwirtschaftsministerium erwartet für 2026 eine Weichweizenproduktion von rund 32 Millionen Tonnen. Das liegt etwa 4% unter dem Vorjahr und zugleich unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Steigende Exportpreise in Frankreich und Rumänien - dort verteuerte sich Exportweizen innerhalb einer Woche um rund 16 bis 19 US-Dollar je Tonne - unterstreichen die zunehmende Verknappung auf dem europäischen Markt.

Technische Analyse: Weizenpreis überwindet wichtige Marke

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus technischer Sicht haben die CBOT-Weizen-Futures den psychologisch wichtigen Widerstand bei 700 Cent je Scheffel überwunden. Damit setzt sich die Anfang Juli gestartete Erholung fort. Im bisherigen Monatsverlauf legte der Weizenpreis bereits um nahezu 10% zu und gehört damit zu den stärksten Agrarrohstoffen im Juli.

Als nächster wichtiger Impuls gilt der wöchentliche Exportbericht des USDA. Laut Reuters rechnen Analysten mit US-Weizenexporten zwischen 200.000 und 550.000 Tonnen. Sollten die Exportzahlen überzeugen und die Unsicherheiten im Schwarzen Meer sowie die wetterbedingten Produktionsrisiken bestehen bleiben, dürfte dies die Weizen Prognose weiter unterstützen.

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FAQ

Warum steigt der Weizenpreis aktuell?

Vor allem Exportstörungen im Schwarzen Meer, niedrigere USDA-Prognosen und schwächere Ernteerwartungen treiben die Preise.

Wie lautet die aktuelle Weizen Prognose?

Kurzfristig bleibt der Ausblick positiv, solange Angebotsrisiken und Wetterprobleme bestehen.

Welche Faktoren sollten Anleger bei Börse Aktuell beobachten?

Besonders wichtig sind USDA-Berichte, Exportdaten, Wetterentwicklungen und geopolitische Ereignisse im Schwarzmeerraum.